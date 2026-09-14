बँड, ढोल-ताशा, शंख नाद अन् 'गणपती बाप्पा मोरया'चा जयघोष! पुण्यातील गणरायांचं आगमन, दगडूशेठ गणपतीही विराजमान
पुण्यातील मानाच्या पाच गणपतींसह प्रसिद्ध दगडूशेठ गणपती बाप्पाचं आगमन झालं आहे. घरगुती गणरायाचं देखील नागरिकांनी जंगी स्वागत केलं.
Published : September 14, 2026 at 8:23 PM IST
पुणे : 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'चा जयघोष, ढोल ताशांचा गजर आणि अतिशय उत्साहपूर्ण वातावरणात सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली. पुणे शहराचा गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून, जगभरातून भाविक पुणे शहरातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात येत असतात.
पुण्यात पारंपरिक पद्धतीने लाडक्या गणरायाचे आगमन झाले असून, पुणे शहरातील मानाचे तसेच विविध प्रमुख गणेश उत्सव मंडळांची आगमन मिरवणूक मोठ्या उत्साहात निघत विविध मान्यवरांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. तसेच घरगुती गणरायाचे देखील नागरिकांच्या वतीने उत्साहात स्वागत करण्यात आले.
मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती - पुणे शहरात मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती बाप्पाचे मोठ्या उत्साहात भक्तीभावात आगमन झाले. श्री कसबा गणपती मंडळाची आगमन मिरवणूक ही मूर्तिकार अभिजीत धोंडफळे यांच्या इथून चांदीच्या पालखीत पारंपरिक पद्धतीने सकाळी नऊ वाजता निघाली. यंदाच्या या मिरवणुकीत प्रभात बँड, संघर्ष ढोल ताशा पथक, ज्ञानप्रबोधिनी युवक विभाग, शौर्य ढोलताशा पथक सहभागी झाले होते.
मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती - मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची मिरवणूक चांदीच्या पालखीतून नारायण पेठ येथील केळकर रस्त्यावरील मंदार लॉज येथून उत्सव मंडपापर्यंत निघाली. मिरवणुकीत आढाव बंधूंचे नगारा वादन, न्यू गंधर्व ब्रास बँड, ताल पथक, विष्णूनाद शंख पथक सहभागी झाले होते. या मिरवणुकीत विष्णूनाद शंख पथक गेल्या नऊ वर्षांपासून सहभागी होत असून, या पथकाद्वारे होत असलेला शंख नाद पाहण्यासाठी पुणेकर मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे विश्वस्त योगी निरंजननाथ गुरू शांतिनाथ यांच्या हस्ते गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
मानाचा तिसरा श्री गुरुजी तालीम गणपती - मानाचा तिसरा श्री गुरुजी तालीम मंडळाची मिरवणूक ही आकर्षक अश्या फुलांची सजावट असलेल्या रथातून काढण्यात आली. या मिरवणुकीत जयंत नगरकर यांचे नगारा वादन, अश्वराज ब्रास बँड, गुरुजी प्रतिष्ठान, शिवतेज, शिवरुद्र, शिव ताल, रुद्रतेज, कलावंत ढोल ताशा पथकं सहभागी झाले होते. ही मिरवणूक मंदिरापासून गणपती चौक, लिंबराज महाराज चौक, अप्पा बळवंत चौक, जोगेश्वरी चौक, गणपती चौक, गुरुजी तालीम गणपती चौकातील उत्सव मंडपात आली. युवा उद्योजक पुनीत बालन आणि जान्हवी बालन यांच्या हस्ते श्रींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
मानाचा चौथा श्री तुळशीबाग गणपती मंडळ - मानाचा चौथा तसेच महागणपती अशी ओळख असलेल्या तुळशीबाग गणपती मंडळाच्या गणपती बाप्पाची मिरवणूक सकाळी नऊ वाजता मंदिरापासून सुरू झाली. चांदीच्या पालखीतून गणरायाची सुरू झालेली ही मिरवणूक गणपती चौक, लक्ष्मी रस्ता, नगरकर तालीम चौक, बाजीराव रस्ता, अप्पा बळवंत चौक,श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिर, लक्ष्मी रस्ता मार्गे गणपती चौकातून उत्सव मंडपात आली. दुपारी श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्राचे कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज यांच्या हस्ते श्रींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
मानाचा पाचवा गणपती केसरीवाडा - मानाचा पाचवा श्री केसरीवाडा गणपतीच्या मिरवणुकीला सकाळी 9 वाजता रमणबाग चौकातून सुरूवात झाली. चांदीच्या पालखीतून गणरायाची मिरवणूक काढण्यात आली. लोकमान्य टिळक यांचे पणतू रोहित टिळक तसेच टिळक परिवारातील सदस्य या मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. मिरवणुकीत बिडवे बंधू यांचा सनई, चौघडा, श्रीराम व कलावंत ढोल-ताशा पथकांचा समावेश होता. यावेळी रोहित टिळक यांच्या हस्ते गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर - श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरापासून फुलांनी सजविलेल्या मयूर रथातून गणरायाची मिरवणूक निघाली होती. वृंदावनमधील प्रेम मंदिर प्रतिकृतीमध्ये 'दगडूशेठ' गणपती विराजमान झाले. श्रींचा हा नयनरम्य आगमन सोहळा पाहण्याकरता भाविकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. ट्रस्टच्या 134 व्या वर्षानिमित्त आयोजित उत्सवाचा प्रारंभ हजारो भक्तांच्या साक्षीने झाला.
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