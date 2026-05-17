गडचिरोली पोलिसांचे 'ऑपरेशन अंतिम प्रहार' : सी-60 जवानांच्या हत्येमधील सहभागी माओवादी अटकेत

गडचिरोली जिल्ह्यात माओवाद्यांविरोधात पोलीस दलाने मोठी कारवाई करत “ऑपरेशन अंतिम प्रहार” (Operation Antim Prahar) यशस्वीपणे पार पाडलं आहे.

Published : May 17, 2026 at 5:00 PM IST

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादी चळवळीला मोठा हादरा देणारी महत्त्वपूर्ण कारवाई गडचिरोली पोलीस दल आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) यांनी संयुक्तपणे केली आहे. “ऑपरेशन अंतिम प्रहार” (Operation Antim Prahar) अंतर्गत तब्बल 8 जहाल माओवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा आणि 65 लाखांहून अधिक रोकड जप्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, फोदेवाडा चकमकीत एका सी-60 जवानाच्या हत्येत सहभागी असलेले माओवादीदेखील या कारवाईत पोलिसांच्या ताब्यात आले आहेत.

8 जहाल माओवाद्यांना अटक : गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादी चळवळ जवळजवळ संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पोलीस दलानं मोठे पाऊल उचलले आहे. पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्या नेतृत्वाखाली “ऑपरेशन अंतिम प्रहार” ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत तेलंगणा राज्यातून 4, तर गडचिरोली जिल्ह्यातील कुमनार आणि नैताळा येथून प्रत्येकी 2 अशा एकूण 8 जहाल माओवाद्यांना अटक करण्यात आली.

सी-60 जवानाच्या हत्येत प्रत्यक्ष सहभागी : अटक करण्यात आलेल्या माओवाद्यांमध्ये दोन डीव्हीसीएम, दोन पीपीसीएम आणि चार सदस्यांचा समावेश आहे. यातील काही माओवादी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी फोदेवाडा जंगल परिसरात झालेल्या चकमकीत एका सी-60 जवानाच्या हत्येत प्रत्यक्ष सहभागी होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

विशेष अभियान पथकाने ताब्यात घेतलं : तेलंगणातील रुकमापूर रेल्वे स्थानकावर संशयास्पद हालचाली करत असलेल्या चार जणांना विशेष अभियान पथकाने ताब्यात घेतलं. चौकशीत ते सक्रिय माओवादी असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामध्ये जयराम मोंगे गावडे, मुकेश ऊर्फ लच्छु अवलाम, विजय ऊर्फ मंगडू तामो आणि रजिता ऊर्फ शामबत्ती मडावी यांचा समावेश आहे.

माओवादी साहित्य जप्त : दरम्यान, मौजा कुमनार येथे पोलिसांनी सर्च ऑपरेशन राबवत कंपनी क्रमांक 10 चा प्रभारी डीव्हीसीएम राजू ऊर्फ मंगडू वेको आणि त्याची पत्नी जन्नी ऊर्फ नगी येमला यांना अटक केली. त्यांच्याकडून एक AK-47 रायफल, एक. 303 रायफल, एक बारा बोअर बंदूक आणि इतर माओवादी साहित्य जप्त करण्यात आले.

358 जिवंत काडतुसे आणि रोकड जप्त : या दोघांच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनंतर गुंडेनूर जंगल परिसरात मोठे शोध अभियान राबविण्यात आले. या कारवाईत पोलिसांनी 2 एलएमजी रायफल, 3 AK-47, 3 एसएलआर, 2 इन्सास रायफल, बीजीएल लॉन्चर, 18 मॅगझिन, 358 जिवंत काडतुसे आणि तब्बल 63 लाख 84 हजार रुपयांची रोकड जप्त केली.

मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा जप्त : नैताळा गावात पोलिसांनी दोन महिला माओवादी ज्योती ऊर्फ अकिला पोटावी आणि आमती ऊर्फ संध्या पोडीयाम यांना शस्त्रांसह ताब्यात घेतलं. त्यानंतर नैताळा जंगल परिसरातून इन्सास रायफल, 303 रायफल, 8 बारा बोअर बंदुका, डेटोनेटर, बीजीएल सेल आणि मोठ्या प्रमाणात दारूगोळा जप्त करण्यात आला.

उर्वरित माओवाद्यांनीही आत्मसमर्पण करावं : या संपूर्ण कारवाईदरम्यान पोलिसांनी एकूण 51 अग्निशस्त्रे आणि 65 लाख 34 हजार रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने या आठही माओवाद्यांवर मिळून 64 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते.“गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादी चळवळीला निर्णायक हादरा देणारी ही कारवाई आहे. उर्वरित माओवाद्यांनीही आत्मसमर्पण करावं,” असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.

सक्रिय माओवादी शिल्लक नसल्याचा दावा : या कारवाईनंतर गडचिरोली पोलीस दलाच्या अभिलेखावरील एकही सक्रिय माओवादी शिल्लक नसल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, डीआयजी योगेश कुमार, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश आणि सीआरपीएफ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष अभियान पथकाने ही मोठी कारवाई पार पाडली.

