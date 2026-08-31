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नागपुरात गणेशमूर्तींना एआयचा टच; ‘फोटोसारखाच बाप्पा हवा’ मूर्तिकारांसमोर नवं आव्हान

नागपूरमध्ये गणेश मूर्ती घडवताना एआयच्या (AI Ganesh Idol) नव्या कल्पनांचे आव्हान मूर्तिकारांसमोर उभे राहिले आहे. मात्र, डिजिटल कल्पना प्रत्यक्षात साकारताना पारंपरिक कौशल्यांची कस लागत आहे.

AI GENERATED GANESH MURTI
एआय गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2026 at 8:41 PM IST

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नागपूर : काळ बदलत असताना सण-उत्सवांचे स्वरूपही बदलत जात आहे. परंपरेशी घट्ट नातं असलेला गणेशोत्सवही आता त्याला अपवाद राहिलेला नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत गणपतीची मूर्ती कशी असावी, मूर्तीचा आकार, रंगरंगोटी आणि सजावट याबाबतचे संकेत आणि नियम कटाक्षाने पाळले जात होते. मात्र, काळानुसार यात मोठे बदल दिसून येत आहेत.

बाप्पाची मूर्ती कशी असावी, याची कल्पना पूर्वी मुख्यत्वे मूर्तिकार आणि गणेश मंडळांच्या चर्चेतून आकार घेत असे. आता मात्र या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेने अर्थात एआयने प्रवेश केलाय. एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं दोन सेकंदांतच गणपती बाप्पाच्या विविध कल्पनांवर आधारित आकर्षक फोटो तयार करता येतात. त्यामुळं यंदा गणेश मंडळांसह घरगुती गणपतीच्या भक्तांनाही एआयने तयार केलेल्या फोटोप्रमाणेच बाप्पाची मूर्ती घडवून हवी आहे. परिणामी, मूर्तिकारांची भलतीच पंचाईत झाली आहे.

प्रतिक्रिया देताना मूर्तिकार आणि भाविक (ETV Bharat Reporter)

डिजिटल कल्पनेला मातीमध्ये जिवंत रूप देण्याचं काम : एआयच्या मदतीनं तयार झालेले गणपती, बाप्पाचे विविध फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. या फोटोमधील कल्पकता आणि आकर्षक रूप भाविकांना आवडत असले, तरी तेच रूप प्रत्यक्ष मातीच्या मूर्तीत उतरवताना मूर्तिकारांच्या कलेचा खरा कस लागतोय. चेहऱ्याची रचना, मुकुट, दागिने, वस्त्र, आसन, हातांची मुद्रा किंवा एखादी विशेष थीम याबाबत एआय कल्पना देऊ शकतं. मात्र, त्या डिजिटल कल्पनेला मातीमध्ये जिवंत रूप देण्याचं काम शेवटी मूर्तिकारालाच करावं लागतं.

AI Transforms Ganesh Idol
गणेश मूर्ती घडवताना मूर्तिकारांसमोर एआयचं नवं आव्हान (ETV Bharat GFX)

वेळ कमी आणि काम जास्त : गणेश भक्तांकडून एखाद्या विशिष्ट वेशभूषेतील गणेशमूर्ती, वेगळ्या आसनावरील बाप्पा किंवा विशिष्ट संकल्पनेवर आधारित मूर्ती कशी दिसेल, याचा नमुना आता थेट एआयच्या माध्यमातून तयार करून मूर्तिकारांसमोर ठेवला जात आहे. ‘अगदी फोटोसारखाच बाप्पा हवा,’ अशी मागणी काही मंडळांकडून होत आहे. त्यामुळं गणेशमूर्तिकारांसमोर नवं आव्हान निर्माण झालं आहे. गणेशोत्सवाला आता अगदी थोडा वेळ शिल्लक असताना भाविक रोज नवनवीन कल्पना आणि एआयवर आधारित फोटो घेऊन येत आहेत. बाप्पाच्या आगमनाला कमी वेळ बाकी असून कामाचं प्रमाण मात्र वाढलं आहे. त्यामुळं मूर्तिकारांवरील कामाचा ताणही वाढला आहे.

AI Transforms Ganesh Idol
कल्पना काही सेकंदांत, मूर्ती घडवायला अनेक दिवस (ETV Bharat Reporter)

कल्पना काही सेकंदांत, मूर्ती घडवायला अनेक दिवस : एआयमध्ये एखादी कल्पना दिली की त्यावर आधारित आकर्षक प्रतिमा काही क्षणांत तयार होते. मात्र, संगणकाच्या पडद्यावर दिसणारी प्रतिमा प्रत्यक्ष माती किंवा इतर साहित्यामधून साकारताना अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. बाप्पाच्या मूर्तीचा चेहरा, डोळे, हातांची ठेवण, दागिने, वस्त्रांची रचना आणि शरीराचा समतोल या सर्व बाबींचा विचार करून मूर्तिकाराला प्रत्यक्ष मूर्ती घडवावी लागते. एआयने तयार केलेल्या छायाचित्रातील कल्पना आकर्षक दिसत असली, तरी ती तंतोतंत प्रत्यक्ष मूर्तीत उतरवणं अतिशय अवघड असतं. त्यामुळं तंत्रज्ञानाच्या नव्या अपेक्षांमुळं मूर्तिकारांच्या पारंपरिक कौशल्याची कसोटी लागणार आहे.

