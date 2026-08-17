गणेशमूर्तींचे माहेरघर असलेल्या पेणमध्ये यंदा बाप्पा महागला; युद्ध, महापूर आणि वाढत्या खर्चाचा थेट परिणाम
जागतिक युद्धजन्य परिस्थिती, राज्यातील महापूर आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चामुळं यंदा गणेशमूर्तींच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे.
Published : August 17, 2026 at 11:21 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 12:06 PM IST
रायगड : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, देश-विदेशात गणेशमूर्तींचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील पेणमध्ये यंदा गणेशमूर्तींच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींबरोबरच आखाती देशांतील युद्धामुळं विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी, वाढलेला वाहतूक खर्च आणि जुलै महिन्यात पेण परिसरात आलेल्या महापुराचा मोठा फटका ही दरवाढीची प्रमुख कारणे आहेत.
यंदा गणेशमूर्ती महागल्या : यावर्षी भोगावती आणि बाळगंगा नद्यांना आलेल्या महापुरामुळं पेणमधील अनेक मूर्तिकारांच्या कार्यशाळा आणि गोदामांमध्ये पाणी शिरलं. तयार अवस्थेतील हजारो गणेशमूर्ती पाण्यात वाहून गेल्या, तर अनेक मूर्ती पूर्णपणे विरघळून निकामी झाल्या. या नैसर्गिक आपत्तीमुळं शेकडो मूर्तिकारांना लाखो रुपयांचं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं. त्यातच शाडू माती, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, रंग, केमिकल्स, फायबर, लाकूड, पॅकिंग साहित्य आणि सजावटीच्या साहित्याच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. आखाती देशांतील युद्धामुळं आयात-निर्यातीवर परिणाम झाल्यानं काही साहित्य वेळेवर उपलब्ध झालं नाही. उपलब्ध साहित्यही महाग दरानं खरेदी करावे लागत आहे. याचा थेट परिणाम गणेशमूर्तींच्या उत्पादन खर्चावर झाल्याची माहिती मूर्तिकार कुणाल पाटील यांनी दिली.
सर्वच आकारांच्या मूर्तींच्या किंमती वाढल्या : कामगारांची वाढलेली मजुरी, वीज, वाहतूक, पॅकिंग आणि वितरणाचा खर्च वाढल्यानं मूर्तिकारांसमोर दरवाढ करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. त्यामुळं यंदा एक फूट उंचीच्या घरगुती गणेशमूर्तींपासून सार्वजनिक मंडळांसाठी तयार होणाऱ्या 25 फूट उंचीच्या भव्य मूर्तींपर्यंत जवळपास सर्वच आकारांच्या मूर्तींच्या किंमती वाढल्या आहेत.
आखाती देशांमध्येही गणेशमूर्ती निर्यात : पेणमध्ये तयार होणाऱ्या गणेशमूर्ती महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली तसेच अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि आखाती देशांमध्येही निर्यात केल्या जातात. त्यामुळं पेणमधील दरवाढीचा परिणाम राज्यासह देश-विदेशातील गणेशभक्तांवरही होणार आहे. तरीही मूर्तिकारांचा विश्वास आहे की, बाप्पावरील भक्ती आणि श्रद्धा कायम असल्यानं भाविक दर्जेदार आणि आकर्षक गणेशमूर्तींनाच पसंती देतील. मात्र, वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे यंदाचा गणेशोत्सव मूर्तिकारांसाठी आर्थिक कसोटीचा ठरणार असल्याचं चित्र आहे.
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