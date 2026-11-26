ओल्ड इज गोल्ड! अमरावतीमध्ये लाकडी मुद्गल आणि गदेचा ट्रेंड; मराठी तरुणांचा हा 'स्टार्टअप' पाहिलात का?
आधुनिक जिमच्या युगातही अमरावतीच्या रस्त्यांवर पारंपरिक आखाड्यातील लाकडी मुद्गल, हनुमानाची गदा खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे शशांक लावरे यांनी.
Published : November 26, 2026 at 5:02 PM IST
अमरावती : जिममधील आधुनिक यंत्रे, डंबेल्स आणि महागड्या फिटनेस उपकरणांच्या काळात आखाड्याची आठवण करून देणारे लाकडी मुद्गल, हनुमानाची गदा, समतोल आणि पुशअप बार चक्क रस्त्यावर विक्रीसाठी उपलब्ध झालं आणि आरोग्याबाबत जागरूक असणाऱ्या अमरावतीकरांचं लक्ष तिकडे वेधलं गेलं. लाकडाचा आकर्षक रंग, चकचकीत फिनिशिंग आणि मजबूत बांधणी असलेलं हे पारंपरिक व्यायाम साहित्य पाहण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठी अनेकांनी गर्दी केली. शहरात सकाळच्या सुमारास इर्विन चौकात, तर दुपारच्या वेळी दसरा मैदान परिसरात या साहित्याची विक्री सुरू होती. विशेष म्हणजे, व्यायामाची आवड असलेल्या अनेकांना हे साहित्य अमरावतीत सहज उपलब्ध होत नाही; त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला मिळणाऱ्या या साहित्याने अनेकांना आकर्षित केलं. छत्रपती संभाजीनगर येथील तरुणांनी केलेल्या पारंपरिक व्यायाम साहित्य निर्मितीमुळे हे साहित्य अमरावतीत पोहोचलं. या मराठी तरुणांच्या अनोख्या व्यवसायासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
आधुनिक जिमच्या काळात आखाड्याच्या साहित्याची पुन्हा चलती
एकेकाळी गावोगावी असणाऱ्या आखाड्यांमध्ये पैलवानांच्या सरावाचा महत्त्वाचा भाग असलेले मुद्गल आणि गदा काळाच्या ओघात मागे पडले. मात्र, पारंपरिक व्यायाम पद्धतीकडे पुन्हा आकर्षित होणाऱ्या तरुणांमुळे या साहित्याला नव्यानं मागणी निर्माण होत आहे. केवळ पैलवानच नव्हे, तर घरच्या घरी व्यायाम करू इच्छिणारे नागरिकही या साहित्याची खरेदी करत आहेत. विशेष म्हणजे, मर्यादित जागेत आणि कोणत्याही मोठ्या यंत्रसामग्रीशिवाय व्यायाम करण्याची संधी या साधनांमुळे उपलब्ध होते.
लॉकडाऊनमध्ये एका मुद्गलनं दाखवली व्यवसायाची वाट
या व्यवसायामागे छत्रपती संभाजीनगर येथील नितीन शिंदीकुमटे आणि त्यांचे मित्र सय्यद वाजिद यांची कल्पकता आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमध्ये लाकडी साहित्य निर्मितीचं काम करणाऱ्या सय्यद वाजिद यांनी एक मुद्गल तयार केलं आणि ते रस्त्यावर ठेवलं. येणारे-जाणारे लोक हे साहित्य पाहून आकर्षित झाले. अवघ्या एक-दोन तासांत त्याची मागणी वाढू लागली. लोकांचा हा प्रतिसाद पाहून पारंपरिक व्यायाम साहित्याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, असे अमरावती शहरात हे साहित्य विक्रीसाठी घेऊन आलेले नितीन शिंदीकुमटे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
त्यानंतर सय्यद वाजिद या माझ्या मित्रासोबत मी या व्यवसायाशी जोडलो गेलो. आम्ही साहित्य तयार करायचो आणि ते विक्रीसाठी इतरांना द्यायचो. मात्र, आता दीड-दोन वर्षांपूर्वी आम्ही स्वतः तयार केलेलं साहित्य स्वतःच विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वाहनात साहित्य भरून महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये फिरण्यास सुरुवात केली. आमचं महत्त्वाचं टार्गेट नागपूर होतं. नागपूर शहर मला काहीच ठाऊक नव्हतं, मात्र आता वर्षभरात संपूर्ण नागपूर माझं पाठ झालं आहे. माझ्यासोबत गणेश राजपूत हे आणखी एक सहकारी आहेत. त्यांच्याच वाहनामध्ये हे साहित्य घेऊन आम्ही विदर्भात आलो. आज या व्यवसायातून महिन्याला तीन ते चार टन लाकडी व्यायाम साहित्याची निर्मिती आणि विक्री होत असल्याचं नितीन शिंदीकुमटे म्हणाले.
