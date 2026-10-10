गजानन कीर्तिकरांचं 'सीमोल्लंघन' बारगळलं! मुलगा अमोल कीर्तिकर 2029 ची निवडणूक 'या' पक्षाकडून लढणार
शिवसेना नेते गजानन कीर्तिकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आपण पक्षातच राहणार असल्याचंं स्पष्ट करत पक्षांतराच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.
Published : October 10, 2026 at 1:48 PM IST
मुंबई : शिवसेना नेते आणि माजी खासदार गजानन कीर्तिकर यांच्या पक्षांतराच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक संभाषणानंतर, आपण पक्ष बदलणार नसल्याचं कीर्तिकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात सुरू असलेलं त्यांचं 'सीमोल्लंघन' आता बारगळलं आहे. 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष प्रतिक्रियेत त्यांनी स्वतः हा खुलासा केला.
मी दलबदलू नेता नाही - गजानन कीर्तिकर
पक्षातील नाराजीवर बोलताना गजानन कीर्तिकर म्हणाले, "माझ्या पक्षातल्या नाराजीचं वक्तव्य खरं आहे. मात्र, मी दलबदलू नेता नाही. माझ्या बोलण्याचा विपर्यास केला गेला. या नाराजीबद्दल मी आमचे पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्याशी सविस्तर बोललो आहे. त्यांनी माझ्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, यापुढे सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील असा मला पूर्ण विश्वास आहे." पक्षप्रमुख भेटत नसल्याची खंत त्यांनी आधी व्यक्त केली होती, परंतु आता आमचे नेते तथा उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानं ही नाराजी दूर झाली आहे.
अमोल कीर्तिकर कुठून लढणार?
दरम्यान, त्यांचे सुपुत्र अमोल कीर्तिकर यांच्या राजकीय भवितव्याबद्दल विचारलं असता गजानन कीर्तिकर यांनी महत्त्वाचं विधान केलं. अमोल कीर्तिकर हे आगामी 2029 निवडणूक लढवणार असून, ते उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडूनच निवडणूक रिंगणात उतरतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या विधानामुळे कीर्तिकर कुटुंबात वडील एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात, तर मुलगा उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात राहूनच आपले राजकीय भविष्य पुढे नेणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
अमोल कीर्तिकर यांचा 48 मतांनी पराभव
उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेचे नेते रवींद्र वायकर यांच्याकडून अमोल कीर्तिकर यांचा 48 मतांनी पराभव झाला होता. कीर्तिकर यांनी यापूर्वीच लोकसभा निवडणूक निकालाविरोधात राज्य निवडणूक आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.
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