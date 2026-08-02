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बाप्पाच्या मूर्ती महागल्या; काच्चा माल, रंग अन् मजुरी वाढल्याने यंदा गणेश मूर्तींच्या किमतीत मोठी वाढ!

यंदा गणेशमूर्तींच्या किमतीत 20 ते 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परिणामी, यंदा लाडक्या बाप्पाचं स्वागत करण्यासाठी गणेशभक्तांना गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक खर्च करावा लागणार आहे.

Ganesh Idol Prices
बाप्पाच्या मूर्ती महागल्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 4:48 PM IST

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मुंबई : महाराष्ट्राचा सर्वात लाडका आणि उत्साहात साजरा होणारा सण म्हणजे गणेशोत्सव. आगामी गणेशोत्सवासाठी राज्यभरात तयारीला वेग आला असून गणेशभक्तांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. मात्र, यंदा बाप्पाच्या आगमनावर महागाईचं सावट दिसून येत आहे. जागतिक स्तरावरील घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून त्याचा परिणाम मूर्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या खर्चावर झाला आहे. तसेच वाहतूक, रंग, सजावटीचं साहित्य आणि इतर उत्पादन खर्चातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदा गणेशमूर्तींच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

मूर्ती विक्रेत्यांच्या माहितीनुसार, यंदा गणेशमूर्तींच्या किमतीत सुमारे 20 ते 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परिणामी, यंदा लाडक्या बाप्पाचं स्वागत करण्यासाठी गणेशभक्तांना गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक खर्च करावा लागणार आहे. गणेशोत्सवाचा उत्साह कायम असला, तरी महागाईचा परिणाम यंदाच्या खरेदीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

कच्चा माल महागल्याने मूर्तींच्या किमतीत वाढ : गणेशमूर्ती निर्मितीसाठी पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) आणि शाडूची माती हे प्रमुख कच्चं साहित्य वापरलं जातं. यंदा वाहतूक खर्च वाढल्यानं या दोन्ही साहित्यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मुंबईमध्ये शाडूची माती राजस्थान आणि गुजरातमधून, तर पीओपी केरळमधून आणला जातो. कच्च्या मालासह वाहतुकीचा खर्च वाढल्याचा थेट परिणाम गणेशमूर्तींच्या किमतीवर झाला आहे.

मुंबईतील मूर्तिकार तेजस मिलिंद कविटकर म्हणाले, "इंधन दरवाढीमुळे इतर राज्यांतून येणाऱ्या शाडू माती आणि पीओपीच्या वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. तसेच मजुरीचाही खर्च वाढला आहे. त्यामुळे यंदा मूर्तींच्या किमतीत सुमारे 10 ते 15 टक्क्यांची वाढ करावी लागली. गेल्या वर्षी एक हजार रुपयांना विकली जाणारी मूर्ती यंदा सुमारे 1,200 रुपयांना विकली जात आहे."

सामान्य घरगुती मूर्तीही महागल्या : दरवर्षी दोन ते अडीच हजार रुपयांना मिळणारी सामान्य आकाराची घरगुती गणेशमूर्ती यंदा सुमारे 2,400 ते 2,600 रुपये दरानं विकली जात आहे. तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या मोठ्या मूर्तींच्या किमतीतही हजारो रुपयांची वाढ झाली आहे. याशिवाय गणेशोत्सवासाठी लागणारे देखावे, सजावटीचं साहित्य आणि प्रसादासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्याही किमती वाढल्या आहेत. मात्र, महागाई असूनही गणेशभक्तांच्या उत्साहात कोणतीही कमी दिसून येत नसून, राज्यभरात गणेशोत्सवाच्या तयारीला वेग आला आहे.

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