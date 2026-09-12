ETV Bharat / state

शेणापासून साकारला बाप्पा; विसर्जनानंतर काही तासांत तयार होते शेणखत

छत्रपती संभाजीनगर येथील कापसे समूहाने गिरगाईच्या शेणापासून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती (Eco Friendly Ganesh Idols) तयार केल्या असून विसर्जनानंतर त्याचे शेणखतात रूपांतर होते.

Ganesh Chaturthi 2026
शेणापासून गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 9:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी अनेक संस्था आणि समूहांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. शाडू माती आणि साध्या मातीच्या गणेशमूर्तींचा वापर करण्यासाठी जनजागृती केली जाते. त्यात आता येवला येथील कापसे समूहाने आगळावेगळा प्रयोग केलाय. गोशाळेतील गिरगाईच्या शेणापासून गणेशमूर्ती तयार करण्यात आल्या आहेत. या मूर्तींवर पर्यावरणपूरक नैसर्गिक रंगांचा वापर करण्यात आला आहे. मूर्तीचे पाण्यात विसर्जन केल्यानंतर काही तासांत त्याचे शेणखतात रूपांतर होते. हे पाणी झाडांना दिल्यास त्यांच्या नैसर्गिक वाढीस मदत होते. त्यामुळं या पर्यावरणपूरक मूर्ती बाजारात विक्रीसाठी आणण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विक्रेते पूजा राजोळे यांनी दिली. बाजारात या मूर्तींना चांगली मागणी मिळत असल्यानं यंदा मोठ्या प्रमाणात त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे, अशी माहिती निर्माते आणि कापसे समूहाचे प्रमुख बाळासाहेब कापसे यांनी दिली.

शेणापासून तयार केलेल्या गणेशमूर्ती आकर्षणाचे केंद्र : गणेशोत्सव जवळ आला की बाजारात विविध आकारांच्या आणि प्रकारांच्या गणेशमूर्ती दाखल होतात. आपले लाडके देवता कोणत्या रूपात विराजमान करायचे त्याबाबत जणू चढाओढ पाहायला मिळते. माती, शाडू माती तसेच प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून तयार केलेल्या गणेश मूर्ती बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. मात्र, यंदा शेणापासून तयार केलेल्या गणेशमूर्ती नागरिकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत. पर्यावरणपूरक अशा तीन वेगवेगळ्या आकारांच्या गणेशमूर्ती बाजारात उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यातील सर्वात उंच मूर्ती 11 इंचांची आहे. या मूर्तींमुळं पर्यावरणाला कोणतीही हानी होत नसल्यानं त्या विक्रीसाठी आणण्यात आल्या आहेत, असं विक्रेते पूजा राजोळे यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना मूर्तीचे विक्रेते पूजा राजोळे (ETV Bharat Reporter)

विसर्जनानंतर काही तासांत तयार होते खत : शाडू मातीच्या गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक मानल्या जातात. मात्र, त्यांचं योग्य पद्धतीनं विसर्जन करणं आवश्यक आहे. जर वाहत्या पाण्यात, विहिरीत किंवा तलावात त्यांचे विसर्जन झाल्यास पाण्याचे स्रोत कायमस्वरूपी बंद होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळं शेणापासून तयार करण्यात आलेली मूर्ती एक उत्तम पर्याय मानला जात आहे. मूर्तीचं विसर्जन करताना बादली किंवा मोठ्या भांड्यात पाणी घेऊन त्यात मूर्ती विसर्जित करावी. काही तासांत मूर्ती पाण्यात विरघळून त्याचं शेणखत तयार होतं. हे पाणी झाडांना दिल्यास त्यांच्या नैसर्गिक वाढीस मदत होते. मूर्ती साध्या स्वरूपाच्या असल्यानं सुरुवातीला काही ग्राहकांकडून शंका व्यक्त करण्यात आली. मात्र, त्यांना विसर्जनाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया करून दाखवल्यानंतर त्यांचा दृष्टिकोन बदलत आहे. अनेकजण आवर्जून या मूर्तींची मागणी करत आहेत, असा अनुभव पूजा राजोळे यांनी सांगितला.

