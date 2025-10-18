ETV Bharat / state

'आदी कर्मयोगी अभियान' अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा देशात अग्रस्थानी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचा सन्मान

आदी कर्मयोगी अभियान प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सन्मानित केलं आहे. अशाच प्रकारचे काम करण्याची प्रेरणा प्रशासनातील सर्वांनाच मिळालीय.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचा सन्मान
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचा सन्मान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 7:00 AM IST

गडचिरोली : आदी कर्मयोगी अभियानांतर्गत उत्कृष्ट व उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल गडचिरोली जिल्ह्याला राष्ट्रीय स्तरावर विशेष सन्मान प्राप्त झाला आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवन, नवी दिल्ली येथे पुरस्कार प्रदान करून सन्मानित करण्यात आलं.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून फक्त गडचिरोली जिल्ह्याची निवड या प्रतिष्ठित सन्मानासाठी करण्यात आली असून, ही जिल्ह्याच्या प्रशासनासाठी अभिमानाची बाब मानली जात आहे. आदी कर्मयोगी अभियान अंतर्गत प्रशासनाने जिल्ह्यात शासनाच्या विविध योजना, सेवा वितरण आणि ग्रामविकास उपक्रमांमध्ये नवोन्मेषी उपक्रम राबवून उल्लेखनीय परिणाम साधले, त्यामुळे हा राष्ट्रीय गौरव प्राप्त झाला आहे.



गडचिरोली जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार १४,४१२ चौ. किमी. विस्तीर्ण असून, येथील ३८%् टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. या भागात माडिया गोंड आणि कोलाम यांसारख्या विशेषतः दुर्बल आदिवासी जमाती (PVTGs) वास्तव्यास आहेत. ७० टक्के पेक्षा जास्त वनक्षेत्र आणि विरळ लोकवस्तीमुळे येथे सेवा पोहोचवणे मोठे आव्हान होते.


या आव्हानांवर मात करण्यासाठी ‘आदी कर्मयोगी अभियान – प्रतिसाद देणारा प्रशासन कार्यक्रम’ राबवण्यात आला. या माध्यमातून तळागाळातील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली गेली. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १७ विविध विभागांशी प्रभावी समन्वय आणि एकत्रिकरण केले.



या सन्मानानंतर गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने “आदिवासी भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत प्रयत्नशील राहू” अशी भूमिका व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यातील कामगिरीला सर्वोच्च पोहोच पावती मिळाल्यानं आता प्रशासनाची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. अशाच प्रकारचे काम यापुढेही कायम करण्याची प्रेरणा यातून प्रशासनातील सर्वांनाच मिळाली आहे.

