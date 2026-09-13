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मातीचा गोळा ते थेट 'बाप्पा'! 5 फुटांच्या गणरायासाठी 21 हजारांची किंमत, तर 13 ते 14 हजारांचा येतो खर्च

बाप्पाचं आगमन होण्यास सुरुवात झाली. मात्र, मूर्ती कशी तयार होते? किती खर्च येतो? कोणत्या गोष्टींचा वापर केला जातो? यावर धनंजय टिपले यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट...

Ganeshotsav 2026
गणपती मूर्ती तयार होण्याची प्रक्रिया (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 9:58 PM IST

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नागपूर - गणरायाच्या आगमनाची वेळ जवळ आली की बाजारपेठांमध्ये बाप्पाच्या विविध रूपातील व आकर्षक मूर्ती उपलब्ध होतात. कुठे पारंपरिक रूपाचे गणपती, तर कुठे वेगवेगळ्या संकल्पना आणि आकर्षक सजावटींमधील बाप्पा भक्तांचे लक्ष वेधून घेतात. अनेक दिवसांच्या मेहनतीतून तयार झालेली मूर्ती प्रत्यक्षात आकाराला येण्यासाठी अनेक टप्प्यांतून जाते.

मूर्तिकाराच्या मनात जन्मलेली कल्पना आणि त्यानंतर तयार होणारा सांगाडा, मातीचे थर, नक्षीकाम, घसाई, रंगरंगोटी आणि अखेरचा साजशृंगार या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर मातीच्या गोळ्याला साक्षात देवत्व प्राप्त होते.

Ganeshotsav 2026
गणपती मूर्ती तयार होण्याची प्रक्रिया (ETV Bharat Reporter)

पाच फूट उंचीच्या गणपतीच्या मूर्तीसाठी मूर्तिकार सुमारे 21 हजार रुपये दर आकारतात. मात्र, हा दर ठरवताना केवळ माती किंवा रंगाचा खर्च पाहिला जात नाही. मूर्तीचा आकार, तिची रचना, उभी किंवा बैठी मुद्रा, वापरलेला कच्चा माल,नक्षीकाम, रंगरंगोटी आणि मूर्तिकाराने चार महिने केलेली मेहनत या सर्वांचा विचार केलाच पाहिजे.

पाच फूट उंचीची मूर्ती तयार करण्यासाठी नेमकी प्रक्रिया कशी असते? मूर्ती तयार करण्यास किती कालावधी लागतो?कश्या प्रकारच्या टप्प्यातून मूर्तीचा प्रवास असतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेवटी त्या मूर्तीकाराला किती टक्के नफा होतो? यासर्व विषयांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न या बातमीच्या माध्यमातून करणार आहोत.

सर्वात आधी तयार होतो मजबूत पाया - 5 फूट उंच मूर्ती तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वात प्रथम तिच्या आकाराचा आणि रचनेचा विचार केला जातो. त्यानुसार लाकडी पाट तयार केला जातो. पाटावर पुढे गणरायाची मूर्ती विराजमान होणार असल्याने पाट मजबूत असणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. पाटासाठी साधारण 1 हजार ते बाराशे रुपये खर्च अपेक्षित असतो. त्यानंतर मूर्तीच्या रचनेनुसारचं पाटावर एक स्टँड तयार करून घेतले जाते. गणपती बसलेला आहे की उभा आहे, त्याची उंची आणि शरीराची ठेवण कशी आहे, यानुसार स्टँडची रचना केली जाते. यासाठी सुमारे 2 हजार ते 2200 रुपये इतका खर्च येतो. स्टँडचे फिटिंग करण्यासाठी (वाढई) सुतारकाम करून घ्यावे लागते. त्यासाठी 800 रुपये मजुरी घेतात. शिवाय खिळे आणि इतर साहित्याचा सुमारे 200 रुपये खर्च होतो.

Ganeshotsav 2026
गणपती मूर्ती तयार होण्याची प्रक्रिया (ETV Bharat Reporter)

तनस आणि सुतळीने उभा राहतो मूर्तीचा सांगाडा - मूर्तीसाठी स्टँड तयार झाल्यानंतर त्यावर त्याला तनस बांधले जाते. सुतळीच्या मदतीने हे तनस बांधून स्टँडला मूर्तीच्या शरीराचा एक प्राथमिक आकार तयार केला जातो. 5 फूट उंचीच्या मूर्तीसाठी साधारण 12 किलो तनस लागतो. सुमारे 110 रुपये किलो दराने त्याचा खर्च हा अपेक्षित असतो. साधारणपणे तनस विकत घेण्यासाठी एक हजार 300 रुपयांचा खर्च होतो. मग तनस बांधण्यासाठी सुमारे पाच किलो सुतळी लागते. साधारण 200 रुपये किलो दराने सुतळीचा खर्च होतो. यासाठी 1 हजार रुपये खर्च येतो. या टप्प्यावर मूर्तीला अद्याप चेहरा किंवा अंतिम आकार हा नसतो. मात्र, याच सांगाड्यावर पुढे गणरायाचे संपूर्ण रूप घडवले जाते.

