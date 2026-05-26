साताऱ्यातील स्मशानभूमीत पाच जिवलग मित्रांच्या एकाचवेळी पेटल्या चिता, आंबेनळी घाटात झालेल्या अपघातातील मृतांवर अंत्यसंस्कार
आंबेनळी घाटातील दरीत गाडी कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्या आठ पैकी एकाच गावातील पाच जणांवर एकाचवेळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Published : May 26, 2026 at 9:56 PM IST
सातारा - मोठी स्वप्नं आणि आयुष्याशी दोन हात करण्याची जिद्द, पण नियतीने एका क्षणात सर्व काही हिरावून घेतलं. आंबेनळी घाटातील १२०० फूट खोल दरीत गाडी कोसळून आठ जणांचा झाला. त्यातील आसगावच्या पाच जिवलग मित्रांच्या चिता एकाचवेळी पेटल्या. ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत त्यांच्यावर मध्यरात्री अंत्यसंस्कार झाले.
22 तास रेस्क्यू ऑपरेशन राबवलं - आंबेनळी घाटातील दरीत सलग 22 तास रेस्क्यू ऑपरेशन राबवत आठही तरूणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात ट्रेकर्सना सोमवारी रात्री आठ वाजता यश आलं. पोलादपूर ग्रामीण रूग्णालयात शवविच्छेदन झाल्यानंतर आसगावचे लोक तरुणांचे मृतदेह घेऊन निघाले. मध्यरात्री पाचही मित्रांचे मृतदेह आसगावात पोहोचले. रूग्णवाहिकेच्या सायरनने गावातील स्मशान शांतता भंगली आणि सगळं गाव गोळा झालं.
पाच जिवलग मित्रांच्या चिता एकाचवेळी पेटल्या - काल परवापर्यंत हसत-खेळत वावरणाऱ्या पोरांचे निर्जीव देह पाहून कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी एकच हंबरडा फोडला अन् सारं गाव गलबलून गेलं. पाचही मृत तरूणांची घरं एकमेकांच्या आजुबाजूलाच असल्याने त्या गल्लीतील आक्रोश आसमंत भेदत होता. 48 तास उलटल्याने ग्रामस्थांनी तातडीने पाचही मृतदेह ट्रॅक्टरमधून थेट स्मशानभूमीत आणले. सरणही रचून तयार होती. मध्यरात्री एकाच स्मशानभूमीत पाच जिवलग मित्रांच्या चिता एकाचवेळी पेटल्या. त्या पेटत्या चितांमध्ये तरूणांच्या स्वप्नांना देखील मूठमाती मिळाली.
ग्रामस्थांना मोठा धक्का बसला - मृतांपैकी महेश पवार हा कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. मराठी सिरियलसाठी शुटिंग, फोटोग्राफी करत होता. रितेश लोखंडे हा पोलीस भरतीसाठी साताऱ्यातील अकॅडमीत सराव करत होता. सुहास लोखंडे हा रिलस्टार होता. त्याला त्याच क्षेत्रात करिअर करायचं होतं. म्हणून तो त्या बाबींचे तांत्रिक शिक्षण घेत होता. आदित्य साळुंखे हा साताऱ्यातील कॉलेजमध्ये शिकत होता. वीस दिवसांपूर्वीच त्याच्या बहिणीचे लग्न झाले होते, तर अंश चव्हाण हा देखील एकुलता एक मुलगा होता. तो सध्या महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होता. तो मूळचा चिपळूण तालुक्यातील बोरगावचा होता. आसगाव हे त्याचे आजोळ होते. हे सर्व मित्र गल्लीतील, गावातील सामाजिक कार्यात पुढे असायचे. त्यामुळेच त्यांच्या मृत्युचा ग्रामस्थांना मोठा धक्का बसला आहे.
उदयनराजेंनी घेतली कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट - खासदार उदयनराजे भोसले आज तातडीने मृत मुलांच्या घरी गेले. कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली. त्यावेळी उदयनराजेंना देखील गहिवरून आलं. 'मी तुमच्या मुलाची किंवा भावाची जागा कधीच भरून काढू शकत नाही, पण मुलगा आणि भाऊ या नात्याने सदैव तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन', असा शब्द त्यांनी कुटुंबीयांना दिला.
