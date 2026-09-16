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भक्ताच्या नावाने ओळखला जाणारा एकमेव अष्टविनायक; जाणून घ्या पालीच्या बल्लाळेश्वराची आख्यायिका

रायगडच्या पालीतील श्री बल्लाळेश्वर अष्टविनायकांपैकी (Ballaleshwar Ashtavinayak) जागृत देवस्थान असून, भक्त बल्लाळाच्या अढळ भक्तीची आख्यायिका, धार्मिक परंपरा आणि माघी गणेशोत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे.

Shri Ballaleshwar Ashtavinayak
पालीचा श्री बल्लाळेश्वर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 9:03 PM IST

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रायगड : जिल्ह्यातील पाली नगरीत विराजमान असलेले श्री बल्लाळेश्वर हे अष्टविनायकांपैकी (Ballaleshwar Ashtavinayak) एक जागृत आणि स्वयंभू गणेशस्थान म्हणून ओळखले जाते. भक्त बल्लाळाच्या अढळ भक्तीने प्रसन्न होऊन गणराय येथे प्रकट झाले, अशी पौराणिक आख्यायिका आहे. विशेष म्हणजे, भक्ताच्या नावाने ओळखला जाणारा हा एकमेव अष्टविनायक असल्याने श्री बल्लाळेश्वराचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व अधिक आहे. मनोभावे प्रार्थना करून श्रींचे दर्शन घेतल्यास मनोकामना पूर्ण होतात, अशी लाखो भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळं पालीचा बल्लाळेश्वर हे केवळ मंदिर नसून भक्ती, श्रद्धा आणि आस्थेचं जागृत केंद्र मानलं जातं.



काय आहे आख्यायिका? : पौराणिक आख्यायिकेनुसार, पाली नगरीत बल्लाळ नावाचा एक बालक राहत होता. लहानपणापासूनच त्याची गणपतीवर अढळ श्रद्धा होती. बल्लाळ आपल्या मित्रांसोबत जंगलात जाऊन गणरायाची पूजा करत असे. दगडाला गणेशाचं रूप मानून तो मनोभावे पूजा-अर्चा आणि भजन-कीर्तन करत असे. मात्र बल्लाळाची गणेशभक्ती त्याच्या वडिलांना मान्य नव्हती. त्यांनी संतापून बल्लाळाने पूजेसाठी ठेवलेली गणेशाची मूर्ती फेकून दिली आणि बल्लाळाला मारहाण करून झाडाला बांधून ठेवलं.

पालीच्या श्री बल्लाळेश्वराची आख्यायिका (ETV Bharat Reporter)



बल्लाळाला आशीर्वाद : अनेक संकटातही बल्लाळाची गणेशावरील श्रद्धा ढळली नाही. उपाशी-तापाशी असतानाही तो मनोभावे गणरायाचा धावा करत राहिला. आपल्या भक्ताची ही अढळ भक्ती पाहून श्री गणेश प्रसन्न झाले आणि त्यांनी प्रत्यक्ष दर्शन देऊन बल्लाळाला आशीर्वाद दिला, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. बल्लाळाने गणरायाला याच ठिकाणी कायमस्वरूपी वास्तव्य करण्याची विनंती केली. भक्ताची इच्छा पूर्ण करत गणरायाने येथे वास्तव्य केले आणि बल्लाळाच्या नावावरून हे स्थान श्री बल्लाळेश्वर म्हणून प्रसिद्ध झाले, अशी पौराणिक मान्यता आहे.

Shri Ballaleshwar
श्री बल्लाळेश्वर हे अष्टविनायकांपैकी एक जागृत गणेशस्थान (ETV Bharat Reporter)



भक्ताच्या नावाने ओळखला जाणारा गणपती : अष्टविनायकांमध्ये प्रत्येक गणपतीचे एक वेगळे महत्त्व आणि वेगळी आख्यायिका आहे. मात्र भक्ताच्या नावाने ओळखला जाणारा गणपती म्हणून पालीच्या बल्लाळेश्वराला विशेष स्थान आहे. मंदिरातील गणेशमूर्ती पूर्वाभिमुख असून सकाळची सूर्यकिरणे श्रींच्या मूर्तीवर पडतात, अशीही या देवस्थानाची विशेषता सांगितली जाते. भाविकांसाठी श्रींचे दर्शन म्हणजे मनाला समाधान आणि भक्तीची अनुभूती देणारा क्षण ठरतो.