भंडाऱ्यातील काळी माती देते मूर्तीला आकार - सांगाडा तयार झाला की मूर्ती घडवणाऱ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा टप्पा सुरू होतो तो म्हणजे मातीकामाचा. मूर्ती तयार करताना विशेष प्रकारची काळी माती लागते. प्रामुख्याने भंडारा जिल्ह्यातील आंधळगाव येथून ही काळी माती मागवली जाते. पाच फूट उंचीच्या गणपती मूर्तीसाठी 10 ते 15 किलो माती वापरली जाते. या मातीचा दर सुमारे 200 रुपये किलो आहे. त्यामुळे मातीवरच 2 ते 3 हजार रुपये खर्च असतो. मात्र, आणलेली माती थेट मूर्तीवर लावली जात नाही. ती मूर्तीकामासाठी योग्य पद्धतीने तयार करून घेतली जाते. त्यासाठी 600 रुपये अतिरिक्त खर्च येतो.

मूर्तीला तडे जाऊ नयेत म्हणून ‘गावडा’ - मातीच्या मूर्तीमध्ये तडे जाऊ नयेत किंवा क्रॅक पडू नयेत यासाठी गावडा वापरला जातो. गव्हाचे पीक घेतल्यानंतर उरलेला हा भाग मूर्ती तयार करताना उपयोगी पडतो. 5 फूट उंचीच्या मूर्तीसाठी 10 ते 12 किलो गावडा लागतो आणि त्यासाठी जवळपास 250 रुपये खर्च येतो. मातीला सांगाड्यावर घट्ट पकड मिळावी यासाठी पातळ (पोते) बोऱ्याचाही वापर केला जातो. माती चांगली चिकटावी आणि मूर्तीला मजबुती मिळावी यासाठी आवश्यक असलेल्या या साहित्यांवर 200 ते 250 रुपये खर्च होतो.

Ganeshotsav 2026
गणपती मूर्ती तयार होण्याची प्रक्रिया (ETV Bharat Reporter)

मातीच्या गोळ्यातून आकार घेऊ लागतो बाप्पा - मातीचे थर चढवत असताना मूर्तिकाराच्या हातातील कौशल्याची खरी परीक्षा सुरू होते. शरीराचा आकार, हात-पाय, पोट, छाती, कान आणि चेहऱ्याची ठेवण हळूहळू स्पष्ट होऊ लागते. मूर्तीतील बारीकसारीक नक्षीकामासाठी कापूस, वायटिंग आणि गोंद यांचा वापर केला जातो. मुकुट,दागिने, वस्त्र आणि इतर बारकावे उठावदार करण्यासाठी या साहित्याचा उपयोग होतो. या प्रक्रियेसाठी साधारण 1 हजार रुपये खर्च येतो.

चेहरा घडतो आणि मातीच्या मूर्तीला ‘भाव’ मिळतो - मूर्तीचा आकार पूर्ण झाल्यानंतर तिच्यावर वॉल पुट्टीचा लेप दिला जातो. त्यानंतर मूर्तीची घसाई केली जाते. पृष्ठभाग गुळगुळीत व रंगकामासाठी योग्य करण्यासाठी हा टप्पा महत्त्वाचा असतो. पुट्टी आणि सॅंडपेपरसह या प्रक्रियेसाठी 700 ते 800 रुपये खर्च येतो. याच टप्प्यावर मूर्तीचा चेहरा अधिक उठून दिसू लागतो. डोळ्यांची ठेवण, ओठ, नाक आणि चेहऱ्यावरील भाव यामुळे काही दिवसांपूर्वी केवळ माती आणि तनस असलेली रचना आता हळूहळू गणरायाच्या रूपात बदलू लागते.

शेवटचा स्पर्श रंगांचा आणि साजशृंगाराचा - मूर्तीचा आकार आणि घसाई पूर्ण झाल्यानंतर अखेरचा व सर्वाधिक आकर्षक टप्पा म्हणजे रंगरंगोटी आणि साजशृंगार. गणरायाच्या शरीराला रंग देणे, वस्त्रांचे रंग निश्चित करणे, मुकुट आणि दागिने बसवणे, डोळ्यांची रेखाटणी करणे आणि मूर्तीला अंतिम रूप देणे, या सर्व प्रक्रियेसाठी साधारण 2200 ते 2500 रुपये खर्च येतो. मग मूर्तिकाराच्या कल्पनेला अंतिम रूप मिळते. काही दिवसांपूर्वी कच्च्या मालाच्या रूपात असलेली रचना आता आकर्षक गणरायाच्या रूपात भक्तांसमोर उभी राहते.

