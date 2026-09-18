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सामाजिक सलोख्याचं प्रतीक 'गणेशोत्सव'! कोल्हापूरच्या कुरुंदवाड गावात मशिदीमध्ये बसतो गणपती बाप्पा

सामाजिक सलोख्याचा संदेश देत कोल्हापूरमधील एका गावातील मशिदींमध्ये गणरायाची स्थापना केली जाते. या परंपरेवर 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांचा स्पेशल रिपोर्ट...

Kurundwad ganpati murti
मशिदींमध्ये केली जाते गणरायाची स्थापना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 7:48 PM IST

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कोल्हापूर - अनेक धर्मियांनी एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा व्हावा, जातीपातीच्या भिंती नष्ट व्हाव्यात या उदात्त हेतूनं लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला. दोन धर्मातील कटुता नष्ट व्हावी, सर्व धर्मियांनी एकत्रित मोहरम आणि गणेशोत्सव साजरा व्हावा याची मुहूर्तमेढ गेली चार दशकांपूर्वी कोल्हापुरात रोवली गेली. आजही ती कायम आहे.

मशिदीत गणेशाची स्थापना - सामाजिक न्यायाचे प्रणेते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुरुंदवाड या गावात आजही सामाजिक सलोख्याचं प्रतीक म्हणून गणेशोत्सव साजरा केला जातो. गावातील पाच ठिकाणच्या मशिदीत गणेशाची स्थापना केली जाते. गणेशोत्सव काळात हिंदू-मुस्लिम एकत्रित हा सण उत्साहात साजरा करतात. काय आहे ही परंपरा, पाहा 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट.....

Kurundwad ganpati murti
मशिदींमध्ये केली जाते गणरायाची स्थापना (ETV Bharat Reporter)

गावात सर्वधर्मीय गुण्यागोविंदानं नांदतात - संस्थानकालीन पटवर्धन घराण्याचा वारसा सांगणाऱया कोपहापूरच्या शिरोळ तालुक्यातील कुरुंदवाड हे शहर कृष्णा आणि पंचगंगा नद्यांच्या संगमावर असलेल्या श्रीक्षेत्र नृसिंहवाडीला अगदी खेटून वसलं आहे. साधारण 20 ते 25 हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावात सर्वधर्मीय गुण्यागोविंदानं नांदतात. हिंदू बांधवांच्या खांद्याला खांदा लावून मुस्लिमही प्रत्येक सणात सहभागी होतात. यामुळंच गेली चार दशकं इथला गणेशोत्सव सामाजिक सलोख्याचा प्रतीक मानला जातो. कुरुंदवाड शहरातील कारखाना पीर मोहरम कमिटी गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना 1987 या वर्षी झाली, तेंव्हापासून या मंडळातील प्रमुख पदाधिकारी मोहरम आणि गणपतीची स्थापना मशिदीत करतात. यासह बैरकदार पीर मोहरम कमिटी गणेशोत्सव मंडळ, कुडेखान मशीद, शेळके मशीद आणि डेपनपूर या मशिदीत गणेशाचं दरवर्षी आगमन होतं.

Kurundwad ganpati murti
मशिदींमध्ये केली जाते गणरायाची स्थापना (ETV Bharat Reporter)

"गेली 40 वर्ष आम्ही हिंदू-मुस्लिम बांधव सामाजिक एकोपा जपत ही परंपरा कायम ठेवली. गावातील पाच मशिदींमध्ये गणरायाचं उत्साहात आगमन होतं. सर्व नागरिक एकत्रित हा उत्सव साजरा करतात." - सादिक दबासे, पदाधिकारी, कारखाना पीर मोहरम कमिटी

गेली 40 वर्ष जपला सामाजिक सलोखा - "आज काही संघटित शक्ती समाजात दुही निर्माण करत आहेत. पण, गेल्या 40 वर्षात कुरुंदवाड शहरातल्या मशिदी, मंडळं एकाच कुटुंबातील भाऊ-भाऊ असल्यासारखं एकत्र आहोत. कधीही आमच्यात भांडणं झाली नाहीत, हाच वारसा आता भावी पिढीही चालवत असून, या परंपरेनं अनेक गणेश मंडळांसमोर आदर्श ठेवला आहे," असं बैरकदार पीर मोहरम कमिटी समित्र गणेशोत्सव मंडळाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी कुबेर ऐनापुरे यांनी सांगितलं.

Kurundwad ganpati murti
मशिदींमध्ये केली जाते गणरायाची स्थापना (ETV Bharat Reporter)

तीन वर्ष मोहरम आणि गणेशोत्सव एकत्र - 2021 ते 2023 या कालावधीत गणेशोत्सव आणि मोहरम हे दोन्ही हिंदू- मुस्लिम बांधवांचे सण एकत्र आले. यावेळी मशिदीत एका बाजूला गणेशाची स्थापना, तर दुसऱ्या बाजूला मोहरमचे पंजे बसवण्यात आले होते. "राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेला समतेचा संदेश गेली चार दशकं कुरुंदवाडमधील हिंदू आणि मुस्लिम बांधव जपत आहेत. यापुढंही ही परंपरा अशीच राहील," असं शेळके मशीद गणेशोत्सव मंडळातील कार्यकर्ते इमरान घोरी, महम्मद पठाण, रियाज बाणदार, प्रेम कोळी, सक्षम तावदारे, पराग पाटील, श्री हेगडे, विनोद खराडे यांनी सांगितलं.

Kurundwad ganpati murti
मशिदींमध्ये केली जाते गणरायाची स्थापना (ETV Bharat Reporter)

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TAGGED:

GANPATI MURTI MOSQUE
गणपती मूर्ती मशीद विराजमान
KURUNDWAD GANPATI MURTI
HINDU MUSLIM GANPATI MANDAL
GANESHOTSAV 2026

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