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'आदिवासी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा - विद्यार्थिनीच्या आजोबांची मागणी

गडचिरोलीच्या धानोरा तालुक्यातील जपतलाई निवासी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (10 ऑगस्ट) घडली होती.

Gadchiroli snake bite case
दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा- विद्यार्थिनीच्या आजोबांची मागणी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 8:21 PM IST

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नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील अनुदानित निवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात जमिनीवर अंथरुण टाकून झोपलेल्या 6 विद्यार्थीनींना सर्पदंश झाल्याची घटना घडली होती. यामध्ये तीन विद्यार्थीनींचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोन विद्यार्थीनींवर गडचिरोलीत उपचार सुरू आहेत. दीपिका नामक विद्यार्थीनीवर नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

या घटनेला तीन दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दखल घेतली नसल्याचा आरोप होत आहे. दीपिकाच्या आजोबांनी यावर संताप व्यक्त करत, “तीन दिवस उलटल्यानंतर आदिवासी मंत्र्यांना जाग आली का?” असा सवाल केला आहे.

जय सेवा युवा प्रतिष्ठानचे डॉ. आशिष कोरेटी यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्यावर टीका करत त्यांना “असंवेदनशील आदिवासी मंत्री” असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांनी अशोक उईकेंनी तातडीनं राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

गडचिरोलीतील सर्पदंश प्रकरण (ETV Bharat)

34 वर्षांपासून आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींना बेड नाही : या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली असून, प्राथमिक चौकशीनंतर वसतिगृह अधीक्षिकेवर कारवाई करण्यात आली आहे. ही आश्रमशाळा काँग्रेसचे माजी खासदार आणि आमदार तसेच माजी आदिवासी विकास राज्यमंत्री मारोतराव कोवासे यांच्या संस्थेची असल्याचं सांगण्यात येतंय. 1992 पासून ही निवासी आश्रमशाळा सुरू आहे. मात्र, 34 वर्षांनंतरही वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी झोपण्याकरिता साधे बेडही उपलब्ध नसल्याचा आरोप होत आहे.

आश्रमशाळेला राज्य सरकारकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचं अनुदान मिळत असतानाही विद्यार्थिनींना प्राथमिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत, असा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनुदानाचा योग्य वापर होत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात केवळ संस्थाच नव्हे, तर आश्रमशाळा आणि वसतिगृहाच्या नियमित तपासणीची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वर्षानुवर्षे तपासणी करूनही विद्यार्थिनींच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष कसं झालं? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

'1 कोटींची नुकसानभरपाई द्या, दोषींवर गुन्हा दाखल करा' : तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर संताप व्यक्त होत आहे. मृत विद्यार्थिनी दीपिका मडावीच्या आजोबांनी “कारवाईचा देखावा करू नका, 1 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्या आणि दोषींवर गुन्हा दाखल करा,” अशी मागणी केली आहे.

'मुली ज्या ठिकाणी झोपतात, तिथं लाकडांचा साठा' : या घटनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला असल्याची माहिती गडचिरोलीचे प्रभारी पालकमंत्री तथा पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली. घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर मुली ज्या ठिकाणी झोपतात, त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात लाकडांचा साठा आढळून आला. तसंच खिडकीच्या बाजूला विटा रचलेल्या होत्या. याच ठिकाणाहून साप मुलींच्या खोलीत शिरला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

विद्यार्थिनींना मण्यार सापाने दंश केल्याची माहिती : 6 विद्यार्थिनींना दंश करणारा साप मण्यार जातीचा असल्याची माहिती समोर आली आहे. मण्यार सापाच्या दंशाची सुरुवातीला फारशी जाणीव होत नाही. मुंगीसारखा दंश झाल्याचं जाणवू शकतं. त्यामुळे सापाने दंश केल्यानंतरही विद्यार्थिनींच्या लक्षात ही बाब तत्काळ आली नाही. सापानं वारंवार दंश केल्यानंतर विद्यार्थिनी जाग्या झाल्या आणि त्यानंतर घटनेची माहिती समोर आली.


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TAGGED:

SNAKEBITE INCIDENT ASHRAM SCHOOL
TRIBAL MINISTER ASHOK UIKE
गडचिरोली
साप दंश गडचिरोली आश्रमशाळा
GADCHIROLI SNAKE BITE CASE

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