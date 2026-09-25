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बकरी अड्डा इथं बाप्पांवर पुष्पवृष्टी; बारा वर्षापासून बाप्पांना दिला जातो अनोखा निरोप

बईतील बकरी अड्डा इथं बाप्पांच्या मूर्तीवर पुष्पवृष्टी करण्यात येते. विनायक नेवले यांच्या मैत्री फाउंडेशनच्या वतीनं मागील 12 वर्षापासून हा उपक्रम सुरू आहे.

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बकरी अड्डा इथं बाप्पांवर पुष्पवृष्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 8:30 PM IST

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मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये आज बाप्पाचं विसर्जन होत आहे. यावेळी विविध ठिकाणी बाप्पाच्या मूर्तीवर पुष्पवृष्टी केली जात आहे. यातच मुंबईतील बकरी अड्डा इथं देखील पुष्पवृष्टी करण्यात येते. मिरवणूक काढत गिरगाव चौपाटीवर विसर्जनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गणेश मंडळ आपल्या बाप्पाची मूर्ती घेऊन येतात. भायखळ्यामधील बकरी अड्डा इथं विनायक नेवले यांच्या मैत्री फाउंडेशनच्या वतीनं गणपती बाप्पांच्या मूर्तीवर पुष्पृष्टी करण्यात येते.

Mumbai Ganesh Immersion 2026
बकरी अड्डा इथं बाप्पांवर पुष्पवृष्टी (ETV Bharat)

बकरी अड्डा इथं बाप्पांवर पुष्पवृष्टी : चौपाटीवर विसर्जनासाठी जाणाऱ्या 100 हून अधिक मंडळांच्या गणेशमूर्तींवर बकरी अड्डा इथं मैत्री फाऊंडेशनच्या वतीनं पुष्पवृष्टी केली जाते. यावेळी लाखोंचा खर्च नेवले आणि त्यांचं फाउंडेशन उचलते. विशेष म्हणजे कोणतीही स्पॉन्सरशीप या ठिकाणी घेतली जात नाही. अतिशय भक्तिभावानं या ठिकाणी मैत्री फाऊंडेशन तर्फे बाप्पावर फुलांची सुगंधी उधळण केली जाते. गेल्या बारा वर्षापासून त्यांचं हे कार्य अविरतपणे सुरू आहे.

गणपतीच्या मिरवणुकीवर फुलांचा वर्षाव : एक सामान्य घरातील विनायक नेवले मागची काही वर्षे अखंड गणपतीच्या मिरवणुकीवर फुलांचा वर्षाव करत आहेत. १०० हून अधिक मंडळांचे गणपती या ठिकाणी बाप्पाच्या मूर्तीवर पुष्पवृष्टी करून घेतात. विनायक नेवले स्वतःच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या वर्गणीच्या माध्यमातून या ठिकाणचा खर्च पेलतात. मैत्री फाऊंडेशन गिरगाव चौपाटीच्या दिशेनं जाणाऱ्या सर्व गणपतीवर पुष्पवृष्टी करते. यामध्ये लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी, तेजू कायाचा गणपती, मुंबईचा राजा आदी गणपतीसह अनेक मोठ्या आणि मानांच्या गणपतींचा समावेश असतो.

बारा वर्षापासून बाप्पाची सेवा : यावेळी बोलताना मैत्री फाऊंडेशनचे महेश वरम म्हणाले की, "आम्ही आमच्या मंडळातर्फे समाज उपयोगी उपक्रम करत असतो. महिलांसाठी पार्लर आणि खाद्य पदार्थ बनवण्याचं कोर्स आम्ही वर्षभर राबवतो. बारा वर्षापासून आम्ही हे काम करत आहोत आणि आम्हाला बारा वर्षापासून बाप्पाची सेवा करायची संधी मिळते. याचा आम्हाला अभिमान आहे. अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे की 100 हुन अधिक जास्त बाप्पा आमच्याकडं येतात. मुंबईचा राजा, काळाचौकीचा महाराजा, परळचा महाराजा, गणेश गल्ली, लालबागचा राजा असं बाप्पा आमच्याकडं येतात. याचा आम्हाला अभिमान आहे," अशी प्रतिक्रिया मैत्री फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष साई आदमाने यांनी दिली.

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TAGGED:

FLOWER SHOWER ON BAPPA BAKRI ADDA
UNIQUE FAREWELL ACCORDED TO GANPATI
बकरी अड्डा बाप्पांवर पुष्पवृष्टी
बाप्पांना दिला जातो अनोखा निरोप
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