Ganesh Chaturthi 2026
अनोख्या गणेशमूर्ती बाजारात दाखल (ETV Bharat Reporter)

पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रयोग : येवला येथील कापसे समूहाने तीन वर्षांपूर्वी शेणापासून गणेशमूर्ती तयार करण्याचा छोटासा प्रयोग सुरू केलाय. गोशाळेतील गाईंच्या शेणापासून विविध मूर्ती तयार करण्याचा उपक्रम त्यांनी हाती घेतला. शेणापासून गौरी तयार केली जातात आणि तिच्यापासून धार्मिक विधींमध्ये आहुती दिली जाते. त्यामुळं गाईचं शेण पवित्र मानलं जातं. याच संकल्पनेतून शेणापासून गणेशमूर्ती तयार करण्याचा प्रयोग करण्यात आला. शेणासोबत शेवग्याच्या झाडाचा पाला बारीक करून त्याचं मिश्रण तयार केलं जातं. त्यानंतर या मिश्रणापासून मूर्ती साकारल्या जातात. मूर्ती सुकवण्यासाठी सावलीची आवश्यकता असल्यानं त्यासाठी विशिष्ट वातावरण तयार केलं जातं. मूर्ती तयार झाल्यानंतर त्यावर नैसर्गिक रंग लावले जातात. या मूर्तींचं विसर्जन केल्यानंतर पर्यावरणाला हानी होत नसल्याचा दावा करण्यात आलाय. त्यामुळं दरवर्षी गिरगाईच्या शेणापासून विविध प्रकारच्या मूर्ती तयार केल्या जातात. यंदा जवळपास 52 हजार मूर्ती बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्याची माहिती, कापसे समूहाचे प्रमुख बाळासाहेब कापसे यांनी दिली.

Ganesh Chaturthi 2026
शेणापासून गणपती मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

दोन वर्षांपासून मिळतोय चांगला प्रतिसाद : गेल्या तीन वर्षांपासून शेणापासून गणेशमूर्ती तयार केल्या जात आहेत. पहिल्या वर्षी या उपक्रमाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. मात्र, या मूर्तींच्या विसर्जनामुळं पर्यावरणाला हानी होत नसल्याची माहिती नागरिकांना झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षापासून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. विशेषतः समाजसेवक, पर्यावरणप्रेमी आणि काही राजकीय व्यक्तींनी या मूर्तींची आवर्जून मागणी केली. काही नागरिकांनी ऑनलाइन पद्धतीनेही मूर्ती मागवल्या आहेत. केंद्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनीही या शेणापासून तयार केलेल्या मूर्ती भेट देण्यासाठी मागवल्या असल्याचं कापसे यांनी सांगितलं. मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळं भविष्यात बाप्पांच्या मूर्ती एक चांगला पर्याय म्हणून पाहिलं जाईल असा विश्वास कापसे समूहाचे प्रमुख बाळासाहेब कापसे यांनी व्यक्त केला.

Ganesh Chaturthi 2026
विसर्जनानंतर बाप्पाच्या मूर्तीचे होईल शेणखत (ETV Bharat Reporter)

शेणखत झाडांसाठी उपयुक्त : शेणापासून तयार झालेली मूर्ती पाण्यात सोडल्यानंतर काही तासात त्याचे शेणखत तयार होते. शेणखत झाडाच्या वाढीसाठी अतिशय उपयुक्त मानले जाते. झाडाच्या बाजूला असलेल्या मातीची सुपीकता वाढते. नायट्रोजन, पोटॅशियम, फॉस्फरस आणि अनेक सूक्ष्म अन्नद्रव्य उपलब्ध होतात. मातीची पोत सुधारून, माती भुसभुशीत होऊन मुळांना हवा मिळण्यास मदत होते. झाडाची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. झाडांच्या मुळांची वाढ चांगली होते, त्यामुळं त्याचे आरोग्य सुधारण्यास चांगली मदत होते. त्यामुळं या मूर्ती पर्यावरणास पूरक असल्याचा दावा विक्रेते पूजा राजोळे यांनी केलाय.

हेही वाचा -

TAGGED:

शेणखत
ECO FRIENDLY GANESH IDOLS
शेणापासून साकारला बाप्पा
शेणापासून गणेश मूर्ती
GANESH CHATURTHI 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.