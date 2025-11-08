गण गण गणात बोते! दर गुरुवारी रेल्वेतील दोन हजार प्रवाशांना वाटप केला जातो गजानन महाराजांचा प्रसाद
अमरावतीतील भाविक दर गुरुवारी पुणे-अमरावती रेल्वे गाडीत साबुदाणा खिचडी आणि खोबऱ्याच्या बर्फीचा प्रसाद वितरित करतात.
Published : November 8, 2025 at 6:27 PM IST
अमरावती : 'श्री संत गजानन महाराज की जय' असा जयघोष करत, दर गुरुवारी शेगाव रेल्वे स्थानकावर रात्री १० वाजून १८ मिनिटांनी येणाऱ्या पुणे-अमरावती गाडीत साबुदाणा खिचडी आणि खोबऱ्याच्या बर्फीचा प्रसाद प्रवाशांना वितरित केला जातो. अमरावती शहरातील संत श्री गजानन महाराजांचे भाविक वर्षभरापासून हा उपक्रम राबवत आहेत. रेल्वे गाडीत दोन हजार प्रवाशांना प्रसाद वितरणाच्या कार्यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत' चा स्पेशल रिपोर्ट.
'असा' आहे प्रसाद : अमरावती शहरातील सातूर्णा एमआयडीसी परिसरात ५० किलो साबुदाण्याची खिचडी बनवण्यासाठी गुरुवारी सकाळी १० वाजल्यापासून तयारी सुरू होते. या उपक्रमात सहभागी पन्नास ते साठ भाविकांपैकी दहा, बारा भाविक हे साबुदाणा खिचडी बनवण्याची तयारी करतात. कोणी मिरची चिरतो, कोणी बटाटे उकळून त्याची सालं काढतो, अशी सर्व तयारी केली जाते. साबुदाणा खिचडी तयार झाल्यावर २० किलोचे दोन आणि १० किलोच्या एका मोठ्या डब्यात ती भरली जाते.
बडनेरा रेल्वे स्थानकवरून प्रवासाला सुरुवात : अमरावती शहर आणि लगतच्या ग्रामीण भागातील सर्व संत गजानना महाराजांचे भाविक ही साबुदाणा खिचडी घेऊन सायंकाळी ७ वाजता बडनेरा रेल्वे स्थानकावर पोचतात. अमरावती रेल्वे स्थानकावरून ७.१० ला सुटणारी रेल्वेगाडी ७.२७ वाजता बडनेरा रेल्वे स्थानकावर येताच साबुदाणा खिचडी आणि सोबत २५ ते ३० किलो खोबऱ्याची बर्फी घेऊन भाविक रेल्वे गाडीत चढतात. रात्री ९ वाजता शेगाव रेल्वे स्थानकावर साबुदाणा खिचडीसह भाविक गाडीखाली उतरतात. ४० किलोची खिचडी रेल्वेस्थानकावर एक कँटीनमध्ये ठेवली जाते, तर १० किलो खिचडी मंदिर परिसरात वितरणासाठी नेतात.
तासाभरात महाराजांचं दर्शन : शेगाव रेल्वे स्थानकावर साबुदाणा खिचडी ठेवण्याची व्यवस्था केल्यावर सर्व भाविक रेल्वेस्थानकाबाहेर उभ्या असणाऱ्या ऑटो रिक्षातून संत गजानन महाराज मंदिरात जातात. याठिकाणी दर्शनाच्या रांगेत थांबून महाराजांचं दर्शन घेतलं जातं. दर्शन होताच मंदिर परिसरात प्रसाद स्वरूपातील पाच ते दहा किलोची साबुदाणा खिचडी वितरित केली जाते आणि पुन्हा तासाभरात शेगाव रेल्वे स्थानकावर पोचतात. रात्री १० वाजून १८ मिनिटांनी येणाऱ्या पुणे-अमरावती रेल्वेगाडीत अगदी दोन मिनिटात प्रसादाचे दोन मोठे डबे चढवले जातात.
दोन हजार प्रवाशांना प्रसाद वितरण : शेगाव रेल्वे स्थानकावरून दोन मिनिटात गाडी सुटताच संत गजानन महाराजांचा प्रसाद म्हणून साबुदाणा खिचडी वितरणास सुरुवात होते. कागदाच्या द्रोणमध्ये सर्व प्रवाशांना साबुदाणा खिचडी आणि खोबऱ्याची बर्फी दिली जाते. तीन चार बोगींमध्ये दोन हजार प्रवाशांना हा प्रसाद वितरित केला जातो. भूक लागल्यामुळं अनेक प्रवासी प्रसादाचे दोन ते तीन द्रोणही घेतात. ज्यांना जितकी हवी तितकी साबुदाणा खिचडी दिली जाते. विशेष म्हणजे सर्व जाती, धर्माचे प्रवासी या प्रसादाचा लाभ घेतात.
