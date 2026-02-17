शिवकालीन गलबत ते आधुनिक आयएनएस विशाखापट्टणम, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये युद्धनौकाचं अनोखं प्रदर्शन!
मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) या प्रदर्शनाचे उद्घाटन भारतीय नौदलातील सर्जन कॅप्टन मोहन रोटे व लिडिंग मरीन इंजिनिअर हसन हुसेन खान यांच्या हस्ते करण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगर : भारतीय नौदलाचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त 'दर्यापती शिवराय' या शिवकालीन लढाऊ जहाजांच्या प्रतिकृतींचे भव्य मराठा आरमार युद्धनौका प्रदर्शन क्रांती चौक इथं भरविण्यात आलं आहे. मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) या प्रदर्शनाचे उद्घाटन भारतीय नौदलातील सर्जन कॅप्टन मोहन रोटे व लिडिंग मरीन इंजिनिअर हसन हुसेन खान यांच्या हस्ते करण्यात आले. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांच्या माध्यमातून या दोन दिवसीय प्रदर्शनाच आयोजन करण्यात आलं आहे.
क्रांतीचौकात अनोखं प्रदर्शन : सातारा जिल्ह्यातील खटाव येथील संग्रहक व इतिहास अभ्यासक कुमार वसंत गुरव यांच्या संकल्पनेतून हे अनोखं प्रदर्शन उभारण्यात आलं आहे. शिवछत्रपतींच्या आरमाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी व मराठा नौदलाची क्षमता आणि इतिहास सर्वांसमोर आणण्यासाठी ते सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या संशोधनातून साकारलेल्या या प्रदर्शनामुळं शिवकालीन आरमाराची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रदर्शनासाठी जहाजांच्या आकर्षक प्रतिकृती कोल्हापूर येथील किरण ढमढेरे यांनी तयार केल्या आहेत. "शिवाजी महाराजांनी आपल्या आरमाराची सुरुवात इ.स. 1659 मध्ये कल्याण व भिवंडी येथून केली होती. मराठा आरमाराने पोर्तुगीज, ब्रिटिश आणि सिद्दी यांच्या सागरी सत्तेला समर्थपणे टक्कर दिली होती, यासंदर्भातील सविस्तर माहिती विविध फलकांद्वारे मांडण्यात आली आहे," असं यावेळी अभ्यासक कुमार गौरव यांनी सांगितलं.
या युद्धनौकांचे विशेष आकर्षण : या प्रदर्शनात मराठा आरमारातील विविध युद्धनौकांची माहिती देण्यात आली आहे. 'गलबत' ही मराठा आरमारातील सर्वात छोटी लढाऊ युद्धनौका होती. गलबतपेक्षा मोठी असलेली 'गुराब' युद्धनौका समुद्रातील लढायांमध्ये महत्त्वाची ठरत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसंच गुराब (मोठे) - 30, गुराब (छोटे) - 50, गलबत - 100, तरु - 60, महागिरी - 150, होडी - 160, पाल - 25, जुग - 15, माचवे - 50 अशा एकूण 640 नौकांची रचना मराठा आरमारात होती, याची सविस्तर माहिती फलकांवर देण्यात आली आहे.
समुद्री मार्ग आणि किल्ल्यांची माहिती : मराठा आरमाराने 400 किलोमीटर अंतर 5 दिवसांत पार केल्याची माहितीही विशेष आकर्षण ठरली. याशिवाय पोर्तुगीज जहाज, चौला जहाज, पाल जहाज, ब्रिटिश जहाज तसंच आधुनिक भारतीय नौदलाचे प्रतिनिधित्व करणारे आयएनएस विशाखापट्टणम याबाबतही माहिती देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. दरम्यान, "मराठा नौदलाची रचना, त्यांचा उदय, समुद्रावरील वर्चस्व आणि सामरिक क्षमता याबाबत अभ्यासपूर्ण माहिती या प्रदर्शनातून देण्यात आली. तसंच सागरी किल्ल्यांचे महत्त्व त्यातून समुद्री मार्गावर मिळवलेले वर्चस्व याबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे," असं अभ्यासक कुमार गौरव यांनी सांगितलं.
