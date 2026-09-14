गणपती बाप्पा मोरया! अंबा नगरीत गणरायाचं थाटात आगमन; भाविक, नेते, कार्यकर्ते सर्वच उत्साहात थिरकले
जल्लोषपूर्ण वातावरणात अंबा नगरी अमरावतीत सोमवारी गणरायाचं थाटात आगमन झालं.
Published : September 14, 2026 at 9:41 PM IST
अमरावती - ढोल- ताशांचा निनाद, लेझीम पथकांची तालबद्ध पावलं, टिपऱ्यांचा ठेका, पावली खेळत सहभागी झालेले वारकरी आणि फटाक्यांची आकाशबाजी. त्याला लाभलेली गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषाची साथ, अशा भक्तिमय आणि जल्लोषपूर्ण वातावरणात अंबा नगरी अमरावतीत सोमवारी गणरायाचं थाटात आगमन झालं. शहरातील विविध भागातून दिवसभर गणेश मूर्तींच्या मिरवणुका काढण्यात आल्या. त्यामुळे संपूर्ण शहर गणेशोत्सवाच्या उत्साहानं नाहून निघालं.
जुन्या शहरातून निघाल्या भव्य मिरवणुका - अमरावती शहरातील लंबा गेटच्या आतील जुन्या शहरातून निळकंठ गणेशोत्सव मंडळ आणि आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळ या दोन जुन्या गणेशोत्सव मंडळांच्या भव्य मिरवणुका निघाल्याने परिसरात उत्साह संचारला. निळकंठ गणेशोत्सव मंडळाची मिरवणूक आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या चौकात पोहोचताच मंडळाच्या वतीनं गणरायाचं उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. निळकंठ मंडळाच्या मिरवणुकीत लाठीकाठीचे खेळ सादर करण्यात आले. ढोल ताशांचा गजर, विविध रंगांची उधळण आणि बाप्पांच्या जयघोषात ही मिरवणूक अंबा गेटबाहेर आली आणि शहराच्या प्रमुख मार्गावर पुढे सरकली.
प्रवीण पोटेही उत्साहात थिरकले - आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या मिरवणुकीत जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री तथा विद्यमान विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे यांनी देखील ढोल ताशांच्या गजरावर ठेका धरला. प्रवीण पोटे यांनी जल्लोषात ठेका धरल्यावर तरुण कार्यकर्त्यांसह वयोवृद्ध कार्यकर्तेही बिनधास्त थिरकायला लागले. यावेळी माजी खासदार अनंत गुढे, माजी महापौर विलास इंगोले यांनी देखील जल्लोषात नृत्याचा आनंद लुटला
लेझीम पथकांनी वेधलं लक्ष - आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या गणपतीची मिरवणूक सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास मंडळाच्या चौकातून निघाली. त्यापूर्वी गणरायाचे पूजन श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, माजी मंत्री जगदीश गुप्ता, विद्यापीठाचे कुलगुरू विलास सपकाळ, माजी खासदार अनंत गुढे आणि विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे, आझाद हिंद मंडळाचे अध्यक्ष सचिन वानखडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. ढोल ताशांच्या गजरात निघालेल्या या मिरवणुकीत लहान मुलांचं लेझीम पथक विशेष आकर्षण ठरलं. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या लेझीम पथक तालबद्ध सादरीकरणाने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतलं. मंडळाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी धार्मिक गीतांवर सादर केलेल्या नृत्याने मिरवणुकीत भक्तीमय रंग भरला. मिरवणुकीच्या अग्रभागी श्री अंबामाता आणि श्री एकविरा मातेचे भव्य पोस्टर्स तसेच आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या दिवंगत कार्यकर्त्यांची पोस्टर्स होती. या माध्यमातून मंडळांना श्रद्धेसोबत आपल्या जुन्या कार्यकर्त्यांच्या स्मृतींनाही अभिवादन केलं.
राजकमल चौकात बाप्पांचं भव्य स्वागत - निळकंठ गणेशोत्सव मंडळ आणि आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाच्या मिरवणुका राजकमल चौकात पोहोचताच गणरायाचं भव्य स्वागत करण्यात आलं. आकर्षक रोषणाई, ढोल ताशांचा निनाद आणि गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषाने राजकमल चौक दुमदुमून गेला. गणरायाच्या दर्शनासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती.
दिवसभर गणेशमय वातावरण - गणरायाच्या आगमनानिमित्त अमरावती शहरातील विविध भागातून दिवसभर गणेश मूर्तींच्या मिरवणुका काढण्यात आल्या. नेहरू मैदान, सायन्सकोर मैदान, राजापेठ येथील मूर्तिकारांची वसाहत तसेच जुन्या महामार्गावरील कुंभारवाडा परिसरातून विविध मंडळांच्या गणेश मूर्ती मिरवणुकीने आपल्या मंडळाच्या ठिकाणी नेण्यात आल्या. दुपारी 12 वाजल्यापासून शहरातील विविध भागात मिरवणुकांना सुरुवात झाली.
पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त - गणरायाच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख चौक आणि मिरवणूक मार्गांवर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. वाहतूक सुरळीत राहावी आणि मिरवणुका शांततेत पार पडाव्यात यासाठी पोलीस प्रशासनाने विशेष व्यवस्था केली. गणरायाच्या आगमनामुळं अमरावती शहरात दिवसभर उत्साह, भक्ती आणि जल्लोषाचं वातावरण अनुभवायला मिळालं.
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