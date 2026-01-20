ETV Bharat / state

भाजी विक्री करणारी महिला थेट नगरसेविका, आर्थिक सक्षम नसतानाही कसं मिळविलं यश?

भाजी विकणारी, वडापाव गाडा चालवणारी आणि मेस टिफिन सेवा पुरवणारी महिला आज नगरसेविका म्हणून नाशिक महानगरपालिकेत प्रभागाचं नेतृत्व करणार आहे. जाणून घेऊ त्यांचा संघर्षमय प्रवास

From vegetable vendor to corporator
भाजी विक्रेते ते नगरसेविका-कविता लोखंडे (Source- ETV Bharat Reporter)
नाशिक- निवडणुकीत उमेदवारी मिळवण्यासाठी आणि जिंकून येण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. पण, नाशिकमध्ये एक वेगळचं उदाहरण दिसून आलं आहे. भाजी विक्रेते, वडापाव गाडा, शिलाई काम, मेस टिफिन सेवा असा खडतर प्रवास करून नाशिकच्या आनंदवली परिसरात राहणाऱ्या कविता लोखंडे या प्रभाग क्रमांक आठमधून थेट नगरसेविका झाल्यात.


नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक यश मिळाले. भाजपाचे निवडून आलेले अनेक नगरसेवक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. अशात कुठलाही राजकीय वारसा नसलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील एक भाजीविक्रेत्या कविता दशरथ लोखंडे या प्रभाग क्रमांक आठमधून विजयी झाल्या आहेत. कष्ट, जिद्द, चिकाटी यामुळे त्या राजकारणात यश मिळू शकल्या आहेत.

From vegetable vendor to corporator
भाजी विक्रेते ते नगरसेविका प्रवास (Source- ETV Bharat Reporter)


मेस टिफिन सेवेमुळे गाडी रुळावर आली- कविता यांचा आनंदवली परिसरातील दशरथ लोखंडे यांच्याशी वीस वर्षांपूर्वी विवाह झाला. संसाराची सुरुवात अत्यंत खडतर होती. दशरथ लोखंडे हे एका बांधकाम व्यवसायिकाकडे ऑफिस बॉय म्हणून कामाला होते. त्यातून त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू होता. कविता लोखंडे यांनी पतीला साथ देण्यासाठी घराबाहेर भाजी विक्रीचा व्यवसाय केला. मात्र, प्रामाणिक मेहनत करूनही त्यांना यश मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांनी वडापाव विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. त्यासोबत शिवणकामही त्या करत होत्या. मात्र, यातूनही मुलांचे शिक्षण उदरनिर्वाहाचा खर्च सुटत नसल्यानं त्यांनी मेस टिफिन सेवा सुरू केली. घरगुती चविष्ट जेवणामुळे त्यांना या व्यवसायात यश मिळालं. त्यांच्या संसाराची गाडी रुळावर आली. दशरथ लोखंडे यांना समाजसेवेची आवड असल्यानं त्यांनी पंधरा वर्षांपूर्वी राजकारणात जाण्याचा निर्णय घेतला. राम लखन क्रीडा संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक कार्याला सुरुवात केली.

From vegetable vendor to corporator Kavita Lokhande
भाजी विक्रेते ते नगरसेविका प्रवास (Source- ETV Bharat Reporter)



सुरुवातीला तिकीट नाकारले- प्रभागात चांगल्या प्रकारे सुरू असलेल्या सामाजिक कार्याच्या जोरावर दशरथ लोखंडे यांनी पत्नी कविता लोखंडे यांच्यासाठी 2017 मध्ये उमेदवारी मागितली होती. " त्यावेळी सामाजिक कार्यापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य असलेल्या उमेदवारी मिळाली होती", अशी खंत नवनिर्वाचित नगरसेविका कविता यांनी व्यक्त केली. त्यांनी पुढं सांगितलं, "तिकीट न मिळाल्यानं नाराज झालेल्या दशरथ यांनी शिवसेना पक्ष सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपानं आमच्या सामाजिक कार्याला न्याय देत उमेदवारी दिली. पती दशरथ लोखंडे यांचा प्रभागात मोठा जनसंपर्क आहे. परिसरातील नागरिकांनी माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासामुळे, मी आज भरघोस मतांनी निवडून आले", अशी भावना कविता लोखंडे यांनी बोलून दाखवली.

महिलांना सक्षम करणार- "मी नगरसेविका झाले, याचं श्रेय मी भारतीय जनता पक्षाला, माझ्या पतीला आणि प्रभागातील मतदारांना देईल. प्रभाग आठ या ठिकाणी पाणी, रस्ते आणि आरोग्याच्या अनेक समस्या आहेत. त्या समस्या मी मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासोबतच महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर काम करणार आहे", असे नगरसेविका कविता लोखंडे यांनी सांगितलं.

  • कविता लोखंडे यांनी संघर्षातून मिळवलेले यश प्रभागातील विकासकामासाठी फलदायी ठरावे, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची भावना आहे. नवनिर्वाचित नगरसेविका कविता लोखंडे यांच्या यशानं गरीब, कष्टकरी कुटुंबातील उमेदवारांनाही राजकारणात प्रामाणिक काम करण्याची संधी मिळू शकते, अशा संदेश गेला आहे. काही राजकीय वारसा, आर्थिक सक्षमता नसतानाही सामान्य गरीब कुटुंबातील महिला राजकारणात यश मिळू शकते, हे त्यांनी अधोरेखित केलं आहे.