Shri Ballaleshwar
भक्तीला प्रतिसाद देणारा गणराय श्री बल्लाळेश्वर (ETV Bharat)


श्रींचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा : श्री बल्लाळेश्वर मंदिरात वर्षभर अनेक धार्मिक कार्यक्रम होत असले तरी गणेशोत्सवातील दोन उत्सवांना विशेष महत्त्व आहे. यातील पहिला म्हणजे भाद्रपदातील गणेशोत्सव. भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदा ते पंचमी या कालावधीत श्रींचा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या पाच दिवसांत मंदिर परिसर विद्युत रोषणाई आणि आकर्षक फुलांनी सजवला जातो. संपूर्ण पाली नगरी भक्तीमय वातावरणाने न्हाऊन निघते.

Shri Ballaleshwar
श्री बल्लाळेश्वर मंदिर (ETV Bharat Reporter)


माघी गणेशोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा : संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी पाली गावातून श्री बल्लाळेश्वराची भव्य पालखी मिरवणूक काढली जाते. ढोल-ताशांचा गजर, लेझीम पथक, पारंपरिक नृत्य आणि नाचणारे घोडे यामुळं संपूर्ण पाली नगरीत उत्साहाचं वातावरण निर्माण होतं. या मिरवणुकीत स्थानिकांसह मोठ्या संख्येनं भाविक सहभागी होतात. मात्र वर्षभरातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा उत्सव मानला जातो तो म्हणजे माघी गणेशोत्सव. माघ शुद्ध प्रतिपदा ते पंचमी या काळात पालीमध्ये माघी गणेशोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा केला जातो. या उत्सवासाठी महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून हजारो भाविक पालीत दाखल होतात.

Shri Ballaleshwar
पालीतील बल्लाळेश्वर मंदिर (ETV Bharat Reporter)


लाखो भाविकांना महाप्रसादाचं वाटप : माघी चतुर्थीच्या मध्यरात्री श्री गणेश स्वतः प्रत्यक्ष भोजनासाठी मंदिरात येतात, अशी भाविकांची दृढ श्रद्धा आहे. त्यामुळं या रात्री मंदिरात विशेष महानैवेद्य तयार करून तो श्रींना अर्पण केला जातो. या धार्मिक परंपरेला भाविकांच्या मनात विशेष स्थान आहे. माघी उत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर महाप्रसादाचं आयोजन केलं जातं. राज्यभरातून आलेल्या लाखो भाविकांना महाप्रसादाचं वाटप केलं जातं. मंदिराच्या बाहेरील परिसराला अक्षरशः जत्रेचं स्वरूप प्राप्त होतं. विविध दुकाने, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, धार्मिक साहित्य आणि पूजेचे साहित्य यामुळं पाली नगरीत उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतं.

Shri Ballaleshwar
श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान पाली (ETV Bharat Reporter)

लाखो गणेशभक्तांसाठी श्रद्धेचं केंद्र : गणेश चतुर्थी असो किंवा माघी गणेशोत्सव वर्षभर पालीच्या बल्लाळेश्वराच्या चरणी भाविकांची गर्दी कायम असते. संकटाच्या काळात गणरायाचा धावा केल्यास तो आपल्या भक्ताच्या मदतीला धावून येतो, अशी श्रद्धा भाविकांच्या मनात आहे. भक्त बल्लाळाच्या अढळ भक्तीची साक्ष देणारे हे देवस्थान आजही लाखो गणेशभक्तांसाठी श्रद्धेचं केंद्र बनलं आहे. भक्तीमध्ये ताकद असेल आणि श्रद्धा अढळ असेल तर गणराय आपल्या भक्ताला कधीही एकटं सोडत नाही, असा संदेश देणारी बल्लाळेश्वराची आख्यायिका आजही भाविकांना प्रेरणा देते. म्हणूनच अष्टविनायकांमधील पालीचा श्री बल्लाळेश्वर हा भक्ती, श्रद्धा आणि आस्थेचा जागृत ठेवा म्हणून महाराष्ट्राच्या धार्मिक परंपरेत आपलं वेगळं स्थान टिकवून आहे.

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TAGGED:

पालीच्या बल्लाळेश्वराची आख्यायिका
पालीतील बल्लाळेश्वर
ASHTAVINAYAK YATRA
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SHRI BALLALESHWAR ASHTAVINAYAK

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