शैक्षणिक निधीत होणार मोठी वाढ; सीसीटीव्ही व शाळा दुरुस्तीसाठी मिळणार भरगच्च निधी
शहर व उपनगरांमध्ये शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत प्रशासनाने सुमारे 42 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आता ती वाढवण्यात आली आहे.
Published : March 10, 2026 at 10:29 PM IST
मुंबई - शैक्षणिक अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद वाढवण्याची गरज असल्याचं मत शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांनी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत व्यक्त केलं. महापालिका शाळांमध्ये सुविधा सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना अधिक पारंगत बनवण्यासाठी या निधीची आवश्यकता असल्याचे मत यावेळी राजेश्री शिरवाडकर यांनी व्यक्त केले
महापालिका शाळांमध्ये सुरक्षा सुविधा व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकास लक्षात घेता अपुऱ्या असलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी या केल्या पाहिजेत, असे मत यावेळी राजेश्री शिरवाडकर यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आले. यावेळी शाळांच्या गरजा लक्षात घेऊन काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी वाढवला पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
शहर व उपनगरांमध्ये शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत प्रशासनाने सुमारे 42 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, या कामासाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. याचबरोबर विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भत्यात देखील वाढ व्हावी, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
प्राथमिक विभागातील मुलींसाठी सध्या पाच कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून ती दहा कोटी रुपये करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच माध्यमिक स्तरावरील मराठी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 35 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महानगरपालिका शाळांमध्ये समुपदेशक नेमण्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक तणाव, कौटुंबिक समस्या किंवा इतर अडचणींना सामना करावा लागतो, असं असताना त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळणं आवश्यक असल्याने महापालिका शाळांमध्येही खासगी शाळांप्रमाणेच समुपदेशक नेमण्याची चर्चा यावेळी झाली
शाळांमधील लहान मोठ्या दुरुस्तीच्या कामासाठी निधीची गरज असल्याचेही यावेळी बैठकीत नमूद करण्यात आले. सुमारे 340 कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी दुरुस्ती व आवश्यक कामासाठी हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी यावेळी केली असल्याचे शिरवाडकर यांनी सांगितले.