मुद्गलपासून हनुमानाच्या गदेपर्यंत प्रत्येक साहित्याचं वेगळं महत्त्व
या साहित्यांमध्ये प्रामुख्याने चार प्रकारची पारंपरिक व्यायाम साधनं उपलब्ध आहेत. त्यातील प्रत्येक साहित्याचा व्यायामातील उपयोग वेगळा आहे. या संदर्भात नितीन शिंदीकुमटे यांनी प्रत्येक साहित्याचा उपयोग आणि महत्त्व 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केलं.
मुद्गल : मुद्गल हे पारंपरिक आखाड्यातील महत्त्वाचं व्यायाम साधन आहे. खांद्यावरून डोक्याभोवती नियंत्रित पद्धतीनं फिरवण्याच्या, म्हणजेच परिक्रमेच्या हालचाली केल्या जातात. यामुळे खांदे, हात, मनगट, पाठ आणि शरीराच्या वरच्या भागातील स्नायूंना व्यायाम मिळतो. शरीराचा समतोल, पकड आणि हालचालींमधील समन्वय सुधारतो.
गदा : यामुळे खांदे आणि पाठीच्या स्नायूंना ताकद मिळते. पोटाचे आणि शरीराच्या मध्यभागाचे स्नायू सक्रिय होतात, तसंच मनगटाची ताकद वाढते.
समतोल साधन : शरीराचा तोल सांभाळणं, हालचालींवर नियंत्रण ठेवणं आणि शरीराच्या मध्यभागातील स्नायू सक्रिय ठेवण्यास हे साधन उपयुक्त आहे. व्यायाम करताना शरीराची स्थिरता, संतुलन आणि समन्वय विकसित होतो.
लाकडी पुशअप बार : जमिनीपासून थोड्या उंचीवर हात ठेवून पुशअप करण्यासाठी या बारचा वापर होतो. त्यामुळे पुशअप करताना हालचालींची व्याप्ती वाढते. छाती, हात, खांदे आणि शरीराच्या मध्यभागातील स्नायूंना व्यायाम मिळतो. योग्य पद्धतीने वापरल्यास घरच्या घरी ताकद वाढविण्याच्या सरावासाठी हे साधन अत्यंत उपयुक्त ठरतं.
अर्ध्या तासाच्या व्यायामातून घरच्या घरी फिटनेस
या चार प्रकारच्या साहित्याच्या माध्यमातून घरच्या घरी संपूर्ण शरीराचा व्यायाम करता येतो, असा नितीन शिंदीकुमटे यांचा दावा आहे. नियमित मुद्गल फिरवणं, सूर्यनमस्कार आणि इतर व्यायाम केल्यास शरीराची ताकद, लवचिकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होते. त्यासाठी दररोज अर्धा तास शरीरासाठी दिला तरी पुरेसा सराव करता येऊ शकतो, असं ते म्हणाले. सुरुवातीला कमी वजनाच्या साहित्यापासून आणि योग्य मार्गदर्शनाखाली व्यायाम करणं आवश्यक आहे, असा सल्लादेखील त्यांनी दिला.
