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मुसळधार पाऊस... अतिदुर्गम जंगल अन् जीवघेण्या पुरातून विद्यार्थिनीला रुग्णालयात नेण्यासाठी पोलिसांनी लावली जीवाची बाजी

अतिदुर्गम बिनागुंडातील विनोबा भावे आश्रमशाळेत दुसरीत शिकणारी संगीता चुक्कू उसेंडी ही गेल्या काही दिवसांपासून मलेरियानं आजारी आहे. तिला रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी जीवाची बाजी लावली.

Gadchiroli Flood Update
विद्यार्थिनीला बाहेर काढताना पोलीस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 5:36 PM IST

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गडचिरोली : मुसळधार पाऊस. . . . तुडूंब वाहणारे नदी नाले. . . अतिदुर्गम जंगलातील चिखलाचे रस्ते . . अन् त्यात आजारी विद्यार्थिनी . . . मात्र तरीही पोलिसांनी जीवाची बाजी लावत पुरातून चिमुकलीला रुग्णालयात दाखल केलं. मोठी कसरत करुन पोलिसांनी चिमुकलीला रुग्णालयात दाखल केल्यामुळे पोलिसांचं कौतुक करण्यात येत आहे. ही थरारक कसरत पोलिसांनी भामरागड तालुक्यातील अतिदुर्गम बिनागुंडा परिसरात केली. संगीता चुक्कू उसेंडी असं आजारी विद्यार्थिनीचं नाव असून ती बिनागुंडा येथील विनोबा भावे आश्रमशाळेत दुसऱ्या वर्गात शिकते.

बिनागुंडा आश्रम शाळेतील विद्यार्थिनी आजारी : भामरागड तालुक्यातील अतिदुर्गम बिनागुंडा येथील विनोबा भावे आश्रमशाळेत दुसऱ्या वर्गात शिकणारी संगीता चुक्कू उसेंडी ही गेल्या काही दिवसांपासून मलेरियानं आजारी आहे. उपचार करूनही तिच्या प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा होत नसल्यानं शिक्षकांनी तिच्या आई-वडिलांना शाळेत बोलावून घेतलं. मात्र संगीताची प्रकृती पाहता तिला थेट घरी नेण्याऐवजी तातडीनं आरोग्य केंद्रात दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्याचवेळी पावसानं या दुर्गम भागातील रस्ते आणि नदी-नाल्यांना अक्षरशः जलमय केलं. अशा परिस्थितीत बिनागुंडा पोलीस मदत केंद्रातील जवान संगीताच्या मदतीला धावून आले. ग्रामस्थांच्या सहकार्यानं सुरुवातीला तिला दुचाकीवरून नाला पार करण्यात आला. काही ठिकाणी दुचाकी ढकलत, तर काही ठिकाणी पाण्यातून मार्ग काढत तिचा प्रवास सुरू राहिला.

पोलिसांनी ट्रॅक्टरची केली व्यवस्था : यानंतर पोलिसांनी ट्रॅक्टरची व्यवस्था केली. गुंडेनूर परिसर पार केल्यानंतर पुढं नदीचा प्रवाह आडवा आला. नदीला दोन प्रवाह असून एका प्रवाहात पाण्याचा वेगही मोठा होता. मात्र संगीताला वेळेत उपचार मिळणं गरजेचं असल्यानं ट्रॅक्टर चालकानंही जीव धोक्यात घालून नदीपात्रातून मार्ग काढला. अखेर अनेक अडथळे पार करत संगीताला लाहेरीपर्यंत आणण्यात आलं. त्यानंतर पोलीस जवानांनी तिला रुग्णवाहिकेतून लाहेरी आरोग्य केंद्रात दाखल केलं. सध्या तिची प्रकृती स्थिर असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती रुग्णालय सूत्रांनी दिली आहे.

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TAGGED:

BINAGUNDA ASHRAM SCHOOL GIRL
POLICE EVACUATED GIRL FROM FLOOD
पोलिसांनी लावली जीवाची बाजी
संगीता चुक्कू उसेंडी
GADCHIROLI FLOOD UPDATE

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