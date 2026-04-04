उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर बोलण्याइतके गणेश नाईक मोठे नाहीत, मंत्री उदय सामंत कडाडले
एकनाथ शिंदेंवर बोलण्याइतके गणेश नाईक मोठे नाहीत, ज्या मुख्यमंत्र्यांनी नाईकांना मंत्री केलं, त्यांचं ते ऐकणार नाहीत का? असा सवाल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उपस्थित केलाय
Published : April 4, 2026 at 3:55 PM IST
कोल्हापूर - राज्याचे वनमंत्री आणि भाजपा नेते गणेश नाईक हे एक वरिष्ठ मंत्री आहेत, त्यामुळे वरिष्ठ व्यक्तींवर बोलू नये ही शिवसेनेची शिकवण आहे, नाहीतर ठाण्यातील आपला शाखाप्रमुख देखील गणेश नाईक यांच्यावर बोलू शकतो, टीआरपी मिळवण्यासाठी मंत्री गणेश नाईक आमचे मुख्य नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर बोलत आहेत. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्यावर बोलण्याइतके गणेश नाईक मोठे नाहीत, ज्या मुख्यमंत्र्यांनी नाईक यांना मंत्री केलं, त्यांचं ते ऐकणार नाहीत का? असा सवाल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उपस्थित केलाय, कोल्हापुरात सामंत माध्यमांशी बोलत होते.
कोल्हापुरात पक्षाची बांधणी मजबूत : कोल्हापूर जिल्ह्यात भविष्यात शिवसेना पक्षाची कशा पद्धतीने बांधणी असली पाहिजे याबाबत बैठक घेतलीय. स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची पहिली प्रचाराची सभा कोल्हापुरात होत आहे, त्यामुळे कोल्हापुरात पक्षाची बांधणी मजबूत असावी, अशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची इच्छा आहे. शिवसेनेची संघटना वाढवणं ही आमची जबाबदारी आहे. युती कोणासोबत करायची आणि नाही हे पक्षाचे प्रमुख निर्णय घेत असतात. पुण्यामध्ये मला विचारण्यात आले की, 2029 च्या निवडणुकीची स्वबळाची तयारी करीत आहात का? मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं आम्ही महायुती म्हणूनच लढणार आहोत, असंही ते म्हणालेत.
लोकसभा निवडणुकीत संजय मंडलिक हे आमचे उमेदवार : 2029 निवडणुकीदरम्यान किती जागा वाढणार आणि किती मागणार हा आमच्या रणनीतीचा भाग आहे. कोल्हापुरात विधानसभेच्या 10 च्या 13 जागा झाल्या, तर किती जागा मागणार हीसुद्धा आमची रणनीती असून, नंतर सांगू, असंही मंत्री उदय सामंत यावेळी म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीत संजय मंडलिक हे आमचे उमेदवार असतील किंवा जो उमेदवार असेल त्याला दीड लाख मतांनी निवडून आणू. त्यांना निवडून आणण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करणार असल्याचं सामंत म्हणालेत.
लोकांचे एकनाथ शिंदे यांच्या कामावर प्रेम : राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री नितेश राणे यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याबाबत बोलल्यामुळे काही वाद निर्माण झाला असेल तर त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण किंवा चंद्रशेखर बावनकुळे यामध्ये लक्ष घालतील. तसेच ऑपरेशन तुतारी किंवा ऑपरेशन टायगर करायचं असेल तर एकनाथ शिंदे सांगून करतील का? सूत्रांकडून आलेल्या बातम्या आहेत, यामध्ये काही तथ्य नाही, लोक स्वःहून एकनाथ शिंदे यांच्या कामावर प्रेम करून पक्षात येत आहेत, असा विश्वासही मंत्री सामंत यांनी यावेळी व्यक्त केलाय.
भोंदूबाबा खरातला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न नाही : भोंदूबाबा अशोक खरातप्रकरणी आमची भूमिका स्पष्ट आहे, अशी प्रवृत्ती ठोकून काढली पाहिजे. देशात पुन्हा असं कोण करणार नाही, अशी शिक्षा झाली पाहिजे. जी फोनची यादी दाखवली जाते, याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. अशोक खरात याला पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच नसल्याची भूमिका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मांडलीय, तर शक्तिपीठ महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच सांगितल्याचंही मंत्री उदय सामंत म्हणालेत.
