श्री संत गजानन महाराजांच्या प्रगट दिन सोहळ्याला लाखो भाविकांची मांदियाळी; दीड हजार भजनी दिंड्या शेगावमध्ये दाखल
रविवारी राज्यात श्री संत गजानन महाराज यांचा प्रकट दिन साजरा होत आहे. शेगावमध्ये गजानन महाराजांच्या समाधीचं दर्शन घेण्यासाठी लाखो भाविकांनी उपस्थिती लावली आहे.
Published : February 8, 2026 at 1:14 PM IST
बुलढाणा : श्री संत गजानन महाराज यांच्या 148व्या प्रकट दिन सोहळ्याला बुलढाणा जिल्ह्यातील संतनगरी शेगावमध्ये लाखो भाविकांची मांदियाळी दिसत आहे. रविवारी (8 फेब्रुवारी 2026) हा पावन दिवस साजरा होत आहे. यासाठी देशभरातून आणि परदेशातूनही असंख्य भक्त दर्शनासाठी दाखल झाले आहेत. शेगाव हे विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळखलं जातं. श्री संत गजानन महाराज यांच्या प्रकट दिनी संपूर्ण शहर भक्तिमय वातावरणानं दुमदुमलं आहे.
मंदिरात राबवले आहेत विविध उपक्रम : श्री संत गजानन महाराज हे दत्तसंप्रदायातील महान योगी आणि अवलिया संत म्हणून पूजले जातात. 1878 मध्ये माघ वद्य सप्तमीला शेगावमध्ये ते प्रथम दिसले. तेव्हापासून हा दिवस 'प्रकट दिन' म्हणून साजरा केला जातो. त्यांचा मंत्र 'गण गण गणात बोते' हा जगभरातील भक्तांच्या ओठावर आहे. महाराजांनी साधेपणा, भक्तिमार्ग, संयम आणि नि:स्वार्थ सेवेचा आदर्श घालून दिला. या प्रकट दिन सोहळ्यानिमित्त शेगावच्या श्री गजानन महाराज समाधी मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम राबवले जात आहेत. अभिषेक, पालखी सोहळा, भजन-कीर्तन, सामुदायिक पारायण आरती आणि मंत्रघोष यांचा समावेश आहे. आजही दर्शन रात्रभर सुरू राहणार आहे. समाधी दर्शनासाठी 5 ते 6 तास लागत असले तरी भाविक अत्यंत नम्रतेनं, शांततेनं आणि शिस्तीनं रांगा लावून दर्शन घेत आहेत. मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. मंदिर रात्रभर दर्शनासाठी खुलं राहणार आहे.
'गण गण गणात बोते'चा जयघोष : भाविक 'गण गण गणात बोते'चा जयघोष करत मंदिर परिसरात दर्शनासाठी दिसत आहेत. या वर्षी दीड हजारांहून अधिक भजनी दिंड्या राज्यभरातून पायी चालत शेगावमध्ये दाखल झाल्या आहेत. लाखो भाविकांची गर्दी पाहता, अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनानं संपूर्ण शहरात चोख बंदोबस्त लावला आहे. वाहतूक नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था आणि महाप्रसाद वाटपाचीही उत्तम व्यवस्था संस्थाकडून केली आहे.
प्रकट दिनी लाखो भाविकांची उपस्थिती : भाविक आपापल्या परीनं मंदिर परिसरात सेवा करत आहेत. काहींनी पालखी सजवली आहे. काही ढोलताशा वाजवून आणि लेझिम खेळून वातावरणात ऊर्जा निर्माण करण्याचा काम केलं आहे. तर, काहींनी रांगोळी काढून परिसर सजवला आहे. शेगाव हे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर संपूर्ण देश-विदेशातील भक्तांसाठी श्रद्धास्थान आहे. लाखो भाविक प्रकट दिनी महाराजांच्या दर्शनासाठी इथं येत असतात. श्री गजानन महाराज यांच्या कृपेनं भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे. जे दर्शनासाठी प्रत्यक्ष येऊ शकत नाहीत, ते घरबसल्या फोटो, लाइव्ह स्ट्रीमिंग किंवा मानसपूजेद्वारे दर्शन घेत आहेत.
