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गणेशभक्तांच्या परतीच्या मार्गात वाहतूक कोंडीचे विघ्न; वाहनांमुळे महामार्गावर वाहतुकीचा ताण, टोलनाक्यांवर लांबच लांब रांगा

गणेशोत्सवासाठी गावी आलेले कामगार गणेशभक्त मोठ्या संख्येनं मुंबईकडे निघालेत. त्यामुळे महामार्गावर वाहतुकीचा ताण आला आहे. विविध टोलनाक्यांवर रांगा लागल्यात.

वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे महामार्गावर वाहतुकीचा मोठा ताण
वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे महामार्गावर वाहतुकीचा मोठा ताण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 2:55 PM IST

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सातारा - गणेशोत्सवासाठी गावी आलेल्या कामगारांनी गौरी आणि घरगुती गणपतीच्या विसर्जनानंतर आता परतीची वाट धरली आहे. लाखोंच्या संख्येनं गणेशभक्त मुंबई, पुण्याकडे निघाले आहेत. वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे महामार्गावर वाहतुकीचा मोठा ताण आला आहे. टोलनाक्यांवर वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. वाहतूक कोंडीत तासनतास एकाच ठिकाणी अडकून पडल्याने गणेशभक्त त्रस्त झालेत.


महामार्गावर वाहतुकीचा ताण - गणेशोत्सवासाठी मुंबई, पुण्यातील चाकरमानी सहकुटुंब गावी येतात. भक्तीभावाने सण साजरा करून पुन्हा परतीची वाट धरतात. सण, उत्सवाच्या काळात चारचाकी वाहने मोठ्या संख्येनं महामार्गावर आल्यानं वाहतुकीवर मोठा ताण येतो. वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. पुणे-बंगळुरू आशियाई महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे बहुतांश काम पुर्णत्वास गेले आहे. नवीन बोगद्यातून देखील वाहने धावत आहेत. परंतु, वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे ताण येत असल्यानं वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.

टोलनाक्यांवर वाहनांच्या लांब रांगा - घरगुती गौरी-गणपती विसर्जनानंतर गणेशभक्तांनी रविवारपासून परतीची वाट धरली आहे. पुणे-मुंबईकडे निघालेल्या वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने पुणे-बंगळुरू महामार्गावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील आनेवाडी आणि तासवडे टोलनाक्यांवर वाहनांच्या दोन-तीन किलोमीटरपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. तासन् तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्याने प्रवासी आणि वाहनचालक हैराण झाले आहेत.


टोल व्यवस्थापनाचे नियोजन कोलमडले - अचानक वाहनांची संख्या वाढल्याने आनेवाडी आणि तासवडे टोलनाक्यांवरील व्यवस्थापनाचे नियोजन कोलमडले आहे. ‘फास्टटॅग’ची सुविधा असूनही दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. महामार्ग पोलीस आणि टोल प्रशासनाचे कर्मचारी गर्दीवर नियंत्रण व वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी घटनास्थळी तैनात आहेत. मात्र, वाहनांच्या अतिरिक्त संख्येमुळे टोल प्रशासनाच्या नियोजनाचा पार फज्जा उडाला आहे.



टोल कर्मचाऱ्यांशी वादावादी - वाहतूक कोंडीमुळे त्रस्त झालेल्या वाहनधारकांची टोलनाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वादावादी होत आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आला आहे. गणेशोत्सवासाठी गावी येताना देखील गणेशभक्तांना वाहतूक कोंडीचा मोठा सामना करावा लागला होता. आता घरगुती गौरी-गणपती विसर्जनानंतर परतीच्या प्रवासात देखील चाकरमान्यांसमोर वाहतूक कोंडीचं विघ्न निर्माण झालं आहे. शुक्रवारी अनंत चतुर्दशी त्यानंतर शनिवार आणि रविवारची सुट्टी आल्यानं रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी आणखी वाढणार असल्यानं त्यावर नियंत्रणासाठी व्यवस्थेला तारेवरची कसरत करावी लागणार हे निश्चित.

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TAGGED:

TRAFFIC CONGESTION
गणेशोत्सव
वाहतूक कोंडी
टोलनाक्यांवर वाहनांच्या लांब रांगा
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