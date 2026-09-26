पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत 'आवाज वाढव डीजे'! डीजेपुढं ढोल-ताशांचा आवाज दबला
पोलीस प्रशासनाकडून चार बेस, चार टॉपची परवानगी देण्यात आली असताना काही मंडळांकडून याचं पालन झालं, तर काहींनी पालन केलं नसल्याचं समोर आलं आहे.
Published : September 26, 2026 at 9:38 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 10:08 AM IST
पुणे - 'णपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' म्हणत गणेशभक्तांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला. पुण्यात शुक्रवारी सकाळी सुरू झालेली विसर्जन मिरवणूक ही दुसऱया दिवशी म्हणजेच शनिवारीही सुरूच होती. डीजे बंदी विषयावरुन यंदा पुण्याचा सुप्रसिद्ध गणेशोत्सव गाजला. मात्र, डीजे बंदीला हरताळ फासत सर्रास डीजेचा आवाज करत पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुका पार पडल्या.
वैभवशाली परंपरा असलेल्या पुण्याच्या गणेशोत्सवाची सांगता यंदा धूमधडाक्यात झाली. 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला. शुक्रवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास सुरू झालेली पुण्याची विसर्जन मिरवणूक दुसऱया दिवशीही सुरू होती.
मानाच्या गणेशोत्सव मंडळासह पुण्यातील महत्त्वाच्या गणेश मंडळांचे शुक्रवारी रात्री उशिरा विसर्जन झाले असून, बाकीच्या मंडळांचे विसर्जन शनिवारी झालं. दुसऱ्या दिवशी देखील सकाळी सहा वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. मोठ्या प्रमाणात यंदा गणेश भक्त विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झाले होते.
पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून डीजेसंदर्भात वाद सुरू होता. पोलीस प्रशासनाकडून चार बेस, चार टॉपची परवानगी देण्यात आली असताना काही मंडळांकडून याचं पालन झालं, तर काहींनी पालन केलं नसल्याचं समोर आलं आहे.