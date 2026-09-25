पुण्यात गणेशभक्तांचा जल्लोष, मानाचे गणपती विसर्जनासाठी मार्गस्थ
गणेशभक्त 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देत आहेत.
Published : September 25, 2026 at 1:06 PM IST
पुणे - वैभवशाली परंपरा असलेल्या पुण्याच्या गणेशोत्सवाची सांगता यंदा धूमधडाक्यात होत आहे. 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप पुणेकर देत आहेत. पुण्यातील मंडई येथील टिळक पुतळा येथे सकाळी दहा वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विविध मान्यवरांच्या हस्ते आरती करत पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. मोठ्या संख्येने भाविक हे विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झाले आहेत.
मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती बाप्पाची आरती करून विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. पारंपरिक पद्धतीने पालखीतून मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीची विसर्जन मिरवणुकीला मंडईतील टिळक पुतळ्यापासून सुरुवात झाली.
पुणेकरांनी यावेळी वादनाला दाद दिली. तसंच येथे मुस्लिम बांधवांकडून विसर्जन मिरवणुकीत येणाऱ्या गणेश मंडळांचं स्वागत करत गणेश भक्तांना अत्तर लावत सामाजिक संदेश देण्यात आला.
पुणे शहरात विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. मोठ्या उत्साहात पुणेकर आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देत आहेत. पुण्यात ढोल- ताशांचा गजर, नगारा वादन, शंखनाद तसेच गणपती बाप्पा मोरयाचा जयघोषाने पुण्यनगरी दुमदुमली.
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