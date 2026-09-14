ढोल-ताशांचा दणदणाट अन् भक्तांची गर्दी; कोल्हापुरात गणेशोत्सवाचा जल्लोष, जर्मनीहून कोल्हापूरकर मायदेशी परतले
कोल्हापुरात ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं. परदेशातील कोल्हापूरकर मायदेशी परतले असून, शहरासह ग्रामीण भागात गणेशोत्सवाचा उत्साह (Ganeshotsav) ओसंडून वाहत आहे.
Published : September 14, 2026 at 6:17 PM IST
कोल्हापूर : करवीर नगरीत आज उत्साहाचं (Ganeshotsav) वातावरण असून, ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात आणि ढोल-ताशांच्या दणदणाटात लाडक्या गणरायाचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं. घरोघरी तसेच सार्वजनिक मंडळांमध्ये बाप्पाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली असून, कोल्हापूरचे रस्ते आणि गल्ल्या भक्तांच्या गर्दीने फुलून गेल्या आहेत. यंदाच्या उत्सवाचं खास आकर्षण म्हणजे, केवळ स्थानिकच नव्हे, तर सातासमुद्रापार राहणारे कोल्हापूरकरही आपल्या लाडक्या दैवतासाठी मायदेशी परतले आहेत.
कुंभार गल्ल्यांमध्ये भक्तांचा महापूर : बाप्पाला घरी नेण्यासाठी शाहूपुरी कुंभार गल्ली, गंगावेस, बापट कॅम्प, धोत्री गल्ली आणि उचगाव यांसारख्या भागात भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. गर्दी टाळण्यासाठी अनेक भाविकांनी एक दिवस आधीच मूर्ती नेण्याला पसंती दिली. कुठे रथातून तर कुठं पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात बाप्पाचं आगमन झालं. घरोघरी आकर्षक आरास, मखरांची सजावट आणि नवनवीन देखावे तयार करण्यात आले असून संपूर्ण शहर विद्युत रोषणाईने उजळून निघालं आहे.
जर्मनीहून कोल्हापूरकर मायदेशी; उत्सवासाठी घेतली रजा : यंदाचा गणेशोत्सव कोल्हापूरकरांसाठी खऱ्या अर्थाने 'ग्लोबल' ठरला आहे. जर्मनीसारख्या देशात स्थायिक झालेले कोल्हापूरकर खास बाप्पाच्या आगमनासाठी शहरात दाखल झाले आहेत. जर्मनीहून आलेल्या एका भाविकाने आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितलं की, "आमच्यासाठी हा सण दिवाळीसारखाच मोठा आहे. जर्मनीमध्ये उत्सव होतात, मात्र तिथली शांतता आणि कोल्हापुरातील हा उत्साह यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आम्ही हा सण खूप मिस करतो, म्हणून खास चार दिवसांपूर्वीच इथे पोहोचलो आहोत". केवळ नोकरी व्यवसायातील लोकच नव्हे, तर विद्यार्थीही या उत्सवात मागे नाहीत. सिद्धी भंडारे या विद्यार्थिनीने बाप्पाच्या सेवेसाठी कॉलेजमधून तब्बल 10 दिवसांची सुट्टी घेतली असून, तिनं शिक्षणात यश मिळवण्यासाठी बाप्पाकडं साकडं घातलं आहे.
घरगुती गणेशोत्सवासाठी 600 किलोमीटर लांबून बॅलन्सिंग मूर्ती : हौसेखातर कोल्हापूरकर काहीही करू शकतात, हे गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाहायला मिळालं. कोल्हापुरातील उचगाव येथे राहणाऱ्या एका गणेशभक्ताच्या घरी गेल्या काही वर्षांपासून तब्बल पाच ते सहा फुटांची गणेशमूर्ती आणली जाते. सौरभ म्हाकवे या तरुणानं मुंबई, पेण आणि रायगड आदी ठिकाणांहून सुंदर आणि मोठ्या गणेशमूर्ती आणण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. यंदा त्याने ‘स्वप्नपूर्ती चिंतामणी’ स्वरूपातील अनोख्या गणेशमूर्तीची आपल्या घरी प्रतिष्ठापना केली आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल 600 किलोमीटर अंतरावरून पहिल्यांदाच पाच फुटांची बॅलन्सिंग मूर्ती घरगुती गणेशोत्सवासाठी आणल्याचं सौरभनं सांगितलं.
ग्रामीण भागातही उत्साहाचं वातावरण : शहरासोबतच कोल्हापूरच्या आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील गल्ल्यांमध्येही मोठी लगबग पाहायला मिळत आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी भव्य 'आगमन मिरवणुका' काढल्या असून, तरुण मंडळांच्या ढोल-ताशा पथकांनी वातावरणात अधिकच रंगत आणली आहे. कोल्हापूरकरांचा हा प्रचंड उत्साह पाहता, पुढचे 10 दिवस संपूर्ण जिल्हा भक्तीच्या रंगात न्हाऊन निघणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
हेही वाचा -