गडचिरोली आश्रमशाळा मृत्यू प्रकरण : संस्थाचालकांवर थेट FIR होणार, मंत्री अशोक उईकेंचा संताप!
आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी गडचिरोली आश्रमशाळा मृत्यू प्रकरणात प्रशासन आणि संस्थाचालकांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Published : August 12, 2026 at 6:10 PM IST
नागपूर : गडचिरोलीच्या धानोरा तालुक्यातील अनुदानित आश्रमशाळेच्या निवासी वसतिगृहात एकूण ३ आदिवासी विद्यार्थिनींच्या मृत्यूची घटना अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगत आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी प्रशासन आणि संस्थाचालकांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. घटनेतील उपचार घेत असलेल्या विद्यार्थिनीची नागपूर मेडिकल रुग्णालयात भेट घेतल्यानंतर त्यांनी गडचिरोलीतील संबंधित आश्रमशाळेला भेट दिली. यावेळी त्यांनी कठोर कारवाईचे निर्देश दिले. मुख्याध्यापकासह दोन्ही वसतिगृह अधीक्षकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेच्या तब्बल तीन दिवसांनंतर आदिवासी विभागाचे मंत्री अशोक उईके यांनी घटनास्थळाला भेट दिली.
1992 पासून ही अनुदानित आश्रमशाळा सुरू असताना, विद्यार्थिनींना झोपण्यासाठी आवश्यक खाटांची (बेडची) व्यवस्था नसणं, ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे. आश्रमशाळांना राज्य शासनाकडून अनुदान दिलं जातं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी संस्थाचालकांची असल्याचे उईके यांनी स्पष्ट केलं.
संस्थाचालकांवरही गुन्हा दाखल करण्याचे नियोजन : आश्रमशाळेत एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतर केवळ मुख्याध्यापक किंवा वसतिगृह अधीक्षक यांच्यावर कारवाई केली जाते. मात्र, भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षण संस्था चालवणाऱ्या संस्थाचालकांवरही गुन्हा दाखल करण्याबाबत नियोजन सुरू असल्याचे उईके यांनी सांगितलं. ''मुख्याध्यापिका व अधीक्षिका आश्रमशाळेमध्ये वास्तव्यास आहेत की नाही, विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधा मिळतात की नाही, याची पाहणी करण्याची जबाबदारी संस्थाचालकांची आहे. राज्य शासन अनुदान देत असल्यानं त्या निधीतून विद्यार्थ्यांना योग्य सुविधा दिल्या जात आहेत की नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संस्थाचालकांचीच आहे'', असं आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी स्पष्ट केलं.
मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव : ''संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार त्यावर कारवाई केली जाईल'', असंही मंत्री अशोक उईके यांनी स्पष्ट केलं. ''जर संस्थेची मान्यता रद्द झाली, तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी त्या सर्वांची जवळच्या शासकीय शाळेत शिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था केली जाईल. तसेच शिक्षकांनाही आवश्यकतेनुसार इतरत्र नियुक्ती देण्यात येईल'', असंही त्यांनी सांगितलं.
"संस्थाचालकांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी" : ''२००४ च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीतून आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करणं बंधनकारक असल्याचा दावा उईके यांनी केला. शासनानं अनुदान दिल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर संबंधित संस्थाचालकांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारणं आवश्यक होतं'', असं त्यांनी म्हटलं. ''आश्रमशाळा चालवणारे संस्थाचालक आणि त्या ठिकाणी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी दोघेही आदिवासी समाजातील आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुविधांसाठी दिलेल्या निधीचा योग्य वापर झाला की नाही, याचा जाब संस्थाचालकांना विचारला पाहिजे'', असंही मंत्री म्हणाले.
राजीनाम्याच्या मागणीवर मंत्री म्हणाले... : संबंधित संस्थाचालक हे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष असल्याचा उल्लेख करत अशोक उईके यांनी राजीनाम्याच्या मागणीवर भाष्य केलं. ''ते आपले मित्र असून जनजाती समाजाचे नेतृत्व करतात. मात्र, संस्थाचालक म्हणून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे'', असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
2017 मध्ये सर्वेक्षण; कारवाईचे निर्देश : 2017 मध्ये संस्थांच्या माध्यमातून आश्रमशाळांमधील सुविधांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेलं होतं. ज्या संस्थांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यावर तीन महिन्यांत कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे उईके यांनी सांगितलं. दरम्यान, महाराष्ट्रातील 553 अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांना त्यांनी आवाहन केलंय. ''शासनाकडून अनुदान घेत असताना विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा, चांगलं अध्यापन आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी पार पाडावी'', अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
चार दिवसांत गुन्ह्याबाबत निर्णय : संबंधित संस्थाचालकांवर गुन्हा दाखल केला जाणार का, असं विचारले असता, याबाबत चार दिवसांत माहिती दिली जाईल, असं आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितलं. गडचिरोलीतील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री आश्रमशाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणापासून दूर जाऊ नये व त्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळावे, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
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