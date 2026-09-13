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भाव वाढले, पण बाप्पासाठी उत्साह कायम!, गणपती बाप्पाच्या सजावटीला सोन्या-चांदीची झळाळी; जळगावमध्ये ग्राहकांची गर्दी

गणेशोत्सवाच्या (Ganeshotsav) काळात लाडक्या गणपती बाप्पासाठी सोने आणि चांदीच्या अत्यंत आकर्षक आणि मनमोहक वस्तू जळगावच्या सुवर्णनगरीत दाखल झाल्या आहेत.

Ganesh Chaturthi 2026
सुवर्णनगरी जळगावच्या बाजारात चांदीच्या आकर्षक वस्तू दाखल (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 1:31 PM IST

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जळगाव : अवघ्या काही तासांवर गणपती बाप्पाच्या आगमनाचा उत्सव (Ganeshotsav) येऊन ठेपला असून, जळगाव शहरात गणेशोत्सवाच्या तयारीला वेग आलाय. गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी घराघरात जय्यत तयारी सुरू असतानाच, सुवर्णनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगावच्या सराफ बाजारात यंदा गणपती बाप्पाच्या सजावटीसाठी सोने आणि चांदीच्या आकर्षक वस्तू दाखल झाले आहेत. या वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळत असल्याचं चित्र बाजारात पाहायला मिळत आहे.



पारंपरिक धार्मिक वस्तूंना आधुनिक डिझाईनची जोड : गणपती बाप्पाची स्थापना केल्यानंतर त्यांची आकर्षक सजावट करण्याची परंपरा अनेक कुटुंबांमध्ये आहे. याच पार्श्वभूमीवर सराफ बाजारातील कारागिरांनी गणपती बाप्पासाठी खास सोने आणि चांदीमध्ये विविध प्रकारच्या सजावटीच्या वस्तू तयार केल्या आहेत. पारंपरिक धार्मिक वस्तूंना आधुनिक डिझाईनची जोड देण्यात आल्यानं या वस्तू ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना ग्राहक (ETV Bharat Reporter)



गणपती बाप्पाच्या सजावटीसाठी खास वस्तू : यंदा गणपती बाप्पासाठी सोने-चांदीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंमध्ये जास्वंदीचे फूल, मोदक, हार, दुर्वा, जानवे यांसह विविध आकर्षक वस्तूंचा समावेश आहे. गणपती बाप्पाला अर्पण करण्यात येणाऱ्या या वस्तू केवळ सजावटीसाठीच नव्हे तर धार्मिक महत्त्वाच्या दृष्टीनेही ग्राहकांकडून खरेदी केल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे या वस्तू आकारानं छोट्या असल्यानं ग्राहकांना आपल्या बजेटनुसार खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळं सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली असली तरी गणपती बाप्पासाठी एखादी छोटीशी वस्तू घेऊन त्यांची सजावट करण्याकडं ग्राहकांचा कल वाढताना दिसत आहे.

Ganesh Chaturthi 2026
चांदीचा गणपती (ETV Bharat Reporter)



सोन्या-चांदीच्या दरात चढ-उतार : यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळं सराफ बाजारातील खरेदीवर त्याचा काही प्रमाणात परिणाम जाणवत असला तरी गणपती बाप्पासाठी खास वस्तू खरेदी करण्यासाठी भाविकांकडून उत्साह कायम असल्याचं सराफ व्यावसायिक सांगत आहेत. आजच्या बाजारभावाचा विचार केला तर सोन्याचा भाव सुमारे 1 लाख 51 हजार रुपये, तर चांदीचा भाव सुमारे 2 लाख 34 हजार रुपये इतका आहे. मात्र, आज सोन्याच्या दरात सुमारे 1 हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात तब्बल 4 हजार रुपयांची घसरण झाल्यानं ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

Ganesh Chaturthi 2026
चांदीचा मोदक (ETV Bharat Reporter)


गणपती बाप्पासाठी खास खरेदीला पसंती : गणेशोत्सवाच्या काळात बाप्पासाठी काहीतरी वेगळं आणि कायमस्वरूपी आठवणीत राहील अशी वस्तू खरेदी करण्याची परंपरा आहे. त्यामुळं अनेक भाविक गणपती बाप्पासाठी चांदीच्या वस्तूंना विशेष पसंती देत आहेत. तर काही ग्राहकांकडून सोन्यामध्ये तयार करण्यात आलेल्या छोट्या आणि आकर्षक वस्तूंनाही मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जास्वंदीचे फूल, मोदक आणि दुर्वा यांसारख्या गणपती बाप्पाच्या पूजेशी थेट जोडलेल्या वस्तू सोन्या-चांदीत तयार करण्यात आल्यानं त्यांना अधिक आकर्षण प्राप्त झालं आहे. या वस्तू गणपतीच्या सजावटीत वापरल्यानंतर त्या पुढील वर्षीही जपून ठेवता येतात, हीदेखील ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बाब ठरत आहे.



सुवर्णनगरी जळगावमध्ये गणेशोत्सवाचा उत्साह : जळगाव शहराची ओळख सुवर्णनगरी अशी आहे. त्यामुळं सण-उत्सवांच्या काळात सोन्या-चांदीच्या वस्तूंना विशेष महत्त्व असतं. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरही याचा प्रत्यय सराफ बाजारात येत आहे. गणपती बाप्पाच्या आगमनासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असल्यानं बाजारात नागरिकांची गर्दी वाढू लागली आहे. घरगुती गणपती असो किंवा सार्वजनिक गणेश मंडळ, बाप्पाची सजावट आकर्षक करण्यासाठी नागरिकांकडून विविध वस्तूंची खरेदी केली जात आहे. त्यात आता सोने-चांदीच्या पारंपरिक आणि आकर्षक वस्तूंची भर पडली आहे.



भाव वाढले, पण बाप्पासाठी उत्साह कायम! : सोन्या-चांदीचे दर वाढले असले तरी गणपती बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह कमी झालेला नाही. उलट, आपल्या लाडक्या बाप्पासाठी आपल्या क्षमतेनुसार काहीतरी खास खरेदी करण्याची भावना ग्राहकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं यंदाच्या गणेशोत्सवात गणपती बाप्पाच्या मुकुटापासून सजावटीपर्यंत विविध वस्तूंमध्ये सोन्या-चांदीचा झळाळता साज पाहायला मिळणार आहे. बाजारात दाखल झालेल्या या आकर्षक वस्तूंमुळं जळगावच्या सुवर्णनगरीतील गणेशोत्सवाची चमक आणखी वाढणार असल्याचं चित्र आहे. एकीकडं सोन्या-चांदीच्या दरातील चढ-उतार सुरू असतानाच, दुसरीकडं गणपती बाप्पाच्या सजावटीसाठी सोन्या-चांदीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची पसंती कायम आहे. त्यामुळं गणेशोत्सवाच्या दोन दिवस आधीच जळगावच्या सराफ बाजारात बाप्पाच्या स्वागतासाठी सोन्या-चांदीची झळाळी पाहायला मिळत आहे.

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TAGGED:

सोने चांदी
सोने चांदीच्या आकर्षक वस्तू
GANESHOTSAV
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