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छत्रपती संभाजीनगर: दोन दिवसांत दुष्काळी मदत जाहीर होणार, पालकमंत्री संजय शिरसाटांची घोषणा

गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले होते. संस्थान गणपतीच्या पूजनानं विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 7:55 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी मदत दोन दिवसांत जाहीर होईल, अशी माहिती पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी आज शुक्रवारी (25 सप्टेंबर) दिली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीला ग्रामदैवत संस्थान गणपतीच्या पूजनाने सुरुवात झाली. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीत संस्थान गणपतीची मुख्य आरती करण्यात आली. पालकमंत्री संजय शिरसाट, ओबीसी मंत्री अतुल सावे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, डॉ. भागवत कराड, आमदार संजय केणेकर तसेच पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांच्या उपस्थितीत मुख्य आरती करण्यात आली आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट असल्यानं यंदा सत्कार समारंभ टाळण्यात आला. दुष्काळी परिस्थितीची मुख्यमंत्री तसेच इतर मंत्र्यांनी पाहणी केली असून मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. या मदतीची अधिसूचना उद्यापर्यंत निघेल आणि त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना मदत मिळेल, असं आश्वासन पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलं.

दोन दिवसांत दुष्काळी मदत जाहीर होणार (ETV Bharat)

बाप्पाला निरोप देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते एकत्र :

गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले होते. संस्थान गणपतीच्या पूजनानं विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. यावेळी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभं राहणार असल्याचं पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितलं.

“यंदाच्या गणेशोत्सवाला दुष्काळाची झळ लागली आहे. शेतकरी अडचणीत असून अनेक पिकं हातची गेली आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व नेत्यांनी दुष्काळी भागांचा दौरा केला आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्यासाठी गणरायाला साकडे घालत आहोत,” असं शिरसाट म्हणाले.

“आता पाऊस झाला तरी हातची गेलेली पिकं येणार नाहीत. मात्र पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होईल. आर्थिक मदतीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कालच घोषणा केली असून, उद्या अधिकृत अधिसूचना निघेल. नेमकी कोणती मदत दिली जाणार, याची घोषणा मुख्यमंत्री करतील,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री लवकरच शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर करतील :

दरम्यान, “दुष्काळाचा आढावा पूर्ण झाला असून मुख्यमंत्री लवकरच शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर करतील,” असा विश्वास ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला. संस्थान गणपतीच्या आरतीसाठी सर्वजण एकत्र उपस्थित राहिलो. यंदा बळीराजा अडचणीत आहे. त्याला या संकटातून बाहेर काढावं, अशी प्रार्थना गणरायाच्या चरणी केली,” असं सावे म्हणाले.

“महाराष्ट्रभर मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली आहे. राज्यातील दुष्काळाचा आढावा तयार करण्यात आला असून, दोन दिवसांत शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली जाईल. शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा मिळेल आणि शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये, आत्महत्या करू नये. येणारे वर्ष सुख-समृद्धीचं आणि भरभराटीचं जावं, अशी प्रार्थना गणरायाच्या चरणी केली,” असं अतुल सावे यांनी सांगितलं.

TAGGED:

GANESHA VISARJAN 2026
DROUGHT AID PACKAGE MAHARASHTRA
दुष्काळी मदत घोषणा
मराठवाडा दुष्काळ
DROUGHT RELIEF AID MARATHWADA

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