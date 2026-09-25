बाप्पाच्या मिरवणुकीत डमरू वादनानसह शिवकालीन युद्ध कला; ढोल ताशांच्या गजरानं गणेशभक्त मंत्रमुग्ध!
नाशिकमध्ये गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत पारंपरिक पद्धतीनं वाद्य आणि कला यांचं सादरीकरण करण्यात आलं. वाचा, सविस्तर बातमी
Published : September 25, 2026 at 6:49 PM IST
नाशिक- आज अनंत चतुर्दशी निमित्त गणपती बाप्पाच्या सार्वजनिक मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीला पारंपरिक वाद्य, ढोल-ताशांचा गजरासह उत्साहात सुरुवात झाली. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून आणि ढोल वाजवून मिरवणुकीची अधिकृत सुरुवात करण्यात आली. या मिरवणुकीत वाराणसी येथील कलाकारांनी डमरू वादन करत भाविकांचे मन जिंकले.
आज नाशिकमध्ये लाडक्या बाप्पाला वाजत गाजत निरोप देण्यात आला. नाशिकच्या पारंपारिक वाकडी बारव येथून सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते बाप्पाची आरती करून मिरवणुकीला सुरुवात झाली. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी ढोल वाजवत बाप्पा प्रती आपली श्रद्धा अर्पण केली. यावेळी महापौर हिमगौरी आडके यांच्यासह आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. नाशिकमध्ये प्रमुख 25 मंडळे विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. ढोल ताशाच्या गजरात यावेळी बाप्पाला निरोप देण्यात आला. या मिरवणूक पारंपारिक वाद्य डीजेचा आवाजदेखील ऐकू आला. तसेच शहरात ठिक-ठिकाणी 400 ते 500 छोटी मंडळांची गणेश विसर्जन मिरवणूक निघाली होती.
शिवकालीन युद्ध कलेचा थरार- यावेळी 101 वर्षाची परंपरा असलेल्या गुलालवाडी व्यायाम शाळेच्या वर्षी गणेश विसर्जन मिरवणुकीत विद्यार्थ्यांकडून लेझीम शंखनाद आणि शिवकालीन युद्ध कलेचा थरार सादर करण्यात आला.यात विद्यार्थ्यांनी दांडपट्टा,लाठी काठी प्रात्यक्षिके,भालाफेक,तलवार बाजी आदींचे प्रात्यक्षिके सादर करत उपस्थितांची मनं जिंकली.
4 हजार पोलिसांचा फौज फाटा..गणेश विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडावी तसेच कुठलाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी नाशिक शहरात 4 हजार पोलिसांचा फौज फाटा तैनात करण्यात आला होता. यात दंगल नियंत्रण पथक, शीघ्रकृती दल, राज्य राखीव दल, स्ट्राइकिंग फोर्स, जलद प्रतिसाद पथक, दहशतवादी विरोधी पथक ,बॉम्ब शोधक -नाशक पथकाचा सहभाग होता. यावेळी पोलिसांनी गणेश मंडळाचे मंडप, प्रमुख विसर्जन मार्ग, विसर्जन स्थळे,गर्दीचे ठिकाणे, संवेदनशील परिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सातत्याने वॉच ठेवला जात होता. मिरवणूक मार्गावर एआयवर आधारित ड्रोन द्वारे निगराणी ठेवली जात होती तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरेद्वारेही वॉच ठेवण्यात येत होता.
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