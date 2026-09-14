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‘तेरा तुझको अर्पण...’; शिर्डीत साईचरणी 54 किलो चांदीचा भव्य नंदी अर्पण

आग्रा येथील अनामिक साईभक्ताने शिर्डीतील साईबाबांच्या चरणी (shirdi Sai Baba) 54 किलो चांदीचा नंदी अर्पण केला आहे.

Ganesh Chaturthi 2026
साईबाबांच्या चरणी 1 कोटी 34 लाख 41 हजारांचा नंदी अर्पण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 6:01 PM IST

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शिर्डी : “तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे साईया...” या भक्तिभावनेतून आग्रा येथील एका साईभक्ताने साईबाबांच्या चरणी तब्बल 54 किलो 65 ग्रॅम चांदीचा भव्य नंदी आणि बेस, तसेच 22 कॅरेट सोन्याचे शिंग व बिंदी अर्पण केली. या सोन्या-चांदीच्या देणगीचे एकूण मूल्य 1 कोटी 34 लाख 41 हजार 627 रुपये इतके आहे. विशेष म्हणजे, एवढे मोठे दान अर्पण करणाऱ्या या साईभक्ताने आपले नाव जाहीर न करण्याची विनंती केली आहे.

नंदीची विधिवत प्रतिष्ठापना : आज श्री गणेश चतुर्थीच्या पवित्र मुहूर्तावर साईबाबा समाधी मंदिरात या नवीन रौप्य नंदीची विधिवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. साईबाबांच्या मूर्तीसमोरील जुन्या मार्बलच्या नंदीचे प्रथम धार्मिक विधीपूर्वक उत्तरपूजन करण्यात आली. त्यानंतर आग्रा येथील साईभक्तांनी अर्पण केलेल्या नवीन चांदीच्या नंदीची भक्तिमय वातावरणात स्थापना करण्यात आली. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर व त्यांच्या पत्नी यांच्या हस्ते नंदीची विधिवत पूजा करण्यात आली.

प्रतिक्रिया देताना गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat Reporter)

नंदीचे वजन आणि किंमत किती ? : आग्रा येथील साईभक्तांनी अर्पण केलेल्या चांदीच्या नंदीचे वजन 27 किलो 27 ग्रॅम असून, त्याचे देणगीमूल्य 60 लाख 27 हजार 21 रुपये आहे. नंदीसाठी अर्पण केलेल्या चांदीच्या बेसचे वजन 27 किलो 38 ग्रॅम असून त्याचे देणगीमूल्य 60 लाख 29 हजार 474 रुपये आहे. नंदी आणि बेसचे एकत्रित वजन 54 किलो 65 ग्रॅम, तर एकूण देणगीमूल्य 1 कोटी 20 लाख 56 हजार 495 रुपये इतके आहे. चांदीच्या नंदीला अधिक आकर्षक आणि धार्मिक स्वरूप देण्यासाठी 22 कॅरेट सोन्याचे शिंग कव्हर व सोन्याची बिंदी अर्पण करण्यात आली आहे. सोन्याच्या शिंगाचे वजन 69 ग्रॅम 300 मिलीग्रॅम, तर बिंदीचे वजन 29 ग्रॅम 300 मिलीग्रॅम आहे. दोन्ही सोन्याच्या अलंकारांचे एकूण वजन 98 ग्रॅम 600 मिलीग्रॅम असून त्यांचे देणगीमूल्य 13 लाख 85 हजार 132 रुपये आहे.

साईबाबांच्या चरणी सोन्याची वस्तू अर्पण : या अमूल्य दानामागील भावना व्यक्त करताना साईभक्तांनी सांगितलं की, माझ्याकडं जे काही आहे ते सर्व साईबाबांच्या आशीर्वादानेच आहे. त्यामुळं साईबाबांच्या चरणी काहीतरी मौल्यवान अर्पण करण्याची मनापासून इच्छा होती. सोन्याची एखादी वस्तू अर्पण करण्याचा विचार मनात आला. मात्र एवढे पैसे उपलब्ध होतील का? असा प्रश्नही पडला होता. परंतु साईबाबांवरील श्रद्धा आणि विश्वास कायम राहिला. ज्या-ज्या वेळी बाबांच्या चरणी काही अर्पण करण्याची इच्छा झाली त्या-त्या वेळी साईबाबांनीच सर्व मार्ग सुकर केला.

शिर्डीच्या धार्मिक वैभवात मानाचा अध्याय जोडला गेला : साईबाबा समाधी मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर उत्तर प्रवेशद्वाराजवळ संस्थानच्या वतीनं यापूर्वी मार्बलचा नंदी बसविण्यात आला होता. आता या ठिकाणी भाविकांना सोन्या-चांदीने अलंकृत केलेल्या भव्य नंदीचे दर्शन घेता येणार आहे. मौल्यवान धातूंनी साकारलेला हा नंदी साई मंदिराच्या धार्मिक वैभवात भर घालणारा ठरणार आहे. आग्रा येथील या साईभक्तांनी यापूर्वीही साईबाबांच्या चरणी विविध स्वरूपातील सोन्या-चांदीच्या वस्तू श्रद्धेने अर्पण केल्या आहेत. माझ्याकडं जे काही आहे ते माझं नसून साईबाबांचेच आहे, या भावनेतून करण्यात आलेले हे कोट्यवधी रुपयांचे अर्पण साईभक्तीतील समर्पणाची अनोखी परंपरा अधोरेखित करणारे ठरले आहे. श्रद्धा आणि सबुरीचा संदेश देणाऱ्या साईबाबांच्या चरणी भक्तांनी केलेल्या या अनमोल अर्पणामुळं शिर्डीच्या धार्मिक वैभवात आणखी एक मानाचा अध्याय जोडला गेला आहे.

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TAGGED:

गणेश चतुर्थी
SILVER AND GOLD NANDI
SHIRDI SAI BABA
साईचरणी 54 किलो चांदीचा भव्य नंदी
SILVER AND GOLD NANDI TO SHIRDI SAI

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