दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट यंदा वृदांवनमधील प्रेम मंदिराची प्रतिकृती साकारणार, भाविकांचा काढला 50 कोटींचा विमा
दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या देखाव्याची सर्वत्र चर्चा होत असते. यंदा हे गणेश मंदिर ट्रस्ट कोणता देखावा किंवा कोणत्या मंदिराची प्रतिकृती साकारणार हे जाणून घ्या.
Published : September 11, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 9:13 AM IST
पुणे : पुढील आठवड्यात सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. गणेशोत्सवासाठी सर्वत्र जोरदार तयारी असून पुण्यातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी जगभरातून नागरिक हे पुण्यात येत असतात. पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या दर्शनालादेखील मोठी गर्दी होत असते. यंदा श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टच्या 134 व्या वर्षी ट्रस्टकडून गणेशोत्सवात वृंदावनमधील प्रेम मंदिराची प्रतिकृती साकारण्यात येत आहे.
पुण्यात गुरुवारी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टच्या वतीनं पत्रकार परिषदेत गणेशोत्सव नियोजनाची माहिती दिली. यावेळी मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. गणेश चतुर्थीला सकाळी 11 वाजून 11 मिनिटांनी उत्तरप्रदेश वृंदावन येथील श्री राधावल्लभ मंदिराचे 18 वे तिलकायत अधिकारी श्रीहित मोहितमराल गोस्वामीजी महाराज यांच्या हस्ते श्रींची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. तर, मंदिरावरील विद्युतरोषणाईचे उद्घाटन सायंकाळी 7 वाजता राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते होईल, अशी माहिती ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी आणि सरचिटणीस, आमदार हेमंत रासने यांनी गुरुवारी दिली.
ॠषिपंचमीनिमित्त 35 हजार महिलांचे अर्थवशीर्ष पठण- दरवर्षी प्रमाणे यंदाच्यावर्षीदेखील उत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी ॠषिपंचमीनिमित्त पहाटे 6 वाजता 35हजार महिला एकत्रित येत अर्थवशीर्ष पठण करणार आहेत. तसेच रात्री 10 ते 12 वाजेपर्यंत हरी जागरच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वारकरी बंधू वारकरी गजर करीत गणरायाचरणी सेवा अर्पण करणार आहेत.
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