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मुंबईत गणरायाच्या स्वागताचा उत्साह; हाउसिंग सोसायट्यांसह कमर्शियल सोसायट्यांमध्येही भक्तिमय वातावरण!

कमर्शियल सोसायट्यांमध्ये कार्यालयांमधील कामाच्या व्यापातून वेळ काढत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत गणरायाची स्थापना केली आहे.

Mumbai Embraces Lord Ganesha Devotional Spirit Grips Housing and Commercial Societies Alike
मुंबईत गणरायाच्या स्वागताचा उत्साह! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 7:57 PM IST

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मुंबई : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण मुंबईत गणरायाच्या आगमनाचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. घराघरांपासून मोठ्या सार्वजनिक मंडळांपर्यंत सर्वत्र ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष ऐकायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, केवळ हाउसिंग सोसायट्याच नव्हे तर मुंबईतील कमर्शियल सोसायट्यांमध्येही गणरायाचे मोठ्या श्रद्धेनं आणि उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. कमर्शियल सोसायट्यांमध्ये कार्यालयांमधील कामाच्या व्यापातून वेळ काढत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत गणरायाची स्थापना केली आहे.

Mumbai Embraces Lord Ganesha Devotional Spirit Grips Housing and Commercial Societies Alike
मुंबईत गणरायाच्या स्वागताचा उत्साह; हाउसिंग सोसायट्यांसह कमर्शियल सोसायट्यांमध्येही भक्तिमय वातावरण! (ETV Bharat)

कमर्शियल सोसायट्यांमध्येही भक्तिमय वातावरण : मुंबईतील महत्त्वाचे व्यावसायिक केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नरिमन पॉईंट परिसरातही गणेशोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. या परिसरातील विविध कार्यालये आणि कमर्शियल सोसायट्यांमध्ये गणेशमूर्तीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळं दिवसभर व्यावसायिक कामकाजात व्यस्त असणाऱ्या या परिसरातही सध्या भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, नरिमन पॉईंटमधील तुलसीयानी चेंबर्स सोसायटीमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून गणरायाची स्थापना केली जात आहे. यंदाही मोठ्या उत्साहात आणि पारंपरिक पद्धतीनं गणरायाचे स्वागत करण्यात आलं. सोसायटीतील कर्मचारी, अधिकारी आणि इतर सदस्य या गणेशोत्सवात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत असतात.

हाउसिंग सोसायट्यांसह कमर्शियल सोसायट्यांमध्येही भक्तिमय वातावरण! (ETV Bharat)

आपुलकी आणि एकोप्याची भावना : तुलसीयानी चेंबर्स सोसायटीचे मॅनेजर निखिल पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोसायटीमध्ये विराजमान होणाऱ्या गणरायाला कर्मचारी आणि अधिकारी श्रद्धेनं ‘नवसाचा गणराया’ मानतात. अनेक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी गणरायाकडे केलेल्या इच्छा पूर्ण झाल्याचा अनुभव व्यक्त केला आहे. त्यामुळं गणरायावरील श्रद्धा दिवसेंदिवस अधिक दृढ होत असून, दरवर्षी उत्साहानं गणेशमूर्तीची स्थापना करण्याची परंपरा कायम ठेवली जात आहे. या गणेशोत्सवामुळं कार्यालयीन वातावरणातही आपुलकी आणि एकोप्याची भावना निर्माण होत आहे. रोजच्या धावपळीच्या जीवनातून काही क्षण बाजूला ठेवत कर्मचारी गणरायाच्या दर्शनासाठी एकत्र येत आहेत. पूजा, आरती आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सर्वजण सहभागी होत असल्यानं कार्यालय परिसरातही सणाचा उत्साह जाणवत आहे.

Mumbai Embraces Lord Ganesha Devotional Spirit Grips Housing and Commercial Societies Alike
मुंबईत गणरायाच्या स्वागताचा उत्साह; हाउसिंग सोसायट्यांसह कमर्शियल सोसायट्यांमध्येही भक्तिमय वातावरण! (ETV Bharat)

उत्सवाचा हा आनंद अधिक व्यापक : मुंबईची ओळखच उत्सवप्रिय शहर अशी आहे. त्यामुळं गणेशोत्सवाच्या काळात शहरातील प्रत्येक भागाचं रूप बदलून जातं. मोठ्या मंडळांसोबतच छोट्या सोसायट्या, कार्यालये आणि कमर्शियल सोसायट्यांमध्येही गणरायाचं स्वागत केलं जात असल्यानं उत्सवाचा हा आनंद अधिक व्यापक होताना दिसत आहे. आकर्षक आरास, रोषणाई, फुलांची सजावट आणि देखाव्यांमधून दिले जाणारे सामाजिक संदेश... हे गणेशोत्सवात सोसायट्यांमधील सजावटीला विशेष महत्त्व असतं. दरम्यान, श्रद्धा, परंपरा आणि एकोप्याच्या वातावरणात मुंबईकरांनी यंदाही आपल्या लाडक्या बाप्पाचं उत्साहात स्वागत केलं आहे. याशिवाय, मुंबईत यंदा पारंपरिक श्रद्धेबरोबरच भव्य देखावे, पर्यावरणपूरक उपक्रम, सामाजिक संदेश आणि उद्योगसमूहांचा वाढता सहभाग हे उत्सवाचं वैशिष्ट्य ठरणार आहे.

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गणेशोत्सव
GANESH CHATURTHI 2026

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