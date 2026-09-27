गडचिरोलीतील भामरागडमध्ये पूरतांडव, संपर्क तुटलेल्या दुर्गम भागातून गंभीर रुग्णांना हेलिकॉप्टरनं केलं 'एअरलिफ्ट'
गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे आलेल्या महापुरात रस्ते वाहतूक ठप्प झाल्यानं वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाली आहे.
Published : September 27, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 6:06 PM IST
गडचिरोली : भामरागड तालुक्यात पूरस्थितीमुळे वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि 'लॉइड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड'च्या सहकार्यानं गंभीर रुग्णांना तातडीनं एअरलिफ्ट करून पुढील उपचारांसाठी हलविण्यात येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात छत्तीसगढ सीमेलगत जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळं छत्तीसगढवरुन येणारी भामरागड लगतच्या पर्लकोटा नदीला पूर आला. त्यामुळं तालुक्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला. तसेच पुराचे पाणी भामरागड शहरात शिरले. आणखी काही घरांमध्ये पाणी शिरण्याची स्थिती निर्माण झाली.
काल 42 वर्षीय सुखदेव उगले यांना छातीत दुखू लागल्यानं, भामरागड येथून हेलिकॉप्टरनं कोन्सरी येथे एअरलिफ्ट करण्यात आलं. त्यानंतर कोन्सरी येथून रुग्णवाहिकेनं त्यांना पुढील उपचारांसाठी चंद्रपूर येथे हलविण्यात आलं.
आज बिनागुंडा येथील सात वर्षीय संगीता चुक्कू उसेंडी, अपेक्षा ऋषी आलाम आणि रोशन चिना मडावी या तीन रुग्णांना लाहेरी येथून हेलिकॉप्टरद्वारे हेडरी येथील 'लॉइड्स काली अम्मल मेमोरियल हॉस्पिटल'मध्ये पुढील उपचारांसाठी हलविण्यात आलं. यामध्ये एका सिकलसेल रुग्णाचाही समावेश आहे.
छत्तीसगडमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पर्लकोटा नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे भामरागडमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत 500 हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आलं असून, येथील वैद्यकीय सेवांवरही मोठा परिणाम झाला आहे.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासकीय समन्वय आणि 'लॉइड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड'चे हेलिकॉप्टर व वैद्यकीय पथकाच्या मदतीमुळे गंभीर रुग्णांना वेळेत पुढील उपचारासाठी हलविणं शक्य होत आहे.
जिल्ह्यातील सात मार्ग बंद
छत्तीसगड आणि भामरागड तालुक्यात झालेल्या पावसाने पर्लकोटा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून भामरागड-आलापल्ली मार्ग आज पहाटेपासून बंद करण्यात आला आहे. परिणामी तालुक्यातील 50 हुन अधिक तर जिल्ह्यातील 100 हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात सात मार्ग बंद असून यात भामरागड-आलापल्ली, सिरोंचा-जगदलपूर या दोन राष्ट्रीय महामार्गसह अहेरी-वटरा, कुरखेडा- वैरागड, कढोली ते उराडी, हलवेर-कोठी हे मार्ग बंद आहेत.
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