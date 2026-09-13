बाप्पांसोबत मिळणार रोप अन् कुंडी; अमरावतीत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा अनोखा उपक्रम
अमरावतीत (Ganesh Utsav 2026) मातीच्या गणेशमूर्तींसोबत भाविकांना मोफत रोप आणि कुंडी देण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला आहे.
Published : September 13, 2026 at 7:30 PM IST
अमरावती : गणपती बाप्पांच्या आगमनाची (Ganesh Utsav 2026) लगबग सुरू असतानाच पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देणारा उपक्रम अमरावतीत राबवला जात आहे. घरोघरी मातीच्या गणेश मूर्तींची स्थापना व्हावी तसेच गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून वृक्ष संवर्धनाचा संदेश पोहोचावा, या उद्देशानं मूर्तिकार निलेश कंचनपुरे यांनी मातीची गणेश मूर्ती खरेदी करणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला एक कुंडी आणि एक रोप मोफत देण्याचा उपक्रम सुरू केलाय.
बाप्पांसोबत शमी, बेल, कांचन, चिंचेची रोपं : नेहरू मैदान येथे निलेश कांचनपुरे यांच्या स्टॉलवर मातीच्या आकर्षक गणेश मूर्तीसोबत भाविकांना शमी, बेल, कांचन, चिंच आदी वृक्षांची रूप आणि एक कुंडी देण्यात येत आहेत. गणेश मूर्ती घरी नेण्यासोबतच एक रोपही घरी नेऊन त्याचं संगोपन करण्याची संधी भाविकांना मिळत आहे. त्यामुळं गणेशोत्सवाचा आनंद पर्यावरण संवर्धनाशी जोडण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून केला जातोय.
साडेसातशे रुपयांपासून साडेचार हजारांपर्यंत मूर्ती : अमरावती शहरातील नेहरू मैदान परिसरात मातीच्या गणेश मूर्तीचा स्टॉल लावण्यात आला आहे. घरगुती गणपतीसाठी विविध आकार आणि आकर्षक स्वरूपातील मूर्ती येथे उपलब्ध आहेत. या मूर्तींची किंमत साडेसातशे रुपयांपासून साडेचार हजार रुपयांपर्यंत आहे. लहान मूर्तींसाठी साधारण पाच किलो तर मोठ्या मूर्तींसाठी 20 ते 25 किलो माती लागते अशी माहिती निलेश कंचनपुरे यांनी दिली.
पीओपीपेक्षा किंमत जास्त तरी मातीच्या मूर्तींना पसंती : पीओपीच्या तुलनेत मातीच्या गणेश मूर्तींची किंमत काहीशी जास्त असली तरी पर्यावरण संवर्धनाबाबत अमरावतीकरांमध्ये वाढलेली जागरूकता या मूर्तीच्या मागणीतून दिसून येत आहे. अनेक भाविक गेल्या काही वर्षांपासून मातीच्या गणेश मूर्तींची स्थापना करत असून यंदाही पर्यावरणपूरक मूर्ती घेण्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
मूर्तीची माती पुन्हा झाडाच्या रूपात जिवंत व्हावी : मातीची मूर्ती जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जित करण्याऐवजी घरच्या घरी विसर्जन करण्याचा संदेशही निलेश कांचनपुरे देत आहेत. घरातील एखाद्या टप किंवा मोठ्या पात्रात पाणी घेऊन मूर्तीच विसर्जन करावं. त्यानंतर तयार झालेली माती मोफत दिलेल्या कुंडीत टाकून त्यात दिलेलं रोप लावावं. अशी संकल्पना त्यांनी मांडली. गणपती बाप्पांची मूर्ती विसर्जित झाल्यानंतर तिची माती पुन्हा एका झाडाच्या रूपात जिवंत व्हावी. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून निसर्ग आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश घरोघरी पोहोचावा हाच या उपक्रमाचा उद्देश आहे असं मूर्तिकार निलेश कांचनपुरे यांनी सांगितलं.
मूर्तींचे घरच्या घरी विसर्जन करण्याचा आवाहन : माती नैसर्गिक असली तरी गणेश मूर्तीवरील रंग आणि अन्य सजावटीच्या साहित्यामध्ये रासायनिक घटक असण्याची शक्यता असते. त्यामुळं मातीच्या मूर्तीही थेट विहिर, नदी, तलाव किंवा अन्य जलस्रोतांमध्ये विसर्जित न करता शक्यतो घरच्या घरी विसर्जन करणं अधिक योग्य ठरतं असं निलेश कंचनपुरे यांनी सांगितलं. घरच्या घरी विसर्जन करून मिळालेल्या मातीचा उपयोग झाड लावण्यासाठी केल्यास गणेशोत्सवाचा पर्यावरणपूरक संदेश प्रत्यक्ष कृतीत उतरू शकतो असं देखील निलेश कांचनपुरे म्हणाले.
दरवर्षी मातीचीच मूर्ती घेतो : अमरावती शहरात गेल्या काही वर्षांपासून मातीच्या गणेश मूर्तींना नागरिकांकडून वाढता वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. पीओपीच्या तुलनेत किंमत अधिक असली तरी पर्यावरणाच्या दृष्टीनं मातीची मूर्ती घेण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली आहे. आम्ही दरवर्षी मातीचीच गणेश मूर्ती घरी स्थापन करतो. यंदा ही मातीची मूर्ती घेण्यासाठी आलो आहोत. पर्यावरणाचं नुकसान होऊ नये यासाठी नागरिकांनी ही मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य द्यावं अशी प्रतिक्रिया भाविक शैलेश धुंदी यांनी व्यक्त केली.
गणेशोत्सवात भक्तीसोबत वृक्ष संवर्धनाचा संकल्प : गणपतीच्या मूर्ती सोबत मिळणारं रोप आणि कुंडी हा केवळ उपक्रम न राहता पर्यावरणपूरक परंपरा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. बाप्पांच्या विसर्जनानंतर त्याची माती एका झाडाला वाचवण्यासाठी वापरली गेली तर प्रत्येक घरात गणेशोत्सवाची आठवण जपणार एक हिरव झाडं उभं राहू शकतं. त्यामुळं मातीचा गणपती आणि गणपतीच्या आठवणीच झाडं हा पर्यावरण पूरक संदेश देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असं देखील निलेश कांचनपुरे म्हणाले.
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