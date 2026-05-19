इंधन दरवाढीचा थेट बाजारपेठेवर परिणाम! भाजीपाला, दूध, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी आणखी महागण्याची शक्यता
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा बाजारपेठेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महागाईची सर्वसामान्यांना झळ बसू लागली आहे.
Published : May 19, 2026 at 5:32 PM IST
मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम आता केवळ वाहनचालकांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, संपूर्ण बाजारव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. भाजीपाला, दूध, किराणा, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी आणि रेस्टॉरंट उद्योगासह अनेक क्षेत्रांमध्ये खर्च वाढत आहे. त्याचा सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूकदार, शेतकरी, व्यापारी आणि ऑनलाइन डिलिव्हरी पार्टनर्स यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.
अलीकडेच देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वृत्त आहे. या वाढीमुळे वाहतूक क्षेत्रावर तात्काळ परिणाम झाला असून मालवाहतूक खर्च वाढू लागला आहे.
भारतामध्ये सुमारे 65 टक्के मालवाहतूक रस्तेमार्गे केली जाते. ग्रामीण भागातून शहरांकडे भाजीपाला, फळे, धान्य, दूध आणि किराणा माल ट्रक, टेम्पो आणि पिकअप वाहनांद्वारे आणला जातो. या वाहनांसाठी डिझेल हा मुख्य इंधन स्रोत असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे. वाहतूकदारांच्या मते, एका ट्रकच्या फेरीमागे हजारो रुपयांचा अतिरिक्त डिझेल खर्च वाढत आहे. हा वाढलेला खर्च व्यापाऱ्यांमार्फत शेवटी ग्राहकांवर टाकला जातो.
विशेषतः टोमॅटो, कांदा, बटाटा, हिरव्या भाज्या, फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता जास्त असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं आहे. उन्हाळ्यात आधीच काही भाज्यांचे उत्पादन कमी असते. त्यात वाहतूक खर्च वाढल्याने बाजारातील किरकोळ दर आणखी चढू शकतात. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये बाहेरील जिल्ह्यांतून आणि राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर माल येत असल्यानं तिथे महागाईचा परिणाम अधिक जाणवू शकतो. नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, गुजरात आणि कर्नाटक येथून येणाऱ्या भाजीपाला आणि फळांच्या वाहतुकीवरील खर्च वाढल्यामुळे घाऊक बाजार समित्यांपासून किरकोळ दुकानांपर्यंत सर्वत्र दर वाढीची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दुधाच्या दरात वाढ- दूध दरवाढीचाही फटका सामान्य कुटुंबांना बसू लागला आहे. देशातील प्रमुख दुग्ध ब्रँड्स अमूल आणि मदर डेअरी यांनी नुकतीच प्रतिलिटर 2 रुपयांची दरवाढ जाहीर केली. कंपन्यांनी पशुखाद्य, पॅकेजिंग आणि इंधन खर्च वाढल्याचे कारण दिले आहे. त्यामुळे घरगुती बजेटवरील ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मुंबईतील दादरमधील किराणा व्यापाऱ्यांच्या मते, घाऊक बाजारातून माल आणताना वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे किरकोळ बाजारातील दर टिकवणे कठीण होत आहे. डाळी, खाद्यतेल, दूध आणि पॅकेज्ड वस्तूंवर लवकरच दरवाढ दिसू शकते. कारण, वाहतूक खर्च वाढला की त्याचा परिणाम प्रत्येक वस्तूवर होतो.
नाशिकमधून मालवाहतूक करून मुंबईमधील विविध भागात भाजीपाला पोहोचवणारे व्यावसायिक मोहन सातपुते म्हणाले, "डिझेलचे दर वाढल्यामुळे प्रत्येक ट्रिपमागचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. आधी एका ट्रकच्या फेरीसाठी जेवढा खर्च होत होता, त्यापेक्षा आता हजारो रुपये अधिक खर्च येत आहेत. आम्ही दर वाढवले नाहीत तर व्यवसाय चालवणे कठीण होईल".
भाजीपाला महागण्याची शक्यता- कराड कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील भाजीपाला व्यापारी अमर खबाले यांनी सांगितले की," भाजीपाला शेतातून बाजारात आणण्यासाठी वाहतूक खर्च हा सर्वात मोठा घटक असतो. आता डिझेल दरवाढीनंतर टोमॅटो, कांदा, बटाटा आणि हिरव्या भाज्यांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना पुढील काही दिवसांत त्याचा परिणाम दिसू लागेल". कराड तालुक्यामधून मुंबईला भाजीपाला पाठवणाऱ्या चंद्रकांत निकम या शेतकऱ्याने प्रतिक्रिया देताना सांगितले," खत, बियाणे, औषधे यांचे दर आधीच वाढले आहेत. आता माल बाजारात पाठवण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट खर्चही वाढला आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाहीत. त्यामुळे शेती करणे अधिक कठीण होत चालले आहे. त्यात आम्ही मुंबईला भाजी पाठवण्याऐवजी तालुक्यातच भाजी विकण्याचा प्रयत्न केला. पण, इथं भाजीला दरच मिळत नाही", अशी खंत निकम यांनी व्यक्त केली.
