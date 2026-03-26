'पेट्रोल-डिझेलचा कुठंही तुटवडा नाही, किमतीही वाढणार नाहीत'- पेट्रोल पंप असोसिएशनचा दावा
आखाती देशातील परिस्थितीमुळं गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. यासह सर्वत्र पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्याची अफवा पसरली आहे. यावर अली दारूवाला यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : March 26, 2026 at 8:46 PM IST
पुणे : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध परिस्थितीचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. आखाती देशात निर्माण झालेल्या तणावाच्या परिस्थितीमुलं इराणनं इराणनं होर्मुझची सामुद्रधुनी केल्यामुळं भारतात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळं राज्यासह भारतात व्यावसायिक गॅस सिलिंडर आणि घरगुती एलपीजी गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राज्यात गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा असल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. याबाबत गुरुवारी ऑल इंडिया पेट्रोल पंप असोसिएशनचे सदस्य अली दारूवाला यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी त्यांनी 'कुठंही पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा नसल्याचं सांगितलं. तसंच इंधनाच्या दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही,' अशी माहिती दिली.
...म्हणून काही पेट्रोल पंप बंद पडले : "भारतामध्ये इंधनाचा पुरेसा साठा असून दहा ते बारा दिवसांमध्ये परिस्थिती सुरळीत होणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजता इराणनं भारताला होर्मुझची सामुद्रधुनी इथून वाहतुकीसाठी परवानगी दिली आहे. जगातल्या पाच देशांना इराणनं परवानगी त्यामध्ये भारताचंदेखील नाव आहे. सरकारला एक लिटर इंधनामागं पन्नास रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यामुळं अँडव्हान्स पेमेंट घेवून पेट्रोल पंपाला इंधन दिलं जातं आहे. परंतु, जे पेट्रोल पंप चालक अँडव्हान्स पेमेंट देवू शकले नाहीत, त्यांचे केवळ पंप बंद आहेत," अशी माहिती अली दारुवाला यांनी दिली.
इंधनाचा सुरळीत पुरवठा होणार : "देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा कुठंही तुटवडा निर्माण झालेला नाही. सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्या जात आहेत. ते चुकीचं आहे. आता आणि यापुढं कुठंही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ होणार नाही, हा आमचा दावा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत होणार आहे," असं अली दारुवाला यांनी सांगितलं.
कुठंही पेट्रोल डिझेलचा खंड पडणार नाही : "नाशिक जिल्ह्यात पेट्रोल डिझेलची कुठंही टंचाई नाही. मात्र, अफवा पसरल्यामुळं पेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर नागरिकांनी गर्दी करत पेट्रोलचा साठा करून ठेवत आहेत. मात्र, त्याची आवश्यकता नाही. जेवढे पेट्रोल आणि डिझेल लागेल तेवढेच नागरिकांनी भरावे. आपल्याकडं पेट्रोल, डिझेलचा पुरेसा साठा आहे. कुठेही पेट्रोल, डिझेलचा खंड पडणार नाही", असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
नागरिकांनी फक्त योग्य माहितीवरच अवलंबून राहावं : 'पेट्रोल किंवा डिझेलचा कोणताही तुटवडा नाही. ऑनलाईन पसरणाऱ्या अफवांमुळं अनावश्यक चिंता निर्माण होऊ शकते. पुरवठ्याच्या सामान्य पद्धतींमध्ये अडचणी येऊ शकतात. इंडियन ऑईलची विक्री केंद्राकडं (Outlets) पुरेसा साठा उपलब्ध असून ते पूर्णपणे कार्यरत आहेत. याचबरोबर, घाबरून खरेदी करणं टाळावं आणि फक्त योग्य माहितीवरच अवलंबून राहावं. तसंच अफवांमुळं अनावश्यक चिंता निर्माण होऊ शकते. पुरवठ्याच्या सामान्य पद्धतींमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो,' असा इशारादेखील 'इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन'नं दिला आहे.
पेट्रोल वितरक कंपन्यांनी नियम बदलल्यानं गोंधळ : "जिल्ह्यात विविध पेट्रोल वितरक कंपन्यांचे 300 हून अधिक पेट्रोल-डिझेल पंप आहेत. पेट्रोल पंप चालकांना यापूर्वी क्रेडिटवर पेट्रोलचा साठा दिला जायचा. मात्र, गेल्या 2 दिवसात पेट्रोल वितरण करणाऱ्या कंपन्यांनी या नियमात बदल केल्याचं सांगण्यात येत आहे. एचपीसीएल कंपनीचे जिल्ह्यात 130 पेट्रोल पंप आहेत. या पंपांवरून सोमवारपर्यंत 240 किलोलीटर पेट्रोल आणि 290 किलोलीटर डिझेल विकलं गेलं आहे. मात्र, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरलेल्या अफवेनंतर या परिस्थितीत तातडीनं बदल होऊन हीच विक्री 300 किलोलीटरपर्यंत गेली. याचाच अर्थ जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपावर मागणी तसा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. या सर्व व्यवस्थेवर जिल्हा प्रशासन लक्ष ठेवून असून कोणत्याही अफवेला नागरिकांनी बळी पडू नये," असं आवाहन जिल्हाधिकारी येडगे यांनी यावेळी केलं.
