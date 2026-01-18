ETV Bharat / state

मंगेश काळोखे हत्याकांडातील आरोपी भरत भगतला बेड्या; सुधाकर घारे अजूनही फरार

रायगडमधील शिवसेना नेते मंगेश काळोखे यांची राजकीय वैमनस्यातून हत्या झाली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी भरत भगत याला अटक केली आहे. परंतु सुधाकर घारे अद्याप फरार आहे.

Mangesh Kalokhe murder case
मंगेश काळोखे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 18, 2026 at 1:42 PM IST

1 Min Read
रायगड : खोपोली येथील बहुचर्चित मंगेश काळोखे हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई समोर आली आहे. या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप असलेला फरार आरोपी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रवक्ता भरत भगत याला खोपोली पोलिसांनी अटक केली आहे. खालापूर परिसरातून ही अटक करण्यात आली असून या कारवाईमुळं संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र या प्रकरणातील आणखी एक मुख्य आरोपी राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे अद्याप फरार असून त्यांचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलिसांनी केली आरोपीला अटक : खोपोली येथील नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांची 16 डिसेंबर रोजी राजकीय वैमनस्यातून हत्या करण्यात आली होती. या हत्येमागं पूर्वनियोजित कट रचल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. या प्रकरणात यापूर्वी मुख्य मारेकरी आणि काही सूत्रधारांना खोपोली पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि प्रवक्ता भरत भगत हे दोघंही फरार होते. त्यापैकी भरत भगतला पोलिसांनी अटक केली.

फरार आरोपी सुधाकर घारेचा तपास सुरू : खोपोली पोलिसांनी खालापूर परिसरात सापळा रचत भरत भगत याला अटक केली. या अटकेनंतर हत्याकांड प्रकरणातील तपासाला मोठं यश मिळाले आहं. दरम्यान या गुन्ह्यातील आणखी एक मुख्य आरोपी सुधाकर घारे अद्याप फरार असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथकं तयार करण्यात आली आहेत.

फरार आरोपीचा शोध सुरू : "मंगेश काळोखे हत्याकांड प्रकरणातील फरार आरोपी भरत भगत याला खालापूर परिसरातून अटक केली आहे. या प्रकरणात यापूर्वी मुख्य आरोपींसह मारेकऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. हत्येमागं कट रचण्यात आला होता. याबाबतचे ठोस पुरावे आमच्याकडं आहेत. या गुन्ह्यातील आणखी एक आरोपी सुधाकर घारे फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. लवकरच त्यालाही अटक केली जाईल," अशी माहिती खोपोली पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सचिन हिरे यांनी दिली.