AI Transforms Ganesh Idol
डिजिटल कल्पनेला मातीमध्ये जिवंत रूप देण्याचं काम (ETV Bharat Reporter)

‘फोटो दाखवला आणि मूर्ती तशीच हवी’ : पूर्वी गणेश मंडळांकडून मूर्तिकाराला किमान एक महिन्यापूर्वी मूर्तीची उंची, रूप आणि संकल्पना सांगितली जात होती. आता मात्र मंडळांचे पदाधिकारी मोबाईलमध्ये एआयने तयार केलेले फोटो घेऊन थेट मूर्तिकारांकडं येत आहेत. एखाद्या पौराणिक प्रसंगातील बाप्पा, वेगळ्या रूपातील गणेशमूर्ती, आधुनिक संकल्पना किंवा अत्यंत बारकाव्यांनी सजलेली गणेशमूर्ती अशा विविध कल्पना एआयच्या माध्यमातून तयार करून त्या प्रत्यक्षात उतरवण्याची मागणी केली जात आहे.

AI Transforms Ganesh Idol
नागपुरात गणेशमूर्तींना एआयचा टच (ETV Bharat Reporter)

मूर्तिकारांसाठी नवी संधी आणि आव्हानही : एआयचा सकारात्मक परिणाम असा की, एखादी संकल्पना प्रत्यक्ष मूर्ती तयार करण्यापूर्वीच पाहता येते. गणेश मंडळाला आपली संकल्पना प्रत्यक्षात कशी दिसू शकते, याचा प्राथमिक अंदाज घेता येतो. त्यामुळं मूर्तीची रचना, सजावट आणि थीम याबाबत निर्णय घेणं सोपं होऊ शकतं. मात्र, याचवेळी एक मोठा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. एआयनं तयार केलेली कल्पना आणि मूर्तिकाराची स्वतःची कलात्मक कल्पकता यामध्ये समतोल कसा साधायचा? वर्षानुवर्षांच्या अनुभवातून गणपतीच्या मूर्ती घडवणाऱ्या कलाकारांसाठी त्यांच्या हातातील कौशल्य आणि कल्पनाशक्ती हीच खरी ताकद आहे. एआय हे त्या कौशल्याला मदत करणारे साधन ठरू शकते. मात्र ,अंतिम मूर्तीला आकार देण्याचं काम आजही कलाकाराच्याच हातून होते.

बाप्पाच्या रूपात बदल, भक्तिभाव कायम : गणेशोत्सवाचं स्वरूप बदलत असलं, तरी गणपती बाप्पाबद्दलची श्रद्धा आणि भक्तिभाव कायम आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या मूर्तींपासून आधुनिक संकल्पनांपर्यंत गणेशमूर्तींच्या रूपात अनेक बदल झाले आहेत. आता त्यात एआयचीही भर पडली आहे. गणेशोत्सवात एआयच्या माध्यमातून तयार झालेल्या कल्पना भविष्यात आणखी मोठ्या प्रमाणात मूर्तिकारांपर्यंत पोहोचतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळं ‘बाप्पाची मूर्ती कशी दिसावी?’ या प्रश्नाचे उत्तर केवळ मूर्तिकार, मंडळ किंवा भाविकच ठरवणार नाहीत, तर त्यात तंत्रज्ञानाचीही महत्त्वाची भूमिका असेल. मात्र, एआय कितीही प्रगत झाले, तरी मातीला स्पर्श करून त्यातून बाप्पाचं रूप साकारण्याची कला आणि त्या मूर्तीमध्ये भाविकांना जाणवणारा भक्तिभावाची जागा तंत्रज्ञान पूर्णपणे घेऊ शकणार नाही.

एआय केवळ बाप्पाचे चित्र तयार करू शकते : एआय बाप्पाचे आकर्षक चित्र तयार करू शकते. मात्र, त्या चित्राला प्रत्यक्ष मूर्तीचं रूप देण्यासाठी आजही कलाकाराचे हात आणि त्याची कला आवश्यक आहे. रूप बदलले तरी देवपण कमी होता कामा नये, अशी भावना भक्तांनी व्यक्त केली. एआयच्या माध्यमातून बाप्पाचं नवं रूप, नवी वेशभूषा आणि वेगवेगळ्या संकल्पना तयार होत असल्या तरी भाविकांच्या मनात एक गोष्ट स्पष्ट आहे. बाप्पाचं रूप बदललं तरी चालेल, मात्र त्यातील देवपण, पावित्र्य आणि भक्तिभाव कमी होता कामा नये.


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