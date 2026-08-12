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सर्पदंश मृत्यू प्रकरणात आश्रमशाळा प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा ठपका; मुख्याध्यापक, अधीक्षकासह अधीक्षिकेवर गुन्हा दाखल

जपतलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी सर्पदंश प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. चौकशी अहवालानंतर तीन निष्पाप विद्यार्थिनींच्या मृत्यूप्रकरणी आश्रमशाळा प्रशासनावर गुन्हा दाखल करण्यात आला .

Manyar Sanke
संग्रहित-मण्यार (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 2:18 PM IST

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गडचिरोली: जपतलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी सर्पदंश प्रकरणातीलचौकशी अहवालात आश्रमशाळा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि निष्काळजीपणा समोर आला. त्यानंतर पोलिसांनी मुख्याध्यापक प्रशांत ताटपल्लीवार, अधीक्षक भास्कर भोयर आणि महिला अधीक्षिका भाग्यश्री चिल्लमवार यांच्याविरोधात धानोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांसह बाल न्याय अधिनियमांतर्गतही तिघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

10 ऑगस्टच्या पहाटे सर्पदंशाच्या घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर 3 विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर जाग आलेल्या प्रशासनानं चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डॉ. प्रभू सादमवार यांच्या तक्रारीवरून 12 ऑगस्टच्या पहाटे धानोरा पोलिसांनी ही कारवाई केली. जपतलाई आश्रमशाळेतील निष्काळजीपणाच्या प्रथमच पहिली कायदेशीर कारवाई झाली आहे.

नेमकी काय घडली होती घटना- 10 ऑगस्ट रोजी पहाटे दोनच्या सुमारास जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत विद्यार्थीनी जेवण आणि अभ्यास आटोपून झोपलेल्या असताना सर्पदंशाची घटना घडली. या घटनेत दीपिका ऐतवा लकडा, सुष्मिता सरोजीत मंडल आणि अनु गजुराम कोरेटी या तीन विद्यार्थिनींचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. घटनेनंतर सर्पदंशाची लक्षणं दिसून आलेल्या 16 विद्यार्थिनींना गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. कविता राजकुमार किंरगे आणि समृद्धी सुरेश नैताम यांच्यावर गडचिरोलीत उपचार सुरू आहेत. दीपिका बिटकूरसाय मडावी हिला पुढील उपचारासाठी नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हलवण्यात आलं.

आणखी कुणावर कारवाई होणार?- घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोलीकडून चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीनं दिलेल्या अहवालात आश्रमशाळेतील संबंधित आरोपींनी कर्तव्यात हलगर्जीपणा, निष्काळजीपणा आणि दुर्लक्ष केल्याने तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूस ते कारणीभूत ठरल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डॉ. प्रभू पुनया सादमवार यांच्या तक्रारीवरून 12 ऑगस्ट रोजी पहाटे 1 वाजून 3 मिनिटांनी धानोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस तपासातून प्रशासनाच्या नेमक्या कोणत्या हलगर्जीपणामुळे ही दुर्घटना घडली, हे आता स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणात आणखी कोणावर कारवाई होते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

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TAGGED:

GADCHIROLI ASHRAMSHALA
ASHRAMSHALA STUDENTS DEATH NEWS
TRIBAL SCHOOL GADCHIORLI
गडचिरोली आश्रमशाळा सर्पदंश
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