डॉक्टरांकडूनही पारंपरिक व्यायाम साहित्याला पसंती
मुद्गलची नियमित आणि नियंत्रित पद्धतीनं परिक्रमा करण्याच्या सरावामुळे खांदे, पाठ, हात आणि शरीराच्या वरच्या भागातील स्नायू सक्रिय राहतात. पाठीचा कणा आणि शरीराची हालचाल यासाठी हा व्यायाम उपयुक्त ठरू शकतो. नागपूरमधील काही ऑर्थोपेडिक डॉक्टरांनीही आपल्या रुग्णांना त्यांच्या क्षमतेनुसार हलक्या वजनाच्या मुद्गलचा सराव करण्याचा सल्ला दिला आहे. नागपूरचे डॉ. अनुराग कावळे यांच्याकडूनही काही रुग्ण या साहित्याच्या खरेदीसाठी आमच्या संपर्कात आले, असंदेखील नितीन शिंदीकुमटे यांनी सांगितलं. पाठ किंवा खांदेदुखी असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय असा व्यायाम करू नये, असा सल्लाही नितीन शिंदीकुमटे यांनी दिला.
नागपूरपासून अमरावतीपर्यंत महाराष्ट्रभर व्यवसायाचा विस्तार
नागपूरमध्ये आमचा व्यवसाय सर्वात चांगला आहे. तिकडे रायपूरमध्येदेखील आम्हाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. या दोन्ही शहरांनंतर अमरावतीमध्येही चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आता आम्ही पहिल्यांदाच अकोल्याला जाणार आहोत. साधारण आठ दिवसांच्या एका फेरीत विविध शहरांमध्ये मिळून दीड लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल होत असल्याचं नितीन शिंदीकुमटे यांनी सांगितलं. मी आणि गजानन राजपूत हे दोघे जण नेहमीच सोबत असतो. राजपूत यांच्या गाडीतच संपूर्ण साहित्य घेऊन आम्ही छत्रपती संभाजीनगरमधून निघतो. प्रवास, राहणं, जेवण आणि इतर खर्च वजा केल्यानंतर दोघांनाही आठवडाभरात प्रत्येकी 30 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळतं; काही वेळा ते 40 हजारांपर्यंत जाते. महिन्यातून आठ दिवसांच्या अशा दोन फेऱ्या आम्ही नागपूरपर्यंत करतो. आता पहिल्यांदाच अमरावतीवरून अकोल्याला जाणार आहोत, असं नितीन शिंदीकुमटे यांनी सांगितलं.
तीन ते चार कारागिरांच्या हाताला रोजगार
या व्यवसायाचं उत्पादन केंद्र छत्रपती संभाजीनगर येथे सय्यद वाजिद यांच्याकडे असून एकूण तीन ते चार कारागीर हे साहित्य निर्मितीचं काम करतात. लाकडापासून साहित्य तयार करणं, त्याला योग्य आकार देणं आणि फिनिशिंग करणं अशी कामे छत्रपती संभाजीनगरला केली जातात. फिनिशिंगचं महत्त्वाचं काम सय्यद वाजिद स्वतः करतात. अशा प्रकारे पारंपरिक व्यायाम साहित्याच्या निर्मितीतून स्थानिक कारागिरांनाही रोजगार मिळत आहे, असं नितीन शिंदीकुमटे यांनी सांगितलं.
मराठी तरुणांनी व्यवसायासाठी घ्यावा पुढाकार
राजस्थानसह इतर राज्यांतील अनेक व्यावसायिक महाराष्ट्रात येऊन व्यवसाय करतात. मग महाराष्ट्रातील मराठी तरुणांनी स्वतःच्या राज्यात व्यवसाय करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, अशी भावना नितीन शिंदीकुमटे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली. सुरुवातीला व्यवसायासाठी घराबाहेर पडताना अनेक अडचणी येतात. नवीन शहरे, नवीन माणसे आणि वेगवेगळे अनुभव यांतून शिकायला मिळतं. नागपूरसारखे शहरही सुरुवातीला आमच्यासाठी अनोळखी होतं; मात्र सातत्यानं व्यवसाय केल्यानं आता तेथील बाजारपेठ आणि ग्राहकांची चांगली ओळख झाली आहे. आखाड्याची परंपरा ही पूर्वजांनी जपलेली शारीरिक सामर्थ्याची संस्कृती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही युद्धकौशल्यासाठी आवश्यक असलेली शारीरिक ताकद आणि चपळता महत्त्वाची होती. याच पारंपरिक व्यायाम पद्धतीचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवावा, यासाठी आम्ही हा छोटासा प्रयत्न करत आहोत, असं नितीन शिंदीकुमटे सांगतात.
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