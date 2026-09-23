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अंडरवर्ल्डच्या सावलीतून बाहेर पडून मुंबईच्या गणेशोत्सवाचा नवा अध्याय; सह्याद्री मंडळाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण!

चेंबूरच्या तिलकनगर येथील प्रसिद्ध सह्याद्री क्रीडा मंडळ यंदा आपल्या 50 व्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे.

Ganesh Chaturthi festival : Stepping out of the underworld's shadow : A new chapter for Mumbai's Ganeshotsav as the Sahyadri Mandal enters its Golden Jubilee year
अंडरवर्ल्डच्या सावलीतून बाहेर पडून मुंबईच्या गणेशोत्सवाचा नवा अध्याय; सह्याद्री मंडळाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण! (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 8:56 PM IST

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मुंबई : मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा इतिहास आणि शहराचे सामाजिक जीवन नेहमीच एकमेकांशी जोडलेलं राहिलं आहे. एकेकाळी मुंबईतील काही गणेशोत्सव मंडळांवर अंडरवर्ल्डचा प्रभाव पाहायला मिळायचा. मात्र, काळाच्या ओघात ही जुनी सावली पूर्णपणे ओसरली असून आज हे उत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक उपक्रमांचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. चेंबूरच्या तिलकनगर येथील प्रसिद्ध सह्याद्री क्रीडा मंडळ यंदा आपल्या 50 व्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे.

सह्याद्री मंडळाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण : 15 ऑगस्ट 1976 रोजी काही स्थानिक कबड्डीपटूंनी एकत्र येऊन सह्याद्री क्रीडा मंडळाची स्थापना केली होती. सह्याद्री क्रीडा मंडळ यंदा आपल्या 50 व्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे. यंदाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून मंडळानं लहान मुलांपासून तरुणांपर्यंत सर्वांच्या आवडीची सुपर हिरोज ही संकल्पना साकारली आहे. यामध्ये स्पायडरमॅन, सुपरमॅन, हल्क, अ‍ॅव्हेंजर्स आणि भगवान श्रीकृष्ण अशा पात्रांवर आधारित आकर्षक देखावा तयार करण्यात आला आहे. एकेकाळी या मंडळावर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनचा प्रभाव असल्याची चर्चा असायची. मात्र, मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले असून छोटा राजनचा गणपती ही ओळख आता केवळ इतिहासाच्या पानांवरच उरली आहे.



माटुंग्याचा गणपती आणि 'वरदा भाई'चा इतिहास : मुंबईच्या गणेशोत्सवात माटुंग्याचे स्थानही खूप महत्त्वाचे राहिले आहे. 1970 आणि 1980 च्या दशकात वरदराजन मुदलियार उर्फ वरदा भाई याच्या भव्य गणेशोत्सवाची राज्यभरात चर्चा असायची. माटुंगा स्टेशन परिसरातील भव्य मंडप, अलोट गर्दी आणि व्हीआयपींची उपस्थिती, हे या उत्सवाचे मुख्य वैशिष्ट्य होते. पुढे 1980 च्या दशकात पोलिसांनी केलेल्या कायदेशीर कारवाईनंतर आणि 1988 मध्ये वरदराजनच्या मृत्यूनंतर हा थेट प्रभाव पूर्णपणे संपुष्टात आला. आज माटुंग्यात माटुंगा विघ्नहर्ता मंडळ आणि इतर सार्वजनिक मंडळांच्या माध्यमातून पारंपरिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक वातावरणात गणेशोत्सव साजरा केला जातो.


अंडरवर्ल्डचे सावट संपले, सांस्कृतिक ओळख टिकून : माजी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नोंदीनुसार, भूतकाळात काही मंडळांशी अंडरवर्ल्डचे नाव जोडलं गेलं होतं. परंतु आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. गुन्हेगारीची ताकद दाखवणारे मंडप आता सामाजिक उपक्रम, नयनरम्य देखावे आणि लाखो भक्तांच्या श्रद्धेचं प्रतीक बनलं आहेत. जुने डाग पुसून मुंबईचा गणेशोत्सव आज एका नव्या आणि स्वच्छ वैभवाने साजरा होत आहे.

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TAGGED:

GANESHOTSAV
गणेशोत्सव
मुंबई
GANESH CHATURTHI FESTIVAL

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