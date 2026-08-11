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गडचिरोली सर्पदंश दुर्घटना: वसतिगृह अधीक्षिका निलंबित होणार; आदिवासी विकास विभागाकडून चौकशी सुरू

गडचिरोलीच्या आश्रमशाळेतील सर्पदंशाच्या घटनेनंतर पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संवाद साधल्याचं त्यांनी सांगितलं.

Gadchiroli Ashram School Tragedy
गडचिरोली सर्पदंश दुर्घटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 1:47 PM IST

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नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई निवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना मध्यरात्री (11 ऑगस्ट) घडली होती. रात्री वसतिगृहात खाली अंथरुणावर झोपलेल्या 6 विद्यार्थिनींना विषारी सापानं चावा घेतला. त्यापैकी तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला.

या घटनेनंतर आदिवासी विकास विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर वसतिगृह अधीक्षिकेवर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या दृष्टीनं नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, ही आश्रमशाळा काँग्रेसचे माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांची असल्याचं सांगितलं जात आहे. आश्रमशाळेच्या कारभाराबाबतही गंभीर आरोप करण्यात येत असून, वर्षानुवर्षे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पोसण्यासाठी तसेच अनुदान लाटण्यासाठी ही आश्रमशाळा चालवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गडचिरोली सर्पदंश दुर्घटना (ETV Bharat)

पालकमंत्र्यांकडून घटनास्थळाची पाहणी : घटनेनंतर गडचिरोलीचे पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संवाद साधल्याचं त्यांनी सांगितलं. जयस्वाल म्हणाले की, मुली ज्या ठिकाणी झोपल्या होत्या, त्या खोलीच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात लाकडांचा साठा होता. तसेच खिडकीच्या बाजूला विटा रचून ठेवण्यात आल्या होत्या. याच ठिकाणाहून साप मुलींच्या खोलीत शिरला असावा, असा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेनंतर आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाच्या चौकशीतून या दुर्घटनेला नेमकी कोणाची जबाबदारी आहे? हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

गडचिरोली सर्पदंश दुर्घटना (ETV Bharat)

तिघींचा मृत्यू, एकीची प्रकृती गंभीर : 6 विद्यार्थिनींना दंश करणारा साप मण्यार जातीचा असल्याचं समोर आलं आहे. मण्यार सापाचा दंश झाल्यानंतर सुरुवातीला मुंगीसारखी किरकोळ वेदना जाणवते. त्यामुळे एकाच वेळी 6 विद्यार्थिनींना सापाने दंश केल्यानंतरही त्यांना तत्काळ याची जाणीव झाली नाही. सापानं वारंवार दंश केल्यानंतर विद्यार्थिनी जाग्या झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

या घटनेत तीन विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. दीपिका नावाच्या विद्यार्थिनीला उपचारासाठी नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, तिची प्रकृती गंभीर आहे. आणखी एका विद्यार्थिनीवर गडचिरोली इथं उपचार सुरू असून तिची प्रकृती स्थिर आहे. राज्याचे मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली.

प्राथमिक चौकशीत अनेक त्रुटी; दोषींवर कठोर कारवाई : आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनी घटनेनंतर आश्रमशाळेची पाहणी केली. प्राथमिक चौकशीत आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनातील अनेक त्रुटी समोर आल्याची माहिती आशिष जयस्वाल यांनी दिली.

नियमानुसार विद्यार्थिनींना जेवण दिलं जात नसल्याचं तसेच त्यांच्या झोपण्याची व्यवस्थाही योग्य नसल्याचं आढळून आलं. निवासी आश्रमशाळा असतानाही कर्मचारी तिथं राहत नसल्याचंही चौकशीत समोर आलं आहे. या प्रकरणाच्या अनुषंगानं 14 ऑगस्टला बैठक बोलावण्यात आली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असं जयस्वाल यांनी सांगितलं. तसेच पोलिसांना योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

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