असा सुरू झाला उपक्रम : दर गुरुवारी महाराजांच्या दर्शनासाठी शेगावला जाणारे अनिल काळे, राजेश झोड यांनी उन्हाळ्यात रेल्वे गाडीतील प्रवाशांना थंड सरबत वितरणास सुरुवात केली. अमरावती शहरातून दर गुरुवारी शेगाव वारीला जाणारे अनेक भाविक या सरबत वितरण कार्याशी जुळले आहेत. या उपक्रमातूनच प्रवाशांना महाराजांचा प्रसाद म्हणून साबुदाणा खिचडी वितरित करण्याची कल्पना समोर आली. दिनेश तिवारी या युवकासह अनेक तरुण भाविक या उपक्रमात सहभागी झालेत. आज महाराजांच्या नावानं पन्नास किलो साबुदाणा खिचडी तयार करण्याच्या कार्यास अनेक भाविकांचा हातभार लागलाय. वर्षभरापासून सुरू झालेला हा उपक्रम आता अखंडित सुरू राहणार, असं अनिल काळे, राजेश झोड आणि दिनेश तिवारी यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.
असा असतो प्रसाद
- पन्नास किलो साबुदाणा आणि बटाटे, मिरची, मिरे, मीठ या साहित्याद्वारे प्रसाद म्हणून साबुदाणा खिचडी तयार केली जाते.
- एखाद्या गुरुवारी पन्नास किलो शिरा कधी उपमा देखील प्रसाद म्हणून प्रवाशांना दिला जातो.
- २५ किलो खोबरा बर्फीचा प्रसाद असतो.
असं आहे वेळेचं नियोजन
- बडनेरा रेल्वेस्थानकावर ७.२७ वाजता प्रसाद बोगीत चढवला जातो.
- रात्री ९ वाजता प्रसाद घेऊन भाविक शेगाव स्थानकावर उतरता.
- रात्री दहा ते सव्वा दहा वाजेपर्यंत भाविक महाराजांचं दर्शन करून शेगाव रेल्वे स्थानकावर पोचतात.
- शेगाव स्थानकावर १०.३० ला गाडी येताच प्रसाद गाडीत चढवला जातो.
- रात्री १०.४५ पर्यंत अकोला स्थानकावर दोन हजार प्रवाशांना प्रसाद वितरित केला जातो.
अनेक भाविक मध्यरात्री करतात शेगाववारी : अमरावती शहरातील अनेक भाविक हे संत गजानना महाराजांच्या दर्शनाकरिता बडनेरा रेल्वेस्थानकावर मध्यरात्री १२ वाजून पाच मिनिटांनी सुटणाऱ्या सेवाग्राम-मुंबई एक्सप्रेस गाडीनं शेगावला जातात. रात्री १.३८ वाजता शेगाव पोचल्यावर वारकरी भवन याठिकाणी ५० रुपयात होणाऱ्या झोपण्याच्या व्यवस्थेचा लाभ घेतात. इतक्या रात्री याठिकाणी कढी आणि खिचडी देखील प्रसाद म्हणून मिळते. रात्री दहानंतर बंद होणारं मंदिर सकाळी ५.३० वाजता उघडताच तत्पूर्वी आंघोळ करून भाविक सकाळीच महाराजांचं दर्शन घेतात. त्यानंतर शेगाव रेल्वेस्थानकरून पहाटे पाच ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत दर तासानं नागपूरकडं जाणाऱ्या गाडीनं बडनेरला येतात.
अमरावती-पुणे गाडी शेगावला थांबावी : पुण्यावरून अमरावतीला येताना गाडी शेगावला थांबते, तशी अमरावतीवरून पुण्याला जाताना ही गाडी शेगावला थांबावी. पुणे अमरावती गाडीला शेगावला थांबा मिळाला तर अमरावतीवरून प्रसाद घेऊन येणं, संत गजानन महाराजांचं दर्शन घेऊन पटकन रेल्वे स्थानकावर येणं अशी धावपळ थांबेल असं भाविकांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा -
- Devotee Conference : संत गजानन महाराज भक्तांचे पाचवे राज्यस्तरीय भक्त संमेलन
- Gajanan Maharaj Palkhi: संतश्रेष्ठ श्री गजानन महाराजांच्या पालखीचे सोलापुरात उत्साहात स्वागत; भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण
- Sant Gajanan Maharaj Prakat Day: गजाननाचा जयजयकार.. सातासमुद्रापार..; अमेरिकेतही संत गजानन महाराज प्रगटदिन साजरा