गडचिरोली पोलिसांनी उधळला घातपाताचा डाव; नक्षलवाद्यांनी पुरुन ठेवलेलं स्फोटके जप्त
गडचिरोली पोलीस आणि सीआरपीएफनं नक्षलवाद्यांचा घातपाताचा मोठा कट उधळून लावाला आहे. नक्षल सप्ताह दरम्यान मोठी कारवाई केली आहे.
Published : August 5, 2026 at 9:51 AM IST
नागपूर/गडचिरोली : नक्षल सप्ताहादरम्यान गडचिरोली पोलीस आणि सीआरपीएफनं मोठी कारवाई करून यश मिळविलं आहे. नक्षलवाद्यांनी जमिनीत पुरून ठेवलेली मोठ्या प्रमाणातील स्फोटके आणि अग्निशस्त्रे (बंदुका) गडचिरोली पोलीस दल आणि सीआरपीएफनं जप्त केली आहेत. या कारवाईत 14 अग्निशस्त्रांचा समावेश आहे. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या पोमके बंगाडी भागामध्ये ही यशस्वी कारवाई करण्यात आली.
जमिनीत गुप्तपणे साहित्य लपवून ठेवले : गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी चळवळ आता जवळपास संपुष्टात येत असल्याचं चित्र आहे. सुरक्षा दलांवर घातपात करण्याच्या उद्देशानं नक्षलवादी विविध प्रकारची शस्त्रे आणि स्फोटके साहित्याचा वापर करतात. आंतरराज्य सीमावर्ती दुर्गम जंगल परिसराचा फायदा घेत हे साहित्य जमिनीत गुप्तपणे लपवून ठेवले जात होते. नक्षल सप्ताह, निवडणुका आणि इतर प्रसंगी सुरक्षा दलांवर घातपात करुन आणण्यास केला जात होता. यापूर्वी 23 मे, 27 मे आणि 27 जून 2026 रोजी करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर दिनांक 1 ऑगस्ट 2026 रोजी पुन्हा एकदा प्रभावी कारवाई करत गडचिरोली पोलीस आणि सीआरपीएफच्या जवानांनी जंगलात जमिनीत लपवून ठेवलेले शस्त्रसाठे आणि स्फोटके साहित्य हस्तगत केले आहेत.
सीआरपीएफचे जवान शोधमोहीमेसाठी रवाना : सुरक्षा दलाला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेलगतच्या मौजा कुमनार जंगल परिसरात मोठ्या प्रमाणात अग्निशस्त्रे आणि स्फोटके लपवून ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष अभियान पथक, प्राणहिता येथील 4 तुकड्या, बीडीडीएसचे 01 पथक आणि सीआरपीएफचे जवान शोधमोहीमेसाठी रवाना करण्यात आले होते.
स्फोटके जप्त : 1 ऑगस्ट 2026 रोजी जंगल परिसरात विशेष अभियान पथकांकडून घेरा घालून बीडीडीएसच्या जवानांनी परिसराची कसून तपासणी केली असता या ठिकाणावरुन 01 नग एस.एल.आर. रायफल, 1 नग .303 रायफल, 7 नग 12 बोअर रायफल, 3 नग सिंगल शॉट रायफल, 2 नग बिजीएल लॉन्चर्स, 3 नग एस. एल. आर. मॅगझिन, 1 नग आय. ई. डी. स्फोटक, 2 नग बॅटरी असे इत्यादी नक्षलवादी साहित्य हस्तगत करण्यात गडचिरोली पोलीस दलास यश आलं आहे. अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनास्थळावरुन मिळालेले सर्व नक्षलवादी साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे.
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