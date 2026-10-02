गांधी जयंती विशेष : मातीचा लेप, जलोपचार अन् मिताहार; महात्मा गांधी यांचे आरोग्यविषयक प्रयोग
गांधीजींच्या आरोग्यविषयक विचारांमध्ये आहार, स्वच्छता, संयम आणि निसर्गाशी सुसंगत जीवनशैलीला विशेष महत्त्व होते.याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी धनंजय टिपले यांचा विशेष वृत्तांत.
Published : October 2, 2026 at 4:39 PM IST
वर्धा/नागपूर : महात्मा गांधी म्हटलं की स्वातंत्र्यलढा, सत्याग्रह, अहिंसा आणि साधी जीवनशैली हे पैलू प्रामुख्यानं डोळ्यांसमोर येतात. मात्र, गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वातील आरोग्यविषयक प्रयोग आणि निसर्गोपचारावरील त्यांचा दृढ विश्वास हा देखील महत्त्वाचा पैलू होता.
महात्मा गांधी यांच्या मते आरोग्य म्हणजे केवळ आजार बरा होणं नव्हे, तर आहार, दैनंदिन सवयी, शरीर आणि मनावर नियंत्रण ठेवून आजार टाळण्याचा प्रयत्न करणं होय. त्यामुळे निसर्गोपचार हा त्यांच्यासाठी केवळ उपचारपद्धती नव्हती, तर निरोगी जीवन जगण्याचा एक मार्ग होता.
साबरमती आश्रम सोडल्यानंतर गांधीजी वर्ध्यातील सेवाग्राम आश्रमात वास्तव्यास आले. त्यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल आजारी पडले होते. त्या काळात गांधीजींनी पटेल यांच्यावर निसर्गोपचार केल्याचे दाखले मिळतात. सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानच्या मार्गदर्शिका माधुरी रवींद्र चांभारे यांनी याबाबत माहिती दिली. गांधीजींच्या आरोग्यविषयक विचारांमध्ये आहार, स्वच्छता, संयम आणि निसर्गाशी सुसंगत जीवनशैलीला विशेष महत्त्व होते. त्यांच्या जीवनातील हे प्रयोग आजही सेवाग्रामच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग मानले जातात.
दक्षिण आफ्रिकेतून सुरू झाले आरोग्याचे प्रयोग :
दक्षिण आफ्रिकेत वास्तव्यास असताना गांधीजींना डोकेदुखी, बद्धकोष्ठता आणि अशक्तपणा यांसारख्या त्रासांचा सामना करावा लागला. सुरुवातीला त्यांनी काही औषधांचा वापर केला. मात्र, अपेक्षित परिणाम न मिळाल्यानं त्यांनी आहार आणि जीवनशैलीत बदल करण्याचे प्रयोग सुरू केले. त्यांच्या लिखाणानुसार, त्यांनी आहाराचं नियमन, चालणं आणि निसर्गोपचाराच्या विविध पद्धतींचा अभ्यास केला. याच काळात उपचारासाठी मातीचा वापर करण्याचाही त्यांनी प्रयोग केला.
मातीचा लेप आणि पाण्याचे उपचार :
गांधीजींच्या निसर्गोपचार पद्धतीत माती, पाणी, सूर्यप्रकाश, हवा आणि आकाश या पंचमहाभूतांना महत्त्वाचं स्थान होतं. बद्धकोष्ठता आणि काही किरकोळ त्रासांसाठी त्यांनी पोटावर स्वच्छ मातीचा लेप करण्याचा प्रयोग केला. माती स्वच्छ असावी आणि त्यात दूषित घटक नसावेत, यावर त्यांनी भर दिला.
सेवाग्राममध्येही गरम मातीच्या लेपाचा वापर केल्याचा गांधीजींनी उल्लेख केला आहे. मातीमध्ये तेल आणि मीठ मिसळून ती गरम करून वापरल्याचा संदर्भ त्यांच्या लिखाणात आढळतो, अशी माहिती सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानच्या मार्गदर्शिका माधुरी रवींद्र चांभारे यांनी दिली. पाण्यालाही त्यांच्या निसर्गोपचार पद्धतीत महत्त्व होतं. थंड पाण्याचे स्नान, ओल्या कापडाच्या पट्ट्या आणि विविध जलोपचारांचे त्यांनी प्रयोग केले.
आहार हा गांधीजींच्या आरोग्यविचाराचा केंद्रबिंदू :
गांधीजींच्या मते, आजारांपासून बचाव करण्यासाठी आहाराच्या सवयी आणि संयमाला महत्त्व होते. किती खावं, काय खावं आणि शरीराला आवश्यक तेवढेच अन्न घ्यावं, याबाबत ते सातत्याने प्रयोग करत होते. फळे, भाज्या, धान्य, दूध आणि इतर खाद्यपदार्थांबाबत त्यांनी विविध प्रयोग केले.
स्वतःच्या शरीरावर प्रयोग करून आहार आणि आरोग्य यातील संबंध समजून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यविषयक विचारांमध्ये संयम, मिताहार आणि आत्मशिस्त हे महत्त्वाचे घटक ठरले.
चालणे आणि साधी जीवनशैली :
गांधीजींच्या आरोग्यविषयक प्रयोगांमध्ये व्यायामालाही महत्त्वाचं स्थान होतं. लांब चालण्याची त्यांना सवय होती. दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्यात चालणं आणि आहारातील बदल यामुळे स्वतःला सक्रिय ठेवण्यास मदत झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. त्यांच्या मते आरोग्य टिकवण्यासाठी सतत औषधांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा योग्य जीवनशैली स्वीकारणं आवश्यक होतं.
सेवाग्राम आश्रम आणि निसर्गोपचार :
वर्ध्यातील सेवाग्राम आश्रमातील गांधीजींच्या जीवनशैलीत आरोग्य आणि निसर्ग यांचा जवळचा संबंध दिसून येतो. साधे अन्न, श्रम, चालणं, स्वच्छता, संयम आणि नैसर्गिक उपचार यांचा त्यांच्या दैनंदिन जीवनात समावेश होता. सेवाग्राममध्ये मातीच्या लेपाचा वापर केल्याचं दाखलेही आढळतात.
गांधीजींसाठी निसर्गोपचार हा केवळ आजार बरा करण्याची पद्धत नव्हती. आजार निर्माण होऊ नयेत यासाठी जीवनशैलीत बदल करणं, ही त्यामागची व्यापक भूमिका होती. त्यांच्या निसर्गोपचाराच्या विचारांकडे आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा पर्याय म्हणून नव्हे, तर आरोग्य, आहार, स्वच्छता, संयम आणि नैसर्गिक जीवनशैली यांबाबतच्या त्यांच्या विचारसरणीचा भाग म्हणून पाहता येते.