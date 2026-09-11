लालबागच्या राजाचा फस्ट लूक; राजेशाही थाटातील राजाला पाहून भक्त भारावले
लालबागच्या राजाचं यंदाचं मनमोहक आणि तेजस्वी रूपाचं भक्तीमय वातावरणात अनावरण करण्यात आलं.
Published : September 11, 2026 at 9:46 PM IST
मुंबई - संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरातील कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या लालबागच्या राजाचं यंदाचं मनमोहक आणि तेजस्वी रूपाचं भक्तीमय वातावरणात अनावरण करण्यात आलं.
बाप्पाचं मोहक रूप पाहून भक्तांमध्ये आनंदाचं वातावरण होतं. यावेळी 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया' आणि 'लालबागच्या राजाचा विजय असो' या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. बाप्पाचं विशाल रूप बघण्यासाठी मंडपात उपस्थित शेकडो भाविकांनी बाप्पाचं दर्शन घेतलं.
संपूर्ण दरबार चांदीच्या नक्षीकामानं सजवण्यात आला आहे. या भव्य सजावटीमुळं लालबागच्या राजाच्या दरबाराला एक वेगळंच राजेशाही रूप प्राप्त झालं आहे. दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध मिनाक्षी मंदिराची प्रतिकृती मुख्य प्रवेशद्वारावर साकारण्यात आली आहे.,
यंदाच्या लालबागच्या राजाच्या दरबारात भक्तांना धार्मिक आणि कलात्मक वैभवाचा अनोखा संगम पाहायला मिळणार आहे.