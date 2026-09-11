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दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट यंदा वृदांवनमधील प्रेम मंदिराची प्रतिकृती साकारणार, भाविकांचा काढला 50 कोटींचा विमा

दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या देखाव्याची सर्वत्र चर्चा होत असते. यंदा हे गणेश मंदिर ट्रस्ट कोणता देखावा किंवा कोणत्या मंदिराची प्रतिकृती साकारणार हे जाणून घ्या.

Ganesh Festival 2026
दगडूशेठ हलवाई गणपतीचा यंदाचा देखावा (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 8:59 AM IST

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Updated : September 11, 2026 at 9:13 AM IST

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पुणे : पुढील आठवड्यात सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. गणेशोत्सवासाठी सर्वत्र जोरदार तयारी असून पुण्यातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी जगभरातून नागरिक हे पुण्यात येत असतात. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या दर्शनालादेखील मोठी गर्दी होत असते. यंदा श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टच्या 134 व्या वर्षी ट्रस्टकडून गणेशोत्सवात वृंदावनमधील प्रेम मंदिराची प्रतिकृती साकारण्यात येत आहे.

पुण्यात गुरुवारी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या वतीनं पत्रकार परिषदेत गणेशोत्सव नियोजनाची माहिती दिली. यावेळी मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. गणेश चतुर्थीला सकाळी 11 वाजून 11 मिनिटांनी उत्तरप्रदेश वृंदावन येथील श्री राधावल्लभ मंदिराचे 18 वे तिलकायत अधिकारी श्रीहित मोहितमराल गोस्वामीजी महाराज यांच्या हस्ते श्रींची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. तर, मंदिरावरील विद्युतरोषणाईचे उद्घाटन सायंकाळी 7 वाजता राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते होईल, अशी माहिती ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी आणि सरचिटणीस, आमदार हेमंत रासने यांनी गुरुवारी दिली.

Ganesh Festival 2026
दगडूशेठ हलवाई गणपती (Source- ETV Bharat Reporter)
यावेळी ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी म्हणाले की, गणेश चतुर्थीला प्राणप्रतिष्ठापनेच्या अगोदर सकाळी मुख्य मंदिरापासून फुलांनी सजविलेल्या मयूर रथातून श्रींची आगमन मिरवणूक सकाळी साडे आठ वाजता काढण्यात येणार आहे. विविध प्रकारच्या आकर्षक फुलांनी रथ सजविण्यात येणार आहे. तसेच यंदाच्या देखाव्यात श्री राधा-कृष्णांप्रती असलेले दिव्य प्रेम, भक्तीचा वास असलेल्या प्रेम मंदिराची तेजस्वी प्रतिकृती यंदाच्या गणेशोत्सवात साकारण्यात आली आहे. नानाविध वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेल्या मंदिराची प्रतिकृती सुमारे 100 फूट इतकी आहे. मंदिराच्यावर दर्शनी भागात राधा-कृष्णाची भव्य मूर्तीदेखील आहे. प्रतिकृतीचा आकार 120 फूट लांब, 90 फूट रुंद आणि 100 फूट उंच असणार आहे. यामध्ये अनेक भव्य खांब असून विविध मूर्तीदेखील असणार आहेत. कलादिग्दर्शक नितेश कुमार आणि ग्लिटरी इव्हेंट्स प्रा. लि. यांनी मंदिराच्या प्रतिकृतीचे काम केलं आहे.
Ganesh Festival 2026
दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टची पत्रकार परिषद (Source- ETV Bharat Reporter)
गणेशभक्तांसाठी 50 कोटींचा विमा- गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर भाविक बाप्पाच्या दर्शनासाठी येत असतात. फक्त पुणे नव्हे तर जगभरातून नागरिक हे बाप्पाच्या दर्शनासाठी येत असतात. गणेशोत्सवात गणेशभक्तांसाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी तब्बल 50 कोटींचा विमा ट्रस्टतर्फे काढण्यात आला आहे. तसेच श्रींचे ऑनलाईन दर्शनदेखील दहा दिवस गणेशभक्तांसाठी उपलब्ध असणार आहे.


ॠषिपंचमीनिमित्त 35 हजार महिलांचे अर्थवशीर्ष पठण- दरवर्षी प्रमाणे यंदाच्यावर्षीदेखील उत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी ॠषिपंचमीनिमित्त पहाटे 6 वाजता 35हजार महिला एकत्रित येत अर्थवशीर्ष पठण करणार आहेत. तसेच रात्री 10 ते 12 वाजेपर्यंत हरी जागरच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वारकरी बंधू वारकरी गजर करीत गणरायाचरणी सेवा अर्पण करणार आहेत.

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Last Updated : September 11, 2026 at 9:13 AM IST

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गणेशोत्सव
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