साखर, खवा अन् दुधाच्या दरवाढीचा बाप्पाच्या प्रसादाला फटका; मोदक-पेढे महागले, किलोमागे तब्बल 120 रुपयांची वाढ
यंदाच्या गणेशोत्सवात (Ganeshotsav) साखर, खवा आणि दुधाच्या दरात मोठी वाढ झाल्यामुळं बाप्पाच्या प्रसादाला महागाईचा मोठा फटका बसला आहे.
Published : September 13, 2026 at 5:03 PM IST
जळगाव : अवघ्या काही तासांवर गणपती बाप्पाच्या आगमनाचा उत्सव (Ganeshotsav) येऊन ठेपला असून गणेश भक्तांकडून बाप्पाच्या स्वागताची जोरदार तयारी सुरू आहे. घराघरात सजावट, आरास, पूजेचे साहित्य आणि नैवेद्याची तयारी केली जात आहे. मात्र, यंदाच्या गणेशोत्सवावर महागाईचं सावट अधिक गडद झालं असून बाप्पाच्या प्रसादालाही या महागाईची झळ बसली आहे. साखर, खवा आणि दुधाच्या दरात झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम मोदक, पेढे, लाडू आणि विविध प्रकारच्या मिठाईच्या दरांवर झालाय.
बाप्पाच्या प्रसादासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार : गणेशोत्सव म्हटलं की, मोदकाला विशेष महत्त्व असतं. गणपती बाप्पाला आवडणारा नैवेद्य म्हणून उकडीचे मोदक घराघरात केले जातात. त्याचबरोबर बाजारपेठेत काजूमोदक, मावा मोदक, खोबरा किस मोदक, ड्रायफ्रूट मोदक यासह विविध प्रकारचे मोदक विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. गणेशोत्सवाच्या काळात या मोदकांना मोठी मागणी असते. मात्र, यंदा या मोदकांच्या किंमतीमध्ये लक्षणीय वाढ झालीय. साखर, खवा आणि दुधाच्या दरवाढीमुळं मिठाई तयार करण्याचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यातच काजू, बदाम, पिस्ता, अक्रोड, काजू तुकडा यांसारख्या सुकामेव्याच्या किंमती वाढल्यानं ड्रायफ्रूटपासून तयार होणाऱ्या मोदकांचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळं ग्राहकांना यंदा बाप्पाच्या प्रसादासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
मिठाईच्या दरात वाढ : बाजारपेठेत मोदक, पेढे, मावा आणि इतर मिठाईच्या दरात किलोमागे सुमारे 120 रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याचं विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. तर ड्रायफ्रूट मोदक आणि मावा मोदकाच्या दरात तब्बल 200 ते 300 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळं गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रसादाची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला यंदा चांगलीच झळ बसणार आहे. दरवाढीचा परिणाम ग्राहकांच्या खरेदीच्या प्रमाणावरही दिसून येत आहे. यापूर्वी गणेशोत्सवाच्या काळात अनेक ग्राहक एक किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक मोदक, पेढे अथवा मिठाई खरेदी करत होते. मात्र, वाढलेल्या किंमतींमुळं आता ग्राहकांकडून कमी प्रमाणात खरेदी केली जात असल्याचं विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे. काही ग्राहक पावशेर, तर काही ग्राहक अर्धा किलो मिठाई घेऊन समाधान मानत आहेत.
कुटुंबाच्या बजेटवर परिणाम : गणेशोत्सवात घरगुती गणपतीसोबतच सार्वजनिक मंडळांकडूनही विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना प्रसादाचं वाटप केलं जातं. त्यामुळं मोदक, पेढे आणि मिठाईची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. मात्र, यंदा वाढलेल्या दरांमुळं सार्वजनिक गणेश मंडळांनाही प्रसादासाठीचे बजेट वाढवावे लागण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांच्या मते, सण-उत्सवाच्या काळात सर्वच वस्तू महाग झाल्यानं घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम होत आहे. गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी पूजेचे साहित्य, फुले, हार, सजावटीचे साहित्य, फळे आणि प्रसाद या सर्वच वस्तूंची खरेदी करावी लागते. त्यामुळं प्रत्येक वस्तूच्या वाढलेल्या किंमतीचा एकत्रित परिणाम कुटुंबाच्या बजेटवर होत आहे.
साखर, दूध, खवा तसेच सुकामेवाच्या किंमती वाढल्या : "कुठेतरी ही भाववाढ आटोक्यात आली पाहिजे. पूर्वी आम्ही एक किलो वस्तू घ्यायचो; मात्र आता बजेट अभावी पावशेर किंवा अर्धा किलोवरच समाधान मानावं लागत आहे," अशी प्रतिक्रिया ग्राहकांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, मिठाई विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, वाढलेल्या किंमती हा केवळ नफ्यासाठी घेतलेला निर्णय नसून कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमतींचा परिणाम आहे. साखर, दूध, खवा तसेच सुकामेवा यांचे दर वाढल्यामुळं मिठाई तयार करण्याचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळं त्यानुसार तयार मिठाई आणि मोदकांच्या किंमतीत वाढ करावी लागत असल्याचं विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे.
मोदक, पेढे आणि मिठाईला विशेष स्थान : गणेशोत्सव हा आनंदाचा आणि उत्साहाचा सण मानला जातो. बाप्पाच्या आगमनापासून ते विसर्जनापर्यंत घराघरात विविध प्रकारचे नैवेद्य केले जातात. त्यात मोदक, पेढे आणि मिठाईला विशेष स्थान आहे. मात्र, यंदा वाढलेल्या दरांमुळं बाप्पाच्या प्रसादासाठीही गणेश भक्तांना आपल्या खिशाचा विचार करावा लागत आहे. एकीकडं बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला पोहोचत असताना दुसरीकडं वाढती महागाई गणेश भक्तांसमोर नवे आव्हान उभे करत आहे. प्रसादाचं प्रमाण कमी करून किंवा तुलनेने स्वस्त पर्याय निवडून गणेशोत्सव साजरा करण्याची वेळ काही ग्राहकांवर आली आहे. त्यामुळं यंदाच्या गणेशोत्सवात "बाप्पाचा प्रसाद गोड, पण त्याची किंमत मात्र कडू" अशीच परिस्थिती बाजारपेठेत पाहायला मिळत आहे.
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