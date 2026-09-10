अनोखी गणेशभक्ती: कलावंतानं तांदळाच्या दाण्यांवर स्तोत्र लिहून साकारले अष्टविनायक, या अगोदर केला 'हा' विक्रम
छत्रपती संभाजीनगरच्या तरुणानं तांदळावर अष्टविनायक साकारून अनोख्या गणेशभक्तीचं दर्शन घडवलं. या तरुणानं ईटीव्ही भारतचा लोगोही साकारला. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमित फुटाणे यांचा विशेष रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 8:50 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : देवाची भक्ती करण्याचे वेगवेगळे मात्र असतात, त्यात काही धार्मिक व्यक्ती काहीतरी वेगळं करून देवाची आराधना करण्याचा प्रयत्न करतात. गणपती बाप्पा म्हणले की "बुद्धीची आणि कलेची देवता मानलं जाते, बाप्पाची वेगवगेळी रूप साकारण्यासाठी अनेक कलाकारांनी वेगवेगळ्या पद्धती वापरून आपली श्रद्धा जगासमोर आणली आहे. अशीच काहीशी भक्ती शहरात राहणार गजेंद्र वाढोणकर हे करत आहेत. त्यांनी तांदळाच्या दाण्यांपासून अष्टविनायक गणपती साकारले आहेत. विशेष म्हणजे प्रत्येक दाण्यावर गणपती बाप्पाची स्तुती करणारे स्तोत्र लिहिण्यात आले आहेत. मागील वर्षी तांदळाच्या एका दाण्यावर गणपती साकारून त्याची स्थापना केल्यानं, जगातील सर्वात लहान सार्वजनिक गणेश मूर्तीची नोंद विक्रम म्हणून नोंदवण्यात आली आहे. आतापर्यंत त्यांच्या नावावर दहा वेगवेगळे विक्रम नोंदवण्यात आल्याची माहिती गजेंद्र यांनी दिली.
तांदळाच्या दाण्यांवर साकारले स्तोत्र : असं म्हणतात की गणपती बाप्पाची भक्ती करण्यासाठी कुठलेही नियम किंवा मर्यादा नाहीत. प्रत्येक जण आपापल्या परीनं पूजन करण्याचा प्रयत्न करतात. असाच काहीसा प्रयत्न शहरातील एम 2 परिसरात राहणाऱ्या गजेंद्र वाढोणकर दरवर्षी करत आहेत. "यावर्षी तांदळाच्या दाण्यांचा वापर करत अष्टविनायकांचं चित्र साकारण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे तांदळाच्या दाण्यावर गणपती स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, सहस्त्र नामावली, गणपतीची आरती या तांदळाच्या दाण्यावर लिहिण्यात आलं. एका दाण्यावर एक शब्द लिहिण्यात आला. त्यांनंतर एक स्तोत्र एक गणपती या पद्धतीनं त्यांची रचना करून बाप्पाचे फोटो साकारण्यात आले. अष्टविनायक गणेश हे महाराष्ट्रातील प्रमुख देवस्थान आहेत. एकाच वेळी या अष्टविनायक गणपतींची दर्शन केल्यास पुण्य लाभते, अशी मान्यता असल्यानं अनेक भाविक वर्षातून एकदा तरी दर्शनाला जातात. असं पवित्र दर्शन तांदळाच्या दाण्यांवर साकारण्यात आलं," अशी माहिती गजेंद्र वाढोणकर यांनी दिली.
21 दिवसात साकारलं बाप्पाचं रूप : गजेंद्र वाढोणकर यांना अध्यात्मिक वारसा कुटुंबातून लाभला आहे. देवाची श्रद्धा करणे विशेषतः गणपती बाप्पाची आराधना करणं त्यांच्यासाठी अतिशय आवडीचं काम आहे. त्यामुळेच यंदा तांदळाच्या दाण्यांपासून अष्टविनायक साकारण्याचं उद्दिष्ट त्यांनी ठेवत तब्बल 21 दिवसांमध्ये, आठ गणेशमूर्ती त्यांनी तांदळाच्या दाण्याच्या माध्यमातून साकारल्या आहेत. "एक गणपती साकारण्यासाठी तब्बल 800 ते 900 तांदळाचे दाणे वापरण्यात आले आहेत. प्रत्येक दाण्यावर एक शब्द याप्रमाणं विविध स्तोत्र या दाण्यांवर लिहून त्यांना गणपतीचा आकार देण्यात आला आहे. छोटी झालेली प्रतिमा आणि वर त्या प्रतिमेचा मोठा फोटो, यामुळे लिहिलेली अक्षरं स्पष्ट वाचता येतात. देवाची भक्ती करण्यासाठी काहीतरी वेगळं करण्याचा मानस नेहमी असतो आणि त्यातूनच यंदा ही अष्टविनायक साकारले आहेत," अशी माहिती गजेंद्र वाढोणकर यांनी दिली.
