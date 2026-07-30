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मुंबईत गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात; थाटात पार पडला गणेश गल्लीच्या राजाचा पाद्यपूजन सोहळा, जाणून घ्या, यंदा काय खास

गणेश गल्ली येथील प्रसिद्ध 'मुंबईचा राजा' गणेशोत्सवाचा 99 वा पाद्यपूजन सोहळा 29 जुलैला गुरुपौर्णिमेच्या शुभमुर्हूर्तावर मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीमय वातावरणात संपन्न झाला.

ganesh gallicha raja padya pujan sohala
गणेश गल्लीचा राजा पाद्यपूजन सोहळा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 11:01 AM IST

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मुंबई - गणपती बाप्पाच्या आगमनाची चाहूल लावणारा पाद्यपूजन आणि पाटपूजन सोहळा हे महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या तयारीची पारंपरिक व पवित्र सुरुवात मानली जाते. लालबाग, परळ आणि गिरगावमधील प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये हे सोहळे आनंदाने साजरे केले जातात.

'मुंबईचा राजा' पाद्यपूजन सोहळा - गणेश गल्ली येथील प्रसिद्ध 'मुंबईचा राजा' गणेशोत्सवाचा 99 वा पाद्यपूजन सोहळा 29 जुलैला गुरुपौर्णिमेच्या शुभमुर्हूर्तावर मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीमय वातावरणात संपन्न झाला. या सोहळ्यामुळे आगामी गणेशोत्सवाच्या तयारीचा अधिकृत प्रारंभ झाला आहे. संपूर्ण मुंबईकर गणेश उत्सव कधी येतोय याची आतुरतेनं वाट पाहत असतात. आता खऱया अर्थाने गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात झाली.

ganesh gallicha raja padya pujan sohala
गणेश गल्लीचा राजा पाद्यपूजन सोहळा (ETV Bharat Reporter)

मंडळाचं 99 वं वर्ष - लालबाग आणि परळ परिसरात होणाऱ्या गणेश उत्सवाचे आकर्षण संपूर्ण जगात आहे. अशातच या परिसरातील अत्यंत मानाच्या आणि ऐतिहासिक अशा गणेश गल्लीच्या राजाचा म्हणजेच मुंबईच्या राजाचा पाद्यपूजन सोहळा अतिशय थाटामाटात पार पडला. यंदाचं मंडळाचं 99 वं वर्ष आहे.

गणेशोत्सवाची नांदी - 99 वर्षाची मोठी परंपरा लाभलेल्या गणेश गल्लीच्या मंडळाचा पाद्यपूजन सोहळा म्हणजे मुंबईतील गणेशोत्सवाची पहिली अधिकृत नांदी मानली जाते. या सोहळ्याला शेकडो भाविकांनी व गणेश भक्तांनी मोठी गर्दी केली होती. पाद्यपूजन सोहळ्यानंतर आता राजाची मूर्ती साकारण्याच्या कामाला वेग येणार आहे.

मंडळाने साकारले विविध विषयांवर देखावे - गणेश गल्लीचा राजा आणि तेथील देखावा याची चर्चा संपूर्ण जगभरात होत असते. यंदाच्या देखाव्याविषयी आणि परंपरेविषयी बोलताना गणेश गल्ली मंडळाचे सरचिटणीस स्वप्निल परब म्हणाले, "आमच्या मंडळाने आजवर अनेक महत्त्वाचे देखावे उभारले आहेत. जेव्हा आमच्या मंडळाला 75 वर्षे पूर्ण झाली, त्यावेळेस आमच्या मंडळाने मीनाक्षी मंदिराचा देखावा उभा केला होता. राज्यासह भारतातील विविध मंदिरांचे देखावे आम्ही या ठिकाणी उभे केले आहेत. त्यामध्ये पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, स्वामीनारायण मंदिर, रामेश्वरम मंदिर अशी बरेच देखावे मंडळाने उभे केले. आम्ही रायगडच्या किल्ल्याचा देखावा देखील उभा केला होता."

यंदा वारीचा देखावा - "मुंबईच्या राजाचं यंदाचं हे 99 वर्ष आहे. 100 वर्षाची एक झलक या ठिकाणी दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आगळंवेगळं करण्याची परंपरा नेहमी राहिलेली आहे. यंदा देखील मुंबईकरांना काहीतरी वेगळं पाहायला मिळेल. भव्यतेची परंपरा आणि संस्कृतीची जोपासना हे आमच्या मंडळाचे ब्रीदवाक्य आहे. आमचं मंडळ हे नेहमीच संस्कृतीची जोपासना करत आले आहे. त्यामुळे मंडळाच्या या गणेशोत्सवामुळे आम्ही विविध देखावे दाखवले आहेत. यंदाची गणेश मूर्ती आकाश निर्मळ हे बनवणार आहेत. यंदा आम्ही वारीचा देखावा साकारणार आहोत," अशी माहिती स्वप्निल परब यांनी दिली.

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TAGGED:

GANESH GALLICHA RAJA PADYA PUJAN
MUMBAICHA RAJA PADYA PUJAN
गणेशोत्सव 2026
गणेश गल्लीचा राजा पाद्यपूजन सोहळा
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