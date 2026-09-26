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गणेश विसर्जन 2026: चौपाट्यांच्या स्वच्छतेसाठी मुंबईकरांचा पुढाकार : दादर, जुहू किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम

गिरगाव, दादर आणि जुहू चौपाटी समुद्रकिनाऱ्यांवर साचलेला कचरा आणि प्लास्टिक हटविण्यासाठी मुंबईतील विविध संस्था आणि स्वयंसेवकांनी स्वच्छता मोहीम राबवली.

Cleanup drives at Dadar and Juhu
चौपाट्यांच्या स्वच्छतेसाठी मुंबईकरांचा पुढाकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 8:53 PM IST

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मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर गिरगाव, दादर आणि जुहू चौपाटी समुद्रकिनाऱ्यांवर साचलेला कचरा आणि प्लास्टिक हटविण्यासाठी मुंबईतील विविध संस्था आणि स्वयंसेवकांनी स्वच्छता मोहीम राबवली. या मोहिमांमध्ये स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी झाले.

दादर-जुहू किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम : दादर समुद्रकिनाऱ्यावर द बेटर इंडिया आणि बीच ऑरियर्स यांच्या पुढाकारानं स्वच्छता करण्यात आली. कुशियान फाउंडेशन तसेच सामाजिक कार्यकर्ते चिनू क्वात्रा यांच्यासह स्वयंसेवकानी सकाळी १० वाजल्यानंतर समुद्रकिनाऱ्यावर पडलेला प्लास्टिक आणि इतर कचरा गोळा करून परिसर स्वच्छ केला. तर गणेश विसर्जनानंतर जुहू चौपाटीवरही मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. जेएनएम ट्रस्ट, एएसबीबी आणि जागृत यांच्या सहभागानं पोस्ट गणपती विसर्जन मेघा बीच स्वच्छता अभियान आयोजित करण्यात आले. सी शोअर शाईन 2026 या संस्थेनंही जुहू चौपाटीवर स्वच्छता मोहीम राबवली.

चौपाट्यांच्या स्वच्छतेसाठी मुंबईकरांचा पुढाकार (ETV Bharat)

गिरगाव चौपाटीवर समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता : गिरगाव चौपाटीवर मुंबई महापालिकेच्या डी विभागानं समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता केली. यावेळी गणेशोत्सवानंतर समुद्रकिनाऱ्यांवर फुले, निर्माल्य, प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या आणि अन्य कचरा मोठ्या प्रमाणात जमा झाला होता. दरम्यान, अशा स्वच्छता मोहिमांमुळे किनाऱ्यांची स्वच्छता राखण्यास मदत होत असली, तरी नागरिकांनी समुद्रकिनाऱ्यावर कचरा न टाकणे आणि प्लास्टिकचा वापर कमी करणे गरजेचं आहे, असं मत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनं व्यक्त केलं.

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TAGGED:

GANESH IMMERSION 2026
CLEANUP DRIVES AT DADAR
गणेश विसर्जन 2026
दादर जुहू किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम
CLEANUP DRIVES AT DADAR AND JUHU

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