दिव्यात जुन्या चाळीची गॅलरी कोसळली, 30 नागरिकांची सुखरूप सुटका
दिवा परिसरात असलेल्या एका जुन्या चाळीची गॅलरी रात्री 10:30 वाजताच्या सुमारास कोसळली. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
Published : November 17, 2025 at 10:13 AM IST
ठाणे : दिवा परिसरात रविवारी रात्री एक गंभीर दुर्घटना घडली. परिसरातील 20 ते 25 वर्षे जुन्या असलेल्या एका चाळीचा सज्जा रात्री साडेदहा वाजताच्या दरम्यान कोसळला. या घटनेत सुदैवानं कोणालाही दुखापत झाली नाही. चाळीत अडकलेल्या 30 रहिवाशांची आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. दरम्यान, चाळीतील सर्व रहिवाशांना बाहेर काढण्यात आलं असून, चाळ ठाणे महापालिकेकडून सील करण्यात आली आहे.
जुन्या आणि जीर्ण इमारती आणि चाळींचा प्रश्न गंभीर : दिव्यात अनधिकृत बांधकामांबरोबरच जुन्या आणि जीर्ण इमारती तसेच चाळींचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. दिवा (पूर्व) येथील साबेगाव परिसरात ‘सावळाराम स्मृती’ नामक तळमजला अधिक दोन मजली चाळ आहे. शनिवारी साडेदहाच्या सुमारास या चाळीच्या पहिल्या मजल्यावरील गॅलरी कोसळली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस कर्मचारी, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाची टीम, एक पिकअप वाहन तसेच अग्निशमन दलाचे जवान तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि बचावकार्याला सुरुवात केली. बचाव पथकाने तातडीने कारवाई करत चाळीत अडकलेल्या 30 रहिवाशांची सुरक्षित सुटका केली. सुदैवानं या दुर्घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही, अशी माहिती ठाणे महापालिकेकडून देण्यात आली आहे.
गावठाणांमधील पुनर्विकास हा अडचणीचा विषय: ठाण्यातील अनेक गावठाणांमध्ये वर्षानुवर्षे जुन्या झालेल्या इमारती आणि चाळी आजही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मालकी हक्काच्या जागा, पोटगी तत्त्वावरील जागा, तसेच त्यातून उद्भवणारे वाद-विवाद आणि न्यायालयीन खटले या सर्व कारणांमुळे गावठाणांमधील विकास प्रक्रियेवर मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी धोकादायक अवस्थेत असलेली अनेक बांधकामं आजही जागेवरच उभी आहेत.
गावठाणांमधील अनेक नागरिकांचा क्लस्टर विकास योजनेलाही विरोध : या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर ठोस प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. शासनानं धोरणात्मक हस्तक्षेप केल्यासच गावठाणांमधील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागू शकतो, असं जाणकारांचं मत आहे. दरम्यान, या गावठाणांमधील अनेक नागरिकांनी क्लस्टर विकास योजनेलाही विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात पुनर्विकासाची अंमलबजावणी करताना सरकारला अधिक जिकिरीचं आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागणार आहेत, हे स्पष्ट झालं आहे.