21 हजारांच्या मूर्तीमागे केवळ मातीचा खर्च नाही - पाच फूट गणपतीच्या मूर्तीसाठी साधारण 21 हजार रुपये इतका दर असला तरी त्याच्यामागे फक्त माती, तनस आणि रंगांचा खर्च नसतो, तर मजबूत असा लाकडी पाट, स्टँड, सुतारकाम, खिळे, तनस, सुतळी, माती, गावडा, बोरा यासह नक्षीकामाचे साहित्य, पुट्टी, घसाई, दागिने, रंगरंगोटी यासोबतच मूर्तिकाराची मेहनत, वेळ, वीज, जागा, वाहतूक आणि इतर खर्चही असतात. म्हणजेच, मूर्तीची किंमत ही केवळ कच्च्या मालाची किंमत नसून त्या मूर्तिकाराच्या कल्पकतेची, कौशल्याची आणि अनेक दिवसांच्या मेहनतीचीही किंमत दडलेली असते.

Ganeshotsav 2026
गणपती मूर्ती तयार होण्याची प्रक्रिया (ETV Bharat Reporter)

कल्पनेत जन्मतो बाप्पा, हातांनी आकार घेतो आणि रंगांच्या स्पर्शाने साक्षात होतो - मूर्ती घडवण्याची प्रक्रिया ही केवळ व्यवसाय नाही, तर कल्पना आणि कलेचा संगम आहे. मूर्तिकाराच्या मनात आधी बाप्पाचा चेहरा तयार होतो. कागदावर त्याला आकार मिळतो. तनस आणि लाकडातून सांगाडा उभा राहतो. माती त्याला शरीर देते, नक्षीकाम त्याला सौंदर्य देते आणि रंगांचा शेवटचा स्पर्श त्यात भाव निर्माण करतो. म्हणूनच गणरायाची मूर्ती भक्तांच्या घरी पोहोचण्यापूर्वी ती एका मूर्तिकाराच्या कल्पनेपासून मेहनत आणि कलेतून साकार झालेला प्रदीर्घ प्रवास पूर्ण करून आलेली असते.

5 फूट उंच मूर्ती घडवणाऱ्यासाठी लागणार किमान खर्च -

  • लाकडी पाट :-1,000 रुपये
  • स्टँड :- 2,000 रुपये
  • सुतारकाम / फिटिंग :- 800 रुपये
  • खिळे :- 200 रुपये
  • तनस :- 10 किलो ×100 = 1 हजार रुपये
  • सुतळी : 5 किलो × 200= 1,000
  • काळी माती : 10किलो × 200=2,000 रुपये
  • माती तयार करण्याचा खर्च : 600 रुपये
  • गावडा : 250 रुपये
  • पातळ बोरा : 200 रुपये
  • कापूस, वायटिंग, गोंद - 1,000 रुपये
  • वॉल पुट्टी व सॅंडपेपर - 700 रुपये
  • दागिने व रंगरंगोटी - 2,000रुपये
  • एकूण 12 हजार 750 रुपये खर्च होतात.
  • खर्चाच्या तुलनेत नफा सुमारे 60 ते 65 % आहे.
Ganeshotsav 2026
गणपती मूर्ती तयार होण्याची प्रक्रिया (ETV Bharat Reporter)

गणेश मंडळांच्या मोठ्या गणेश मूर्तीच्या तुलनेत घरगुती गणेशमूर्तीचा खर्च कमी असतो, कारण तिचा आकार लहान असल्याने कच्च्या मालाचे प्रमाण कमी लागते आणि मोठ्या मूर्तीप्रमाणे मजबूत स्टँड, मोठ्या प्रमाणातील तनस, माती, सजावट व रंगरंगोटीचा खर्च कमी होतो. तनस, सुतळी,पुट्टी आणि रंगरंगोटीचे प्रमाण कमी लागते. त्यामुळे मोठ्या सार्वजनिक मंडळांच्या मूर्तीच्या तुलनेत घरगुती बाप्पाची निर्मिती कमी खर्चात होते. मात्र, आकार लहान असला तरी मूर्ती घडवण्यासाठी लागणारे कौशल्य, वेळ आणि कलाकुसर यामध्ये कोणतीही तडजोड नसते.

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