डिलिव्हरी पार्टनरची वाढली चिंता- ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी क्षेत्रावरही या परिस्थितीचा परिणाम दिसत आहे. स्विग्गी, झोमॅटो, आणि ब्लिंकट आणि झेप्टो यांसारख्या कंपन्यांच्या डिलिव्हरी पार्टनर्सनी वाढत्या पेट्रोल खर्चाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संदेश प्रजापती या डिलिव्हरी पार्टनरनं सांगितले, "दिवसभर बाइकवर काम करावे लागते. पेट्रोलचे दर वाढल्यानंतर दिवसाचा खर्च खूप वाढला आहे. पण, कंपन्यांकडून मिळणारे कमिशन तेवढेच आहे. त्यामुळे अनेक डिलिव्हरी पार्टनर्स आर्थिक अडचणीत आले आहेत". जर कंपन्यांनी इंधन भत्ता वाढवला नाही तर जगणार कसं?, असा प्रश्न त्याला पडला आहे.
खाद्यपदार्थांचे दर वाढण्याची शक्यता- स्टेशनजवळ सकाळी नाश्त्याचा स्टॉल लावणाऱ्या आणि क्लाऊड किचन द्वारे छोटासा व्यवसाय करणाऱ्या संगीता कांबळे यांची चिंता वाढली आहे. "एलपीजी, खाद्यतेल, भाज्या आणि डिलिव्हरी खर्च आधीच वाढले आहेत. आता इंधन दरवाढीमुळे खर्च आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे मेन्यूचे दर वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही", असं संगीता कांबळे सांगतात. एकूणच फूड इंडस्ट्रीवरही दबाव वाढत आहे. रेस्टॉरंट्स, क्लाऊड किचन आणि लहान हॉटेल व्यवसायांना आधीच एलपीजी सिलिंडर, खाद्यतेल आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींचा सामना करावा लागत आहे. त्यात वाहतूक आणि डिलिव्हरी खर्च वाढल्यानं अनेक व्यावसायिक मेन्यू दर वाढवण्याचा विचार करत आहेत.
विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर याचा मोठा ताण येऊ शकतो. दूध, भाजीपाला, प्रवास, ऑनलाइन ऑर्डर आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील वाढता खर्च सामान्य नागरिकांसाठी चिंता वाढवणारा ठरत आहे. दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी इंधनावरील करांबाबत दिलासा दिल्यास काही प्रमाणात महागाई नियंत्रणात येऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यापारी, वाहतूकदार आणि सामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दुकानदारांनी काय सांगितलं?- चेंबूर येथील किराणा दुकानदार मोहन पवार यांनी सांगितले की" साखर एक महिन्यापूर्वी 39 ते 40 या दराने मिळत होती आत्ता ती 44 रुपये दराने मिळत आहे. त्यामुळे साखर आम्हाला 46 रुपये दरानं गिऱ्हाईकांना विकावी लागत आहे. त्याचबरोबर तेलाची एक किलोची पिशवी एक महिन्यापूर्वी 160 ते 165 रुपयांना मिळत होती. तीच आता होलसेल बाजारात 175 रुपये मिळत असल्यामुळे आम्हाला गिऱ्हाईकांना 180 ते 185 रुपयांनी विकावी लागत आहे. शेंगदाण्याचा दर एक ते दोन महिन्यापूर्वी 120 रुपये किलो होता. ते शेंगदाणे आता 140 रुपये दराने होलसेल मार्केटमध्ये मिळत असल्यामुळे आम्हाला 145 ते 150 रुपये किलो दरानं गिऱ्हाईकांना विकावे लागणार आहेत".
बजेट कोलमडलं- गृहिणी असलेल्या लता शिंदे यांचं म्हणणं आहे की," प्रत्येक वस्तूचे दर वाढत आहेत. त्यात आता पेट्रोल डिझेलचे दर वाढल्यामुळे, या वाढलेल्या दराचा गिर्हाईकांनादेखील फटका बसणार हे नक्की. आत्ताच गोडतेलाची पिशवी 10 ते 20 रुपये महाग झालेली आहे. आता तेल आणखी किती महाग होते, याची चिंता लागून राहिली आहे. या सगळ्या महागाईमुळे महिनाभराचं बजेट अगदीच कोलमडलं आहे".