2004 पासून जोपासली कला : गजेंद्र हे हडको भागात वास्तव्यास आहेत. 2004 पासून त्यांना आगळावेगळा छंद जडला. 2009 मध्ये खऱ्या अर्थानं त्यांनी त्यांच्या कलागुणांना समोर आणत विविध उपक्रम राबवले. 2004 मध्ये सहज वेळ जावा म्हणून त्यांनी तांदळाचे दाणे घेतले आणि त्यावर आई आणि वडिलांचं नाव लिहिण्याचा प्रयत्न केला. काही दिवसात त्यांना त्यात यश आलं, एक शिवाजी शेजारी असलेली मुलगी त्यांच्याकडं येऊन मलाही तांदळाच्या दाण्यावर नाव लिहून द्या, असा आग्रह केला. त्यावेळी मोठमोठ्या जत्रांमध्ये अशा पद्धतीनं तांदळाच्या दाण्यावर नाव लिहून मिळते, असं त्यांना कळालं. त्यानंतर त्यांनी स्वतःच आपली कला जोपासण्यास आणि आणखी ज्ञान मिळवण्यास सुरुवात केली. त्यांच्याकडं असलेली कलाकुसर आणखी चांगली साकारण्यासाठी त्यानी प्रयत्न केले. त्यातूनच अतिशय सूक्ष्म काम असलेली कला त्यांना येऊ लागली आणि त्यातूनच त्यांनी विविध प्रकारे आपल्या कलेला समोर आणलं. तांदळाच्या दाण्यापासून सुरू झालेली कला नंतर मोहरी आणि तीळ यांच्या दाण्यांवर देखील त्यांनी लिखाण करून एक वेगळा विक्रम प्रस्थापित केला.
ओबामा यांना भेट दिली वस्तू : अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओबामा हे भारत भेटीसाठी आले असता राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी गजेंद्र यांच्याकडून एक खास भेटवस्तू तयार करून घेतली होती. त्यावेळी तांदळाच्या दाण्यांवर एक आगळीवेगळी भेटवस्तू त्यांनी तयार करून दिली होती. त्यामध्ये तांदळाच्या एका दाण्यावर व्हाईट हाऊस, एका दाण्यावर राष्ट्रपतीभवन, एका दाण्यावर ताजमहल, एका दाण्यावर भारताचा राष्ट्रध्वज आणि आणखी एका दाण्यावर अमेरिकेचा राष्ट्रध्वज त्यांनी साकारला. इतकच नाही तर 290 तांदळाचे दाणे वापरून त्यांनी अमेरिकेची माहिती त्यावर लिहिली होती. जागतिक स्तरावर आपल्या कलेला वाव मिळाल्यानं आपण समाधान व्यक्त केले होते, अशी आठवण देखील गजेंद्र वाढोणकर यांनी दिली.
अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ लिहिले : गजेंद्र वाढोणकर यांनी मागील वीस वर्षात तांदळाच्या छोट्या दाण्यांवर सूक्ष्म पद्धतीनं लिखाण करण्याची पद्धती शिकली. त्यामुळे त्यांच्याकडं आगळीवेगळी कला अंगिकारली गेली. तांदळाच्या दाण्यावर 440 अक्षरे, तिळाच्या दाण्यावर 75 अक्षरे तर मोहरीच्या दाण्यावर 55 अक्षरे लिहिण्याचा विक्रम केला आहे. सूक्ष्म काम करून त्यांनी आतापर्यंत साई चरित्र, साई स्तवन, स्वामी समर्थ यांचे चरित्र, शीख धर्मियांचा ग्रंथ तांदूळ, मोहरी आणि तिळाच्या दाण्यावर लिहिला आहे. त्यासाठी त्यांना आतापर्यंत दहा विश्वविक्रम नोंदवण्यात आले आहेत. तर गुरुचरित्र पारायण लिहून अकरावा विक्रम नोंदवला जाणार आहे, असा विश्वास गजेंद्र वाढोणकर यांनी व्यक्त केला.
सूक्ष्म सार्वजनिक गणपती केला तयार : 2024 या वर्षी गणेशोत्सवात सिडको भागातील गणेश मंडळात सर्वात सूक्ष्म गणेश मूर्ती बसवण्याचा विक्रम गजेंद्र यांच्या नावावर नोंदला गेला. "तांदळाच्या एका सूक्ष्म दाण्यावर गणपती बाप्पाची मूर्ती साकारण्यात आली. त्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना सार्वजनिक गणेश मंडळात करण्यात आली. भक्तांना या बाप्पाचं दर्शन घेता यावं, याकरिता भिंगाचा वापर करण्यात आला होता. त्यावेळी इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये त्याची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर यंदा अष्टविनायक गणेश मूर्ती साकारून वेगळ्या पद्धतीनं भक्ती करत आहे," अशी भावना गजेंद्र वाढोणकर यांनी व्यक्त केली. ईटीव्ही भारतचा लोगो त्यांनी तांदळाच्या दाण्यावर साकारून आभार